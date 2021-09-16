Автомобили Genesis смогут распознавать владельца по лицу

Система Face Control работает на базе инфра­красной камеры. Она обеспечивает распо­знавание лица в любых условиях, включая полную темноту. В память можно ввести до двух разных людей и менять введённые образы в любой момент при необходимости.

Дополнительное удобство Face Control — возможность запереть автомобиль в буквальном смысле лицом, оставив при этом основной брелок в салоне. Это удобно, например, при занятиях спортом или купании, когда не защищённый от ударов и влаги, а к тому же достаточно большой брелок брать с собой неудобно.

Распознавание лиц служит только для управления замками дверей. Запустить двигатель и начать поездку позволит сканер отпечатка пальца. По нему же машина выставит введённые заранее в память настройки сидений, руля, зеркал и медиасистемы под конкретного человека.

Первым носителем технологий идентификации человека по лицу и отпечатку пальца станет электрический кроссовер Genesis GV60. У него необычная вращающаяся сфера на централь­ном тоннеле и камеры с дисплеями вместо боковых зеркал заднего вида. Технические характеристики модели пока не огласили.