Автомобили Kia подорожали в России на 200—600 тысяч рублей

Компания Kia переписала российские прайс-листы — все модели бренда подорожали на 200—600 тысяч рублей. Так, самая доступная Kia — Picanto — стоит теперь от 1 164 900 рублей, а цены на флагманский седан K900 стартуют с 5 164 900 рублей.