Автомобили без наценки: какие модели можно купить по цене производителя

Влад Зенин
Рынок научился жить с высокими ценами и дилерскими накрутками, но даже сегодня можно найти автомобили, которые продаются по рекомендуемым розничным ценам! Мы составили список не самых популярных моделей и обзвонили дилеров в поисках моделей, которые можно купить здесь и сейчас без огромных наценок.
Однако не все редкие и не очень популярыне модели продаются без наценки. Например, за допоборудование Subaru XV дилер просит 250 тысяч, на Forester прибавил аж 580 тысяч. А машины на заказ обещает доставить только будущей весной. На Mitsubishi ASX тоже накидывают по 200 тысяч. Но всё-таки машины без наценок нашлись!
Рекомендованная розничная цена на компакт-кросс Peugeot 2008 в средней комплектации Allure — 2 049 000 рублей. На складе дилеров такого автомобиля не оказалось, но нам предложили машину с поставкой в середине октября. Да, по цене 2 239 000 рублей — но с учётом заводской доукомплектации продвинутой медиасистемой и перламутровой окраски. И без дилерских допов!
Более крупный Peugeot 3008 в топ-версии GT с двигателем 1.6 при рекомендованной розничной цене 2 559 000 рублей предложили за 2 739 000. И вновь это доплата за фирменные пакеты «Город» и «Безопасность», а также электропривод задней двери. А дилерские допы — только по желанию клиента.
С большим Peugeot 5008 чуть сложнее. В комплектации Allure рекомендованная цена на него — 2 719 000 рублей. Однако единственный имеющийся в наличии автомобиль дилер предложил за 2 994 000 рублей, а помимо фирменной навигации добавил набор из защиты картера, ковриков и сигнализации.
По рекомендованной цене машину можно заказать — со сроком ожидания 4 месяца. Но сама она к моменту поставки может измениться.
Условно доступного кросса Citroen C3 Aircross у дилеров в наличии не оказалось — только демомашины в салонах. И кроссоверов, которые находятся в процессе доставки, тоже не предложили. Можно заказать автомобиль, но цены, разумеется, не фиксируются.
Зато у дилера нашёлся С5 Aircross, причём без дилерского допоборудования. Рекомендованная розничная цена машины в комплектации Feel со 150-сильным двигателем и 6‑ступенчатой АКПП — 2 510 000 рублей. Однако у этой машины были заводские опции: окраска белым перламутром, светодиодные фары, панорамная крыша, электроприводом багажника, пакетом Safety. И её честно оценили в 2 769 000 рублей.
Новенький для нашего рынка компакт-кроссовер Opel Crossland продают, увы, с допоборудованием. При базовой стоимости предтоповой комплектации Elegance в 2 009 000 рублей дилер предлагает такую машину за 2 329 000 рублей — со стандартным пакетом ковриков, защиты картера и защитной обработкой днища.
А вот Opel Grandland X в максимальной комплектации Cosmo можно купить без переплат. При рекомендованной цене 2 549 000 рублей дилер просит 2 567 000 с учётом 18 тысяч за цвет металлик. Есть и вариант с двухцветной окраской (крыша залита чёрным) на 2000 рублей дороже. Обе машины придут в начале ноября.
Suzuki SX4 предлагают практически без наценки. Переднеприводный вариант с двигателем 1,6 и «автоматом» в старшей комплектации GLX нашёлся за 2 миллиона рублей — похоже, что дилер просто округлил рекомендованный 1 979 000 рублей. Правда, оговорился, что машина в пути и придёт через полтора месяца.
Аналогичная ситуация с моделью Vitara. Полноприводный вариант с турбомотором 1.4 и «автоматом» в максимальной комплектации GLX нам предложили за 2 189 000 рублей при рекомендованной цене 2 179 000 рублей. Будем считать, что скромные по нынешним временам 10 тысяч дилер просит за то, что машину можно взять без ожидания.
На автомобили Ульяновского завода дилеры наценок не делают. Всё продают по ценам, рекомендованным производителем. Например, УАЗ Patriot в неплохой предтоповой комплектации «Люкс» с механической коробкой отдают за официальные 1 345 000 рублей. Да ещё и обещают скидки за кредит и трейд-ин! В первом случае — до 50 тысяч, во втором — до 150 тысяч.
Самый доступный грузовичок коммерческого семейства с 3‑метровым кузовом мы не нашли. В наличии оказался только автомобиль с заводским газовым оборудованием и рядом фирменных опций. Как утверждал дилер, его можно купить по рекомендованной цене за 1 860 000 рублей, которую завод поднял буквально на днях.
Чисто бензиновую версию можно заказать, сэкономив на этом 50 тысяч рублей. Но когда будет поставка — неизвестно. Завод загружен госконтрактом по производству школьных автобусов и машин скорой помощи, поэтому дилерам временно ничего не отгружает.