АвтоВАЗ предупредил о росте цен на Lada ниже уровня инфляции в новом году

По словам президента предприятия, рост цен ниже уровня инфляции уже заложен в планы на следующий год АвтоВАЗом. Прогнозов по инфляции стало «существенно меньше», отметил Максим Соколов.

Центробанк и Минэкономразвития оценивают уровень инфляции в России в 2023 году на уровне 5–7%.

В следующем году официальная линейка марки Lada должна пополниться новыми, более дорогими и крупными моделями сегментов C и D. Их производство наладят на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге совместно с не названными пока партнёрами. Ожидается, что под брендом Lada на рынок выйдут как минимум новые седан и кроссовер.

Всего на АвтоВАЗе рассчитывают собрать в следующем году 401,6 тысячи автомобилей — это число вошло в утверждённый советом директоров производственный план. В Тольятти хотят перезапустить сборку Vesta и Largus, а на ижевской площадке собрать опытную партию электрической версии Ларгуса. Серийный выпуск электрокара должен начаться в 2024 году.