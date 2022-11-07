«Автомобилем года» в Японии может стать Renault Arkana

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Кирилл Малышев
В японской премии «Автомобиль года» осталось 11 моделей-финалистов. Среди них есть знакомое россиянам кросс-купе Renault Arkana. Оно припозднилось с появлением в Японии и потому претендует на статус лучшей машины 2023 года.
В прошлом году победу праздновал Nissan Note. Для марки это стало десятым титулом с момента учреждения премии в 1980 году. Если в этом году выиграет одна из трёх прошедших в финал моделей бренда, он сравняется по числу побед с Тойотой.