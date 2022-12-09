«Автомобилем года в Японии» стали сразу два крохотных электрокара

Лучшим автомобилем японского рынка в нынешнем году назвали дуэт соплатформенных электромобилей N

issan Sakura и Mitsubishi eK X EV, которые по сути отличаются только внешностью. Они же заслужили титул кей-каров года. Пятидверки

длиной 3,4 метра оснащаются одним и тем же силовым агрегатом — электромотором на передней оси на 64 л.с. и 195 Нм и способны проехать без подзарядки до 180 километров.