Автомобили Iran Khodro могут появиться в России уже в этом году

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АвтоВАЗ возобновил производство Lada Niva Travel
Лучший классифайд, динамика вторичного рынка, рейтинги моделей и регионов и многое другое: бизнес-дайджест за июль
Дмитрий Савостьянчик
До конца этого года в продаже в России могут появиться автомобили Iran Khodro. Местный рынок станет приоритетным для производителя, кроме того, компания намерена привлечь российских инвесторов, пишет International Business Times.
Тем временем, АвтоВАЗ возобновил выпуск Lada Granta, оснащённых подушками безопасности, но объём выпуска таких машин будет зависеть от наличия комплектующих. Вместе с этим Россия и Белоруссия планируют реализовать проекты по импортозамещению комплектующих для автомобилей и начать — со светодиодной оптики.