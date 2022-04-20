Для автомобилей Hyundai разработали систему распознавания сетчатки глаза

Согласно патенту система сканирования сетчатки будет применяться для подтверждения личности водителя. Электроника при этом сможет самостоятельно регулировать условия, в которых происходит идентификация. Например, систему научат распознавать солнцезащитные очки на лице (в этом случае водителя попросят их снять), а также автоматически настраивать освещение во время сканирования или регулировать положение руля, если он мешает обзору.