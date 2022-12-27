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АвтоВАЗ предупредил о росте цен на Lada ниже уровня инфляции в новом году
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Дмитрий Елизаров

Цены на автомобили марки Lada в 2023 году вырастут, но меньше уровня инфляции. Об этом, как пишет «РИА Новости», заявил глава АвтоВАЗа Максим Соколов.

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Фото: АвтоВАЗ

  • По словам президента предприятия, рост цен ниже уровня инфляции уже заложен в планы на следующий год АвтоВАЗом. Прогнозов по инфляции стало «существенно меньше», отметил Максим Соколов.
  • Центробанк и Минэкономразвития оценивают уровень инфляции в России в 2023 году на уровне 5–7%.
  • В следующем году официальная линейка марки Lada должна пополниться новыми, более дорогими и крупными моделями сегментов C и D. Их производство наладят на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге совместно с не названными пока партнёрами. Ожидается, что под брендом Lada на рынок выйдут как минимум новые седан и кроссовер.

Всего на АвтоВАЗе рассчитывают собрать в следующем году 401,6 тысячи автомобилей — это число вошло в утверждённый советом директоров производственный план. В Тольятти хотят перезапустить сборку Vesta и Largus, а на ижевской площадке собрать опытную партию электрической версии Ларгуса. Серийный выпуск электрокара должен начаться в 2024 году.

Как считаете, действительно цены вырастут так скромно?

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