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На АвтоВАЗе объяснили причину исчезновения хромированных деталей на Lada Granta
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Александр Шохинов

На АвтоВАЗе отреагировали на сообщения владельцев автомобилей, которые жалуются на качество хрома. Со временем покрытие облезает и автомобиль теряет товарный вид. Как сообщает «Лада.Онлайн», производитель решил бороться с этой проблемой полным отказом от хрома, вместо которого теперь используется эмаль.

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  • Дилерские центры марки уже получили уведомления об «изменении покрытия молдингов с хромирования на окраску эмалью металлического цвета (METALUX)» на автомобилях Lada Granta.
  • Кроме того, хрома лишатся эмблема на решётке радиатора, верхние и нижние молдинги переднего бампера и шильдики на крышке багажника.
  • С чем связаны изменения, производитель не уточняет. Это может быть сделано для улучшения качества или как очередной этап деконтентинга, то есть замены дорогих комплектующих более дешёвыми аналогами.

Ранее стало известно, что на АвтоВАЗе возобновилось производство автомобилей с подушками безопасности. С 1 августа Лады начали оснащаться тревожной кнопкой ЭРА-ГЛОНАСС с механической активацией. Система позволяет вызвать экстренные службы при возникновении аварийной ситуации. 

А вот перезапуск сборки Lada с ABS, по словам главы компании Максима Соколова, состоится не ранее 2023 года. Хотя производитель уже нашёл поставщика необходимых компонентов в Китае, при первых же тестах были выявлены сбои.

Лучше хром или эмаль?

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