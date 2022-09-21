Автомобили, которые не ждали в РФ, но они всё равно приехали. А потом опять уехали

Что ещё за Sandstorm? Мы тоже не знали, пока не увидели его фотографии, сделанные на каком-то российском складе. Оказывается, это первый вседорожник из Арабских Эмиратов — по крайней мере, именно так его позиционировали во время премьеры в 2018 году.

На самом деле, это локализованная в ОАЭ и немного переоформленная версия китайского внедорожника Guangdong Foday 7, который неуловимо похож на Toyota Land Cruiser Prado. Длина арабского Гуангдонга составляет 4777 метра, а под капотом стоит 215-сильный двухлитровый турбомотор Mitsubishi в сочетании с 5-ступенчатой «механикой».

Задне- и полноприводные Сэндстормы начали производить в 2019 году. В дальнейшем планировалось повысить объём выпуска с первоначальной одной до шести тысяч машин в год. Претворились ли планы в жизнь, понять сложно, ведь официальный сайт марки в последний раз обновляли три года назад. Так что в России стало на одну редкую диковинку больше! Кто знает, может, Sandstorm объявит о приходе на наш рынок? Не просто же так он объявился!