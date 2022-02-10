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BMW будет выпускать машины в России по полному циклу: со сваркой и окраской

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Дмитрий Елизаров

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Калининградское предприятие «Автотор», где сейчас собирают некоторые модели BMW для российского рынка, и сама компания BMW объявили об углублении сотрудничества. В рамках дополнительного соглашения к действующему СПИК «Автотор» планирует в ближайшие годы перейти к производству BMW по полному циклу.

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  • Для обеспечения требований повышения локализации производства в рамках специнвестконтрактов завод собирается ввести в строй новые производственные мощности. Заявленный объём инвестиций составляет 32 миллиарда рублей.
  • Выпускать BMW на «Автоторе» будут по полному циклу — то есть не только собирать сами автомобили, но и сваривать и окрашивать кузова для них. Сейчас баварские автомобили собирают в Калининграде методами крупно- и мелкоузловой сборки. Новый проект предусматривает освоение выпуска четырёх моделей — кроссоверов X5, X6 и X7, а также седана 5 серии. В российском представительстве марки именно эти модели назвали самыми востребованными в России.
  • Действие двустороннего соглашения на производство и поставку продлено, согласно официальному сообщению завода, до 2028 года.

В марте прошлого года линейка моделей BMW, выпускаемых в Калининграде, заметно сократилась — с производства были сняты, к примеру, кроссоверы X1, X3 и X4. Упоминалось также прекращение сборки седанов 5 и 7 серий. Кроме того, в начале 2021-го BMW заявляла, что обдумывает перспективы создания собственного сборочного производства в России, но, судя по информации «Автотора», выбор был сделан в пользу углубления партнёрского сотрудничества. Автомобили марки BMW начали выпускать в Калининграде ещё в 1999 году.

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