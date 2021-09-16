В России построят «гигафабрику» по производству аккумуляторов для электромобилей

Автомобили Genesis смогут распознавать владельца по лицу
Новости

Кирилл Малышев

Компания Genesis анонсировала внедрение на своих моделях технологий распознавания владельца по лицу и отпечатку пальца. Они повысят степень защищённости автомобиля и удобство его использования.

1/4
  • Система Face Control работает на базе инфра­красной камеры. Она обеспечивает распо­знавание лица в любых условиях, включая полную темноту. В память можно ввести до двух разных людей и менять введённые образы в любой момент при необходимости.
  • Дополнительное удобство Face Control — возможность запереть автомобиль в буквальном смысле лицом, оставив при этом основной брелок в салоне. Это удобно, например, при занятиях спортом или купании, когда не защищённый от ударов и влаги, а к тому же достаточно большой брелок брать с собой неудобно.
  • Распознавание лиц служит только для управления замками дверей. Запустить двигатель и начать поездку позволит сканер отпечатка пальца. По нему же машина выставит введённые заранее в память настройки сидений, руля, зеркал и медиасистемы под конкретного человека.

Первым носителем технологий идентификации человека по лицу и отпечатку пальца станет электрический кроссовер Genesis GV60. У него необычная вращающаяся сфера на централь­ном тоннеле и камеры с дисплеями вместо боковых зеркал заднего вида. Технические характеристики модели пока не огласили.

Вы чему больше доверяете?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании