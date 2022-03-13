Автомобили Kia подорожали в России на 200—600 тысяч рублей

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Михаил Кондратьев
Компания Kia переписала российские прайс-листы — все модели бренда подорожали на 200—600 тысяч рублей. Так, самая доступная Kia — Picanto — стоит теперь от 1 164 900 рублей, а цены на флагманский седан K900 стартуют с 5 164 900 рублей.
|Picanto
|от 1 164 900 рублей
|Rio
|от 1 244 900 рублей
|Rio X
|от 1 364 900 рублей
|Ceed
|от 1 904 900 рублей
|Ceed SW
|от 1 944 900 рублей
|XCeed
|от 2 214 900 рублей
|Cerato
|от 1 794 900 рублей
|K5
|от 2 354 900 рублей
|Stinger
|от 3 429 900 рублей
|K900
|от 5 164 900 рублей
|Soul
|от 1 569 900 рублей
|Seltos
|от 1 679 900 рублей
|Sportage
|от 2 449 900 рублей
|Sorento
|от 3 259 900 рублей
|Mohave
|от 4 829 900 рублей
|Carnival
|от 3 544 900 рублей