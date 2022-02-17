Автомобили Jaguar Land Rover получат искусственный интеллект от NVIDIA

С 2025 года все новые модели британского автопроизводителя станут использовать программную платформу NVIDIA Drive. Она обеспечит работу систем активной безопасности, автоматизированного вождения, парковки и помощи водителю. Кроме того, она наделит автомобили искусственным интеллектом, помогающим во взаимодействии человека и машины.

Jaguar Land Rover также будет применять ПО и оборудование NVIDIA в собственных разработках. Автоконцерн ожидает, что сотрудничество с одним из лидеров «цифровой» отрасли задаст новые стандарты в сегменте премиальных машин и позволит вывести работу функций машин на следующий уровень.

Год назад марки Jaguar и Land Rover обнародовали стратегию Reimagine. Она предполагает курс на электри­фикацию модельных рядов. Скоро Jaguar будет выпускать только электро­мобили, а Land Rover представит как минимум шесть электровнедорожников.

