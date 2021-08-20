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Автомобили корпорации GM получат интернет стандарта 5G
Новости

Дмитрий Елизаров

Корпорация General Motors объявила о расширении партнёрства с американским мобильным оператором AT&T. Ряд моделей с 2024 года будет оснащаться оборудованием для нового стандарта мобильной связи 5G. Это позволит ускорить загрузку мульти­медийного контента и обновлений, а также расширить список доступных онлайн-сервисов.

  • Скоростное подключение к интернету окажется доступно для навигационных и мульти­медийных систем, а также беспроводного обновления программного обеспечения. Кроме того, новый стандарт связи на автомобилях позволит инженерам GM более свободно проекти­ровать беспилотный транспорт и развивать возможности общения автомобилей с дорожной инфраструктурой и между собой.
  • Какие именно модели смогут подключаться к сети по 5G, пока не уточняется. Тем не менее в GM объявили, что ново­введение позволит улучшить связь и на ныне выпускающихся автомобилях, оборудо­ванных технологиями 4G LTE: их владельцы смогут пользоваться новой инфраструктурой.
  • В будущем GM планирует сформировать из своих автомобилей крупнейший в мире автопарк с поддержкой 5G. Стандарт 4G корпорация задей­ствовала ещё в 2014 году, и с тех пор владельцы таких автомобилей «перекачали» более 170 миллионов гигабайт данных. Это экви­валент, к примеру, 716 миллионов часов потокового видео.

Связь стандарта 5G уже активно применяется китайскими производите­лями. Например, эта технология обеспечивает кроссоверу Geely KX11 возможность полностью автономной парковки в пределах 200-метровой зоны и последующее самостоятель­ное прибытие к владельцу по его вызову.

А вы можете представить себе жизнь без интернета?

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