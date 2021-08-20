Автомобили корпорации GM получат интернет стандарта 5G

Корпорация General Motors объявила о расширении партнёрства с американским мобильным оператором AT&T. Ряд моделей с 2024 года будет оснащаться оборудованием для нового стандарта мобильной связи 5G. Это позволит ускорить загрузку мульти­медийного контента и обновлений, а также расширить список доступных онлайн-сервисов.