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«Автомобилем года в Японии» стали сразу два крохотных электрокара
Новости

Дмитрий Елизаров

В Японии подвели итоги конкурса «Автомобиль года 2022–2023», в котором изначально участвовали 48 новых для местного рынка моделей. Главный титул получили сразу два кей-кара на батарейной тяге от Nissan и Mitsubishi, при этом среди победителей во всех номинациях оказался только один автомобиль с «чистым» ДВС. Все остальные — либо электрокары, либо гибриды.

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  • Лучшим автомобилем японского рынка в нынешнем году назвали дуэт соплатформенных электромобилей Nissan Sakura и Mitsubishi eK X EV, которые по сути отличаются только внешностью. Они же заслужили титул кей-каров года. Пятидверки длиной 3,4 метра оснащаются одним и тем же силовым агрегатом — электромотором на передней оси на 64 л.с. и 195 Нм и способны проехать без подзарядки до 180 километров.
  • Члены жюри объяснили свой выбор высоким по меркам класса уровнем управляемости и богатым оснащением, свойственным, как правило, более дорогим автомобилям — особенно по части активной безопасности. Победители заслужили 399 баллов. Занявший второе место Honda Civic (как с гибридным приводом, так и с двухлитровым турбомотором) получил 320 баллов, третья позиция с результатом 236 баллов досталась новой Toyota Crown.
  • Ещё один электромобиль, Ioniq 5, стал «Импортным автомобилем года» за дизайн, технические показатели и удовольствие от вождения. При этом «Технологическим автомобилем» назвали Nissan X-Trail в исполнении с последовательным гибридом: в составе его силовой установки полуторалитровая «турботройка» используется только для выработки электричества.
  • Электрокроссовер BMW iX получил главную награду за дизайн — опять-таки за инновационный подход. «Спорткаром года» стал Honda Civic — в этой номинации участвовали как гибридная версия e:HEV, так и заряженный Type R. Примечательно, что некоторые члены жюри, имевшие право распределить выделенные им 10 баллов среди трёх номинантов, отдавали все 10 хот-хэтчу.

В декабре прошлого года лидером голосования стал Nissan Note, тоже с «зелёной» силовой установкой. Таким образом, марка Nissan побеждает в национальном конкурсе шестой раз.

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