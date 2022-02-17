Оставить коммент

Рынку зарядных станций спрогнозировали рост на 26 процентов в год в ближайшие 10 лет

Автомобили Jaguar Land Rover получат искусственный интеллект от NVIDIA

Новости

Кирилл Малышев

Комменты

Концерн Jaguar Land Rover объявил о заключении многолетнего партнёрского соглашения с компанией NVIDIA. Она специализируется на системах искусственного интеллекта, и её наработки найдут место в будущих моделях двух марок.

  • С 2025 года все новые модели британского автопроизводителя станут использовать программную платформу NVIDIA Drive. Она обеспечит работу систем активной безопасности, автоматизированного вождения, парковки и помощи водителю. Кроме того, она наделит автомобили искусственным интеллектом, помогающим во взаимодействии человека и машины.
  • Jaguar Land Rover также будет применять ПО и оборудование NVIDIA в собственных разработках. Автоконцерн ожидает, что сотрудничество с одним из лидеров «цифровой» отрасли задаст новые стандарты в сегменте премиальных машин и позволит вывести работу функций машин на следующий уровень.

Год назад марки Jaguar и Land Rover обнародовали стратегию Reimagine. Она предполагает курс на электри­фикацию модельных рядов. Скоро Jaguar будет выпускать только электро­мобили, а Land Rover представит как минимум шесть электровнедорожников.

Сотрудничество автоконцернов с неавтомобильными фирмами — это...

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашениеМодели автомобилей по названиям
Все модели автомобилей по году: A - CВсе модели автомобилей по году: C - HВсе модели автомобилей по году: H - MВсе модели автомобилей по году: M - NВсе модели автомобилей по году: N - SВсе модели автомобилей по году: S - ZВсе модели автомобилей по году: А - У
Технические характеристики автомобилей: A - CТехнические характеристики автомобилей: C - HТехнические характеристики автомобилей: H - MТехнические характеристики автомобилей: M - PТехнические характеристики автомобилей: P - TТехнические характеристики автомобилей: T - Я
Все модели автомобилейВсе модели автомобилей: поколение и кузов: A - OВсе модели автомобилей: поколение и кузов: O - Я