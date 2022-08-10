Льготная растаможка автомобилей может появиться в России

Автомобили Lada получат импортозамещёную пластмассу

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Александр Шохинов

На территории особой экономической зоны в Самарской области планируется разместить производство компонентов из пластмассы для российских автомобилей. Предполагается, что комплектующие будут соответствовать международным стандартам качества, а главными потребителями продукции предприятия станут крупнейшие автозаводы. В первую очередь, речь идёт об АвтоВАЗе, сообщает агентство «Девон» со ссылкой на Главгосэкспертизу.

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  • Площадь нового конвейера составит 4500 квадратных метров. К 2028 году поставщик сможет выпускать 5 миллионов деталей в год.
  • Застройщиком станет АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Тольятти», а проектную документацию подготовила компания «Эксперт-Проект».
  • На строительство объектов уже объявлен конкурс. Максимальная цена контракта составит 242,7 миллиона рублей. Заявки принимались до 8 августа, а победитель будет определён до 11 числа. Завершить строительно-монтажные работы подрядчик должен будет до конца сентября 2022 года.

До конца августа на АвтоВАЗе планируют перезапустить производство автомобилей с подушками безопасности. По словам главы АвтоВАЗа Максима Соколова, российский автогигант нашёл поставщика компонентов. Возвращение системы ABS пока остаётся вопросом более отдалённой перспективы.

С 1 августа на предприятии после 10-месячного перерыва возобновилось производство автомобилей Lada с системой вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС. Машины с «тревожной кнопкой» уже появились в продаже.

В конце июля до дилерских центров добрались Lada Granta с кондиционером. Производитель отмечает, что на машины с этой опцией будет приходиться до 80% продаж семейства. Цены на них стартуют с отметки 745 900 рублей.

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