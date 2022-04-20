Для автомобилей Hyundai разработали систему распознавания сетчатки глаза

Материал по теме
Представлен обновлённый флагман Kia: «умная» коробка и доработанное шасси
МВД выпустило пособие по определению пьяных водителей
Дмитрий Елизаров
Hyundai планирует внедрить в системы автомобильной безопасности сканер сетчатки глаза, пишет The Drive. Издание уточняет, что производитель уже подал заявку на регистрацию патента на систему в соответствующие органы США. Биометрическая идентификация позволит не только уберечь автомобиль от угона, но и расширить возможности автоматического применения персональных настроек.
Осенью прошлого года сообщалось, что Hyundai применит ещё одну систему «узнавания» водителей — она будет работать на основе технологии распознавания лиц. Тогда планировалось, что электрокары Genesis смогут разблокировать дверные замки, в буквальном смысле узнавая владельца автомобиля в лицо.