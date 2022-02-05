Автомобили Chery планируется выпускать на УАЗе

Автомобили Chery планируется выпускать на мощностях Ульяновского автозавода. Сотрудничество китайской марки с российской компанией Sollers, которой принадлежит УАЗ, обсудили президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, о чём сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. После пресс-служба Sollers уточнила, что совместные планы фирм включают в себя не только выпуск машин, пишет ТАСС.

Конкретные параметры сотрудничества будут определены к середине 2022 года, однако известно, что в рамках партнёрства компании намерены заняться в том числе развитием новых технологий в области электротранспорта, а также «перспективных модулей и материалов для автопрома».

В середине 2021 в Chery заявили, что обдумывают возможность сборки электрокаров в России и ведут переговоры с производственными площадками. А позже российское представительство бренда пообещало выпустить на наш рынок некий электрический вседорожник. Помимо этого, в течение 2022-го компания привезёт ещё три новинки.

Сейчас в России предлагается четыре модели Chery, а также два кроссовера от премиального бренда компании — Exeed. Все они импортируются из Китая. В январе марка Chery вошла в топ-10 российского рынка, а Exeed показал рекордный 10-кратный рост продаж.

В январе Сбербанк выделил Chery почти миллиард рублей. Сделку называют первой в истории банка, заключённой с представителем иностранной автомобильной компании. Китайская фирма потратит средства на развитие дилерской сети.