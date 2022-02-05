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Автомобили Chery планируется выпускать на УАЗе

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Михаил Кондратьев

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Автомобили Chery планируется выпускать на мощностях Ульяновского автозавода. Сотрудничество китайской марки с российской компанией Sollers, которой принадлежит УАЗ, обсудили президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, о чём сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. После пресс-служба Sollers уточнила, что совместные планы фирм включают в себя не только выпуск машин, пишет ТАСС.

  • Конкретные параметры сотрудничества будут определены к середине 2022 года, однако известно, что в рамках партнёрства компании намерены заняться в том числе развитием новых технологий в области электротранспорта, а также «перспективных модулей и материалов для автопрома».
  • В середине 2021 в Chery заявили, что обдумывают возможность сборки электрокаров в России и ведут переговоры с производственными площадками. А позже российское представительство бренда пообещало выпустить на наш рынок некий электрический вседорожник. Помимо этого, в течение 2022-го компания привезёт ещё три новинки.
  • Сейчас в России предлагается четыре модели Chery, а также два кроссовера от премиального бренда компании — Exeed. Все они импортируются из Китая. В январе марка Chery вошла в топ-10 российского рынка, а Exeed показал рекордный 10-кратный рост продаж.
  • В январе Сбербанк выделил Chery почти миллиард рублей. Сделку называют первой в истории банка, заключённой с представителем иностранной автомобильной компании. Китайская фирма потратит средства на развитие дилерской сети. 

Если выбирать китайский автомобиль, то какого бренда?

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