Автомобили без наценки: какие модели можно купить по цене производителя

Рынок научился жить с высокими ценами и дилерскими накрутками, но даже сегодня можно найти автомобили, которые продаются по рекомендуемым розничным ценам! Мы составили список не самых популярных моделей и обзвонили дилеров в поисках моделей, которые можно купить здесь и сейчас без огромных наценок.

Однако не все редкие и не очень популярыне модели продаются без наценки. Например, за допоборудование Subaru XV дилер просит 250 тысяч, на Forester прибавил аж 580 тысяч. А машины на заказ обещает доставить только будущей весной. На Mitsubishi ASX тоже накидывают по 200 тысяч. Но всё-таки машины без наценок нашлись!