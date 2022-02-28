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Автомобили Lada подорожают с 1 марта

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Дмитрий Елизаров

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АвтоВАЗ планирует поднять рекомендованные цены на свои автомобили с 1 марта. Об этом пишет «Лада.Онлайн» со ссылкой на данные, разосланные производителем по дилерским центрам. Серьёзнее всего, по предварительным расчётам, подорожает Lada Largus — сразу на 60 тысяч рублей.

  • Издание утверждает, что АвтоВАЗ ранее уже информировал дилеров о повышении цен, запланированном на 1 марта, — это было около недели назад. Тогда предполагалось, что стоимость автомобилей вырастет на 14–30 тысяч рублей. Однако за прошедшую неделю предприятие ещё раз переписало прайс-листы, и предыдущие данные объявлены недействительными.
  • Новое повышение, по сведениям издания, окажется более серьёзным. К примеру, цены на семейство Lada Granta вырастут на 34 тысячи рублей, на Xray — на 40 тысяч рублей, а Lada Vesta подорожает на 50 тысяч.
  • Вероятнее всего, пересмотр ценовой политики производителя связан с резкими колебаниями курсов национальной валюты, наблюдавшимися в последние дни. Нынешнее подорожание станет для АвтоВАЗа уже вторым по счёту в течение 2022 года.

Ранее Лука де Мео, глава Renault Group, в которую входит АвтоВАЗ, отмечал, что российский производитель зависит от иностранных комплектующих на 20%. На этом фоне на АвтоВАЗе заявляли, что нашли способ вернуться к бесперебойному производству автомобилей благодаря новым поставщикам микроэлектроники — ранее в Тольятти из-за нехватки чипов регулярно приостанавливали конвейеры.

Серьёзное подорожание, как считаете?

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