Автомобили Kia подорожали в России на суммы до миллиона рублей

Среди старших моделей более чем на полмиллиона рублей подорожал Kia Sorento, минимум на 600 тысяч выросла цена Kia Carnival, а сильнее всего изменилась стоимость внедорожника Kia Mohave. Если после повышения 13 марта его можно было купить за 4 829 900 рублей, то сейчас базовая цена увеличилась сразу на миллион — до 5 829 900 рублей. Топовая комплектация внедорожника с 249-сильным дизелем стоит 6 274 900 рублей.