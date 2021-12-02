Автомобилем года по версии Top Gear стал корейский хот-хэтч

Седаном года стал новейший электролифтбек BMW i4: жюри премии не смутило несоответ­ствие типа кузова победителя статусу самой номинации. Гиперкаром года назвали Pininfarina Battista, а двигателем года — силовой агрегат, который устанавли­вается на купе Singer DLS (это четырёх­литровый безнаддувный агрегат на 500 л.с.).

В номинации «Премиальный автомобиль» победил электрокар Mercedes-Benz EQS. Кроме того, батарейные машины стали лучшими в категориях «Семейный компакт» (Renault Megane E‑Tech), «Семейный автомобиль» (Ford Mustang Mach‑E), «Концепт года» (Porsche Mission R) и «Кроссовер года» (Kia EV6).

Наконец, в отдельных номинациях были упомянуты Ford Bronco («Американский автомобиль года») и Lotus Emira — новейший спорткар премировали в категории, посвящённой машинам, встречи с которыми ведущие телешоу с нетерпением ждут.

О Hyundai i20 N авторы премии отозвались высоко: «Он великолепен для всего, для чего вы на самом деле его используете, поразительно хорош в куче вещей, которые вы не будете делать, и спроектирован по стандарту, который никто в здравом уме не сможет превзойти». Небольшой спорткар был представлен в октябре прошлого года. Пятидверка оснащается 204-сильным турбомотором в паре с шести­ступенчатой «механикой» и дифференциалом повышенного трения.

Ранее собственный «Автомобиль года» назвал экс-ведущий популярного телешоу Джереми Кларксон. С его точки зрения, лучшим в прошедшем году был спорткар Toyota GR Yaris. Он же ранее побеждал и в других аналогичных конкурсах.