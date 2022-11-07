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«Автомобилем года» в Японии может стать Renault Arkana
Новости

Кирилл Малышев

В японской премии «Автомобиль года» осталось 11 моделей-финалистов. Среди них есть знакомое россиянам кросс-купе Renault Arkana. Оно припозднилось с появлением в Японии и потому претендует на статус лучшей машины 2023 года.

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Renault Arkana

  • Версия для Страны восходящего солнца визуально неотличима от той, что собиралась на московском заводе (за исключением расположения руля, разумеется). Однако под кузовом скрывается не платформа Global Access/B0. Это европейская версия, базирующаяся на более современной архитектуре CMF-B.
  • Из 48 изначальных кандидатов борьбу продолжают Renault Arkana, Range Rover, электрические BMW iX и Hyundai Ioniq 5, а также японские модели: Suzuki Alto, Toyota Crown, Mazda CX-60, Honda Civic, Nissan X-Trail, Nissan Fairlady Z, Nissan Sakura. Все они вышли на рынок Японии в период с 1 ноября 2021 года по 31 октября 2022-го.
  • Финалистов должно было быть 10. Вероятно, две или три модели набрали одинаковое количество баллов, и потому шорт-лист оказался расширен. Победителя назовут 8 декабря. Наряду с просто «Автомобилем года» выберут также самую красивую и самую технологичную модель.

В прошлом году победу праздновал Nissan Note. Для марки это стало десятым титулом с момента учреждения премии в 1980 году. Если в этом году выиграет одна из трёх прошедших в финал моделей бренда, он сравняется по числу побед с Тойотой.

Достойна Arkana стать лучшей для Японии?

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