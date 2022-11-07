«Автомобилем года» в Японии может стать Renault Arkana

Финалистов должно было быть 10. Вероятно, две или три модели набрали одинаковое количество баллов, и потому шорт-лист оказался расширен. Победителя назовут 8 декабря. Наряду с просто «Автомобилем года» выберут также самую красивую и самую технологичную модель.

В прошлом году победу праздновал Nissan Note. Для марки это стало десятым титулом с момента учреждения премии в 1980 году. Если в этом году выиграет одна из трёх прошедших в финал моделей бренда, он сравняется по числу побед с Тойотой.