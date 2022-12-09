«Автомобилем года в Японии» стали сразу два крохотных электрокара

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Названы финалисты конкурса Car of the Year — все они с электромоторами
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Дмитрий Елизаров
В Японии подвели итоги конкурса «Автомобиль года 2022–2023», в котором изначально участвовали 48 новых для местного рынка моделей. Главный титул получили сразу два кей-кара на батарейной тяге от Nissan и Mitsubishi, при этом среди победителей во всех номинациях оказался только один автомобиль с «чистым» ДВС. Все остальные — либо электрокары, либо гибриды.
В декабре прошлого года лидером голосования стал Nissan Note, тоже с «зелёной» силовой установкой. Таким образом, марка Nissan побеждает в национальном конкурсе шестой раз.