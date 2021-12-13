«Автомобилем года» в Японии стал маленький Nissan, а Land Cruiser жюри вообще не понравился

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В Японии подвели итоги традиционного конкурса «Автомобиль года». В 2022-м этот титул будет носить субкомпактный хэтчбек Nissan Note третьего поколения, которому жюри экспертов присудило 335 баллов.
Nissan Note дебютировал в третьем поколении год назад. Он обладает только гибридной силовой установкой. Турбомотор 1.2 заряжает батареи, а колёса вращают электромоторы. Их может быть один или два. Во втором случае машина получается полноприводной.