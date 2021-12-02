Автомобилем года по версии Top Gear стал корейский хот-хэтч

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Среди финалистов конкурса «Автомобиль года» только одна модель — не электрокар
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Телешоу Top Gear объявило победителей собственной премии «Автомобиль года» в 19 номинациях. Главный приз достался компании Hyundai: саму компанию назвали «Производителем года», а компактный хот-хэтч i20 N одержал победу в абсолютном зачёте и в номинации «Спорткар года».
Ранее собственный «Автомобиль года» назвал экс-ведущий популярного телешоу Джереми Кларксон. С его точки зрения, лучшим в прошедшем году был спорткар Toyota GR Yaris. Он же ранее побеждал и в других аналогичных конкурсах.