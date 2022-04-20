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Для автомобилей Hyundai разработали систему распознавания сетчатки глаза

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Дмитрий Елизаров

Hyundai планирует внедрить в системы автомобильной безопасности сканер сетчатки глаза, пишет The Drive. Издание уточняет, что производитель уже подал заявку на регистрацию патента на систему в соответствующие органы США. Биометрическая идентификация позволит не только уберечь автомобиль от угона, но и расширить возможности автоматического применения персональных настроек.

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  • Согласно патенту система сканирования сетчатки будет применяться для подтверждения личности водителя. Электроника при этом сможет самостоятельно регулировать условия, в которых происходит идентификация. Например, систему научат распознавать солнцезащитные очки на лице (в этом случае водителя попросят их снять), а также автоматически настраивать освещение во время сканирования или регулировать положение руля, если он мешает обзору.
  • После успешной идентификации система разблокирует возможность запуска двигателя и автоматически применит персональные настройки. Память автомобиля сможет хранить, к примеру, положение руля и кресла, регулировки климата и предпочитаемое конкретным водителем медиасопровождение. На какое именно количество личных профилей будет настроена система, пока неизвестно.
  • На данный момент в качестве одного из средств идентификации водителей Hyundai применяет сканер отпечатка пальца — такие датчики устанавливаются на некоторые модели бренда Genesis. Однако бесконтактное распознавание личности при помощи сканирования сетчатки глаза избавит от возможных проблем, связанных с загрязнением датчиков, требующих прикосновения.
  • Когда именно технология будет внедрена на серийных автомобилях, не уточняется.

Осенью прошлого года сообщалось, что Hyundai применит ещё одну систему «узнавания» водителей — она будет работать на основе технологии распознавания лиц. Тогда планировалось, что электрокары Genesis смогут разблокировать дверные замки, в буквальном смысле узнавая владельца автомобиля в лицо.

А вам пригодилась бы такая система?

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