АвтоВАЗ предупредил о росте цен на Lada ниже уровня инфляции в новом году

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Дмитрий Елизаров
Цены на автомобили марки Lada в 2023 году вырастут, но меньше уровня инфляции. Об этом, как пишет «РИА Новости», заявил глава АвтоВАЗа Максим Соколов.
Всего на АвтоВАЗе рассчитывают собрать в следующем году 401,6 тысячи автомобилей — это число вошло в утверждённый советом директоров производственный план. В Тольятти хотят перезапустить сборку Vesta и Largus, а на ижевской площадке собрать опытную партию электрической версии Ларгуса. Серийный выпуск электрокара должен начаться в 2024 году.