Автомобили Lada подорожают с 1 марта

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АвтоВАЗ хочет доработать Lada Niva
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АвтоВАЗ планирует поднять рекомендованные цены на свои автомобили с 1 марта. Об этом пишет «Лада.Онлайн» со ссылкой на данные, разосланные производителем по дилерским центрам. Серьёзнее всего, по предварительным расчётам, подорожает Lada Largus — сразу на 60 тысяч рублей.
Ранее Лука де Мео, глава Renault Group, в которую входит АвтоВАЗ, отмечал, что российский производитель зависит от иностранных комплектующих на 20%. На этом фоне на АвтоВАЗе заявляли, что нашли способ вернуться к бесперебойному производству автомобилей благодаря новым поставщикам микроэлектроники — ранее в Тольятти из-за нехватки чипов регулярно приостанавливали конвейеры.