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Автомобили Kia подорожали в России на суммы до миллиона рублей

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Дмитрий Елизаров

Компания Kia опубликовала на российском официальном сайте пересмотренные цены на свою модельную линейку. Подорожание не затронуло только одну модель — флагманский седан K900, прочие же автомобили выросли в цене в диапазоне от 170 тысяч до миллиона рублей. В предыдущий раз компания переписывала цены лишь 13 марта: таким образом, нынешнее повышение стало уже вторым за месяц.

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  • Самая доступная модель компании — компактный хэтчбек Picanto — прибавила в цене 170 тысяч рублей: её стоимость начинается теперь с отметки 1 334 900 рублей. Стоимость самой популярной модели, семейства Rio, выросла в зависимости от комплектации на 190-210 тысяч рублей. Седан в базовом исполнении теперь стоит минимум 1 434 900 рублей, самый дорогой кросс-хэтч Rio X — 1 869 900 рублей за версию со 123-сильным 1,6-литровым мотором и «автоматом».
  • Самый доступный кроссовер Kia Soul подорожал минимум на 260 тысяч рублей (до 1 829 900 рублей), цена на Kia Seltos теперь стартует с отметки 1 959 900 рублей (плюс 280 тысяч рублей), а цена на Kia Sportage текущего поколения выросла на 300-350 тысяч — до 2 749 900 рублей.
  • Среди старших моделей более чем на полмиллиона рублей подорожал Kia Sorento, минимум на 600 тысяч выросла цена Kia Carnival, а сильнее всего изменилась стоимость внедорожника Kia Mohave. Если после повышения 13 марта его можно было купить за 4 829 900 рублей, то сейчас базовая цена увеличилась сразу на миллион — до 5 829 900 рублей. Топовая комплектация внедорожника с 249-сильным дизелем стоит 6 274 900 рублей.

Седан Kia K900, занимающий позицию флагманской модели, теперь считается не самым дорогим Kia в России — четырёхдверку можно купить за 5 164 900 рублей. Однако вскоре ситуация может измениться, так как Kia готовит к выходу на российский рынок серьёзно обновлённую версию седана. Она будет оснащаться безальтернативным 249-сильным V6 в сочетании с восьмиступенчатым «автоматом» и системой полного привода.

Как считаете, рост цен когда-нибудь остановится?

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