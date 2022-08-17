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Автомобили Iran Khodro могут появиться в России уже в этом году
Про бизнес

Дмитрий Савостьянчик

До конца этого года в продаже в России могут появиться автомобили Iran Khodro. Местный рынок станет приоритетным для производителя, кроме того, компания намерена привлечь российских инвесторов, пишет International Business Times.

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  • Автомобили Iran Khodro — не новинка для России: около 15 лет назад в стране продавалась модель Samand, которую сейчас можно найти на Авто.ру
  • Одной из первых моделей на местном рынке может стать седан Tara — перелицованный Peugeot 301.
  • Не исключено, что производитель также привезёт автомобили на платформе B0, знакомой россиянам по моделям Lada Largus и Xray, Nissan Almera и Terrano, Renault Duster, Logan, Sandero.
  • Кроме России, компания намерена наладить экспорт автомобилей в Азербайджан, Оман и Ирак. В течение трёх лет производитель планирует увеличить объём экспорта в 5 раз — до 100 тысяч машин. 
  • Эксперты считают, что из-за низкой конкуренции и плохого ассортимента бюджетных машин, у производителя высокие шансы на успех в России. С другой стороны, низкий уровень безопасности машин Iran Khodro может сильно отразиться на продажах. 

Тем временем, АвтоВАЗ возобновил выпуск Lada Granta, оснащённых подушками безопасности, но объём выпуска таких машин будет зависеть от наличия комплектующих. Вместе с этим Россия и Белоруссия планируют реализовать проекты по импортозамещению комплектующих для автомобилей и начать — со светодиодной оптики. 

Купили бы Iran Khodro?

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