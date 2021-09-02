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Глава «Ростеха» заявил, что Лады не уступают по качеству машинам Ford и Kia
Новости

Дмитрий Елизаров

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов отметил, что нынешние Lada не уступают по качеству иномаркам. Такое заявление он сделал в рамках открытого марафона «Новое знание». Кроме того, Чемезов сравнил отечественные авто­мобили с корейскими и китайскими конкурентами.

  • «Сколько было анекдотов про наши Лады — я вас уверяю, сегодня автомобиль Lada по качеству нисколько не уступает ни Ford, ни корейским автомобилям, Kia например, и тем более китайским. Они намного лучше и качествен­нее», — заявил глава госкорпорации.
  • Чемезов также напомнил, что автомобили марки Lada сейчас стали самыми продава­емыми на российском рынке. Госкор­порация «Ростех» является совладельцем АвтоВАЗа вместе с альянсом Renault-Nissan: по данным «Интерфакса», «Ростеху» принадлежит 32 процента совместного предприятия.
  • Марка Ford ещё в 2019 году прекратила продажи легковых автомобилей в России, сохранив только линейку коммер­ческого транспорта. Самая популярная на данный момент модель марки Kia — седан Rio — стоит в нашей стране минимум 919 900 рублей, тогда как владельцем Лады можно стать уже за 545 900 рублей. В такую сумму оценивается базовая комплектация седана Granta, нынешнего лидера рынка. Прямой конкурент Kia Rio, седан Lada Vesta, обойдётся минимум в 783 900 рублей.

АвтоВАЗ с 1 сентября в пятый раз за год поднял цены на свою продукцию. Подорожали все модели: в среднем стоимость выросла на 2,73 процента. Сильнее всего увеличились цены на Lada Largus в кузове «фургон» и хэтчбек Lada Xray.

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