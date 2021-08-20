Автомобили корпорации GM получат интернет стандарта 5G

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Дмитрий Елизаров
Корпорация General Motors объявила о расширении партнёрства с американским мобильным оператором AT&T. Ряд моделей с 2024 года будет оснащаться оборудованием для нового стандарта мобильной связи 5G. Это позволит ускорить загрузку мультимедийного контента и обновлений, а также расширить список доступных онлайн-сервисов.
Связь стандарта 5G уже активно применяется китайскими производителями. Например, эта технология обеспечивает кроссоверу Geely KX11 возможность полностью автономной парковки в пределах 200-метровой зоны и последующее самостоятельное прибытие к владельцу по его вызову.