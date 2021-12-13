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«Автомобилем года» в Японии стал маленький Nissan, а Land Cruiser жюри вообще не понравился

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Кирилл Малышев

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В Японии подвели итоги традиционного конкурса «Автомобиль года». В 2022-м этот титул будет носить субкомпактный хэтчбек Nissan Note третьего поколения, которому жюри экспертов присудило 335 баллов.

  • Последний этап отбора проходил на автодроме Sodegaura Forest Raceway близ Токио. Несмотря на то, что Note лишён спортивных амбиций, его управляемость эксперты оценили высоко. Кроме того, они отметили привлекательную цену и «зелёную» силовую установку хэтчбека.
  • Занявший второе место дуэт «близнецов» Toyota GR86 и Subaru BRZ набрал на 71 балл меньше. Далее в десятке финалистов расположились Honda HR-V (227 баллов), Mitsubishi Outlander PHEV (206), Volkswagen Golf (168), Toyota Mirai (104), Chevrolet Corvette (81), Mercedes-Benz C-класса (51). Последними оказались Toyota Land Cruiser 300 (45) и BMW 4 серии (19).
  • Впрочем, другим моделям достались утешительные номинации. Golf отметили как лучший иностранный автомобиль. BMW 4 серии наградили за лучший дизайн. Corvette назвали спорткаром года. Outlander PHEV выделили за технологии. И невошедшая в десятку финалистов Honda N-One стала кей-каром года.
  • Для Ниссана эта победа стала пятой в национальном конкурсе. Лидируют по количеству побед Honda (11) и Toyota (9). Премия вручается с 1980 года.

Nissan Note дебютировал в третьем поколении год назад. Он обладает только гибридной силовой установкой. Турбомотор 1.2 заряжает батареи, а колёса вращают электромоторы. Их может быть один или два. Во втором случае машина получается полноприводной.

Правильный выбор?

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