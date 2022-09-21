Автомобили, которые не ждали в РФ, но они всё равно приехали. А потом опять уехали

Борис Закиров
До недавнего времени российский авторынок был, в некоторой степени, образцом стабильности. У нас были признанные лидеры, модели, которые за ними вечно гнались, и аутсайдеры — выбор для тех, кто не такой, как все. Однако даже в эту устоявшуюся иерархию иногда пытались ворваться совсем незнакомые и непривычные нам модели. Сегодня поговорим именно о них — машинах, которые каким-то непонятным образом пересекли границу РФ без чётких целей, а потом тихо вернулись обратно. Или продолжают пребывать здесь в непонятном статусе.
Что ещё за Sandstorm? Мы тоже не знали, пока не увидели его фотографии, сделанные на каком-то российском складе. Оказывается, это первый вседорожник из Арабских Эмиратов — по крайней мере, именно так его позиционировали во время премьеры в 2018 году.
На самом деле, это локализованная в ОАЭ и немного переоформленная версия китайского внедорожника Guangdong Foday 7, который неуловимо похож на Toyota Land Cruiser Prado. Длина арабского Гуангдонга составляет 4777 метра, а под капотом стоит 215-сильный двухлитровый турбомотор Mitsubishi в сочетании с 5-ступенчатой «механикой».
Задне- и полноприводные Сэндстормы начали производить в 2019 году. В дальнейшем планировалось повысить объём выпуска с первоначальной одной до шести тысяч машин в год. Претворились ли планы в жизнь, понять сложно, ведь официальный сайт марки в последний раз обновляли три года назад. Так что в России стало на одну редкую диковинку больше! Кто знает, может, Sandstorm объявит о приходе на наш рынок? Не просто же так он объявился!
Сегодня актуальный Renault Clio прибывает в Россию только «серыми» путями и не слишком часто. Однако в июне 2020 года французский хэтчбек заметили не где-нибудь, а на территории научно-технического центра АвтоВАЗа!
Наверняка ВАЗовским инженерам был интересен не сам автомобильчик, а то, что скрывалось под его кузовом. Renault Clio первым получил свежую платформу CMF-B LS, которую с ним разделили Dacia Logan и Sandero нового поколения. Скорее всего, спецы Волжского автозавода просто хотели заранее познакомиться с новой тележкой. Ведь на ней планировали делать даже Лады будущего!
Однако сейчас, осенью 2022 года, компании Renault в России больше нет, а с ней растворились и планы, связанные с АвтоВАЗом. Но это не значит, что французских диковинок в РФ больше не отыскать: совсем недавно партию замаскированных Logan и Sandero заметили на территории завода «Москвич». Сквозь камуфляж были видны «двухэтажные» фары, которых не было у оригинальных моделей, то есть версия для России могла получить уникальный дизайн.
В России о компании Wuling слышали лишь избранные поклонники китайского автопрома, а между тем модель Hongguang Mini EV — самый продаваемый в мире электрокар! Правда, на рынок РФ компания решила заходить не с главного козыря, а через куда менее популярный электрофургон Wuling EV50.
Весной этого года автомобиль сфотографировали на улицах Санкт-Петербурга. Тогда же выяснилось, что принадлежит он компании «Гринавто». Её директор рассказал, что машину приобрели «с целью тестирования в зимних условиях, изучения спроса и разработки изменений в конструкцию для адаптации к нашим условиям».
В случае успеха по результатам тестов модель можно будет отправлять на сертификацию, а там останется всего пара формальностей и 82-сильный EV50 можно будет продавать в России. С пробегом на одной зарядке до 300 км и грузоподъёмностью более полутора тонн Wuling выглядит интересной альтернативой грядущему Lada e-Largus. Битва электрогрузовичков начинается?
Китайский электромобиль (или гибрид, в зависимости от исполнения) стоит в этой подборке особняком. На первый взгляд, с ним всё очевидно: Voyah Free готовится стать флагманской моделью российского бренда Evolute, и именно из-за этого машина не первый месяц колесит по улицам России.
Однако, тестовый прототип за время испытаний пережил несколько метаморфоз. Весной голубовато-серый электрокар засняли в Москве, и прямо под эмблемой Voyah на задней двери красовалась ещё одна — Evolute. Но летом второе имя почему-то исчезло! Поэтому теперь уже не совсем ясно, присоединится ли Free к модельной линейке «Эволюта». Ведь и на недавней презентации компания подробно осветила только не совсем свежие электромобили марки Dongfeng, выпуск которых собирают наладить в Липецке.
Именно поэтому Voyah Free имеет шансы повторить судьбу других героев этой подборки и навсегда вернуться в родной Китай. Хотя от такого отечественного электрокара мы бы не отказались.
Неожиданный привет из 2016-го! Похоже, тогда, на пике популярности бюджетных седанчиков итальянцы всерьёз обдумывали перспективы конкуренции с Hyundai Solaris, Kia Rio и Volkswagen Polo на российском рынке. Да и в Турции Fiat Tipo прижился настолько успешно, что его производство наладили на местном заводе Tofas.
Некоторое время пару итальяно-турецких седанов обкатывали в московских пробках и на Дмитровском автополигоне. И, раз уж Fiat Tipo попал в эту статью, то исход вам известен — в РФ модель так официально и не появилась. Хотя кто знает, может, нас ждёт второе пришествие: ведь российский авторынок прямо сейчас — это кладезь новых возможностей!
Сегодня мало кто об этом помнит, но DS (премиальный бренд Citroen) какое-то время назад присутствовал в РФ. Продавался у нас и миниатюрный DS 3, и более классический хэтчбек DS 4, задний ряд которого отрицал был мало пригоден для пассажиров обыкновенной антропометрии.
Взрывным спросом в России модели бренда не пользовались, но сдаваться французы (по крайней мере, поначалу) не спешили и готовились к дебюту свежего кроссовера. В 2015 году тройка тестовых DS 6 была обнаружена на дорогах Калуги, неподалёку от завода «ПСМА Рус».
Кроссоверы продавались только в Китае и не могли порадовать россиян особыми внедорожными способностями. Платформа Citroen C4, передний привод и бензиновые турбомоторы объёмом 1,6 литра не тянули на звание хита в премиум-сегменте. Выход новинки в России так и не состоялся. Наверное, оно и к лучшему.