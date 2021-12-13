«Автомобилем года» в Японии стал маленький Nissan, а Land Cruiser жюри вообще не понравился

Впрочем, другим моделям достались утешительные номинации. Golf отметили как лучший иностранный автомобиль. BMW 4 серии наградили за лучший дизайн. Corvette назвали спорткаром года. Outlander PHEV выделили за технологии. И невошедшая в десятку финалистов Honda N-One стала кей-каром года.

Для Ниссана эта победа стала пятой в национальном конкурсе. Лидируют по количеству побед Honda (11) и Toyota (9). Премия вручается с 1980 года.

Nissan Note дебютировал в третьем поколении год назад. Он обладает только гибридной силовой установкой. Турбомотор 1.2 заряжает батареи, а колёса вращают электромоторы. Их может быть один или два. Во втором случае машина получается полноприводной.