На АвтоВАЗе объяснили причину исчезновения хромированных деталей на Lada Granta

Кроме того, хрома лишатся эмблема на решётке радиатора, верхние и нижние молдинги переднего бампера и шильдики на крышке багажника.

С чем связаны изменения, производитель не уточняет. Это может быть сделано для улучшения качества или как очередной этап деконтентинга, то есть замены дорогих комплектующих более дешёвыми аналогами.

Ранее стало известно, что на АвтоВАЗе возобновилось производство автомобилей с подушками безопасности. С 1 августа Лады начали оснащаться тревожной кнопкой ЭРА-ГЛОНАСС с механической активацией. Система позволяет вызвать экстренные службы при возникновении аварийной ситуации.

А вот перезапуск сборки Lada с ABS, по словам главы компании Максима Соколова, состоится не ранее 2023 года. Хотя производитель уже нашёл поставщика необходимых компонентов в Китае, при первых же тестах были выявлены сбои.