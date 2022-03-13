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Автомобили Kia подорожали в России на 200—600 тысяч рублей

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Михаил Кондратьев

Компания Kia переписала российские прайс-листы — все модели бренда подорожали на 200—600 тысяч рублей. Так, самая доступная Kia — Picanto — стоит теперь от 1 164 900 рублей, а цены на флагманский седан K900 стартуют с 5 164 900 рублей.

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  • На 200 тысяч, помимо Picanto, подорожали модели Rio и Rio X, семейство Ceed прибавило к начальной стоимости 250 тысяч рублей. На ту же сумму дороже стали Cerato, Soul и Seltos.
  • Sportage уходящего поколения подорожал на 300 тысяч, седан K5 — на 350 тысяч рублей. Модели Stinger, Sorento, Mohave и Carnival выросли в цене на полмиллиона.
Picantoот 1 164 900 рублей
Rioот 1 244 900 рублей
Rio Xот 1 364 900 рублей
Ceedот 1 904 900 рублей
Ceed SWот 1 944 900 рублей
XCeedот 2 214 900 рублей
Ceratoот 1 794 900 рублей
K5от 2 354 900 рублей
Stingerот 3 429 900 рублей
K900от 5 164 900 рублей
Soulот 1 569 900 рублей
Seltosот 1 679 900 рублей
Sportageот 2 449 900 рублей
Sorentoот 3 259 900 рублей
Mohaveот 4 829 900 рублей
Carnivalот 3 544 900 рублей

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