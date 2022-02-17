Автомобили Jaguar Land Rover получат искусственный интеллект от NVIDIA

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Новый Range Rover превратился в гибрид, а в будущем станет электрокаром
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Концерн Jaguar Land Rover объявил о заключении многолетнего партнёрского соглашения с компанией NVIDIA. Она специализируется на системах искусственного интеллекта, и её наработки найдут место в будущих моделях двух марок.
Год назад марки Jaguar и Land Rover обнародовали стратегию Reimagine. Она предполагает курс на электрификацию модельных рядов. Скоро Jaguar будет выпускать только электромобили, а Land Rover представит как минимум шесть электровнедорожников.