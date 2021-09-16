Автомобили Genesis смогут распознавать владельца по лицу

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Кирилл Малышев
Компания Genesis анонсировала внедрение на своих моделях технологий распознавания владельца по лицу и отпечатку пальца. Они повысят степень защищённости автомобиля и удобство его использования.
Первым носителем технологий идентификации человека по лицу и отпечатку пальца станет электрический кроссовер Genesis GV60. У него необычная вращающаяся сфера на центральном тоннеле и камеры с дисплеями вместо боковых зеркал заднего вида. Технические характеристики модели пока не огласили.