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На Авто.ру продают старый дизельный Гелендваген, который дороже нового Mercedes-AMG G 63

Автомобилем декабря на Авто.ру стал итальянский спорткар

Новости

Дмитрий Елизаров

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Почти четверть участников голосования за лучшую машину декабря на Авто.ру отдали предпочтение купе Ferrari F355 выпуска 1994 года. Этот итальянский спорткар стал лидером месяца, несмотря на наличие в списке настоящих раритетов из США и России, культовых японских автомобилей и образцов немецких высоких технологий.

  • Признанный лучшим автомобилем месяца спорткар находится в идеальном состоянии, оснащён 3,5-литровым V8 мощностью 380 л.с. и механической 6-ступенчатой коробкой. На данный момент этот Ferrari F355 уже продан: с момента публикации объявления на Авто.ру до продажи прошло всего 7 дней. Однако за него успели проголосовать 24,1% участников опроса.
  • Вторую строчку рейтинга с идентичным результатом в 18,3% разделили два суперкара с разных сторон планеты: 625-сильный Mercedes-Benz SLR McLaren с небольшим пробегом, оценённый почти в 40 миллионов рублей, и редчайший Nissan Skyline GT-R образца 2002 года, выпущенный в особом исполнении M-Spec Nur с уникальным двигателем.
  • Порог в 10% голосов также преодолел ещё один спорткар — Pontiac Firebird Trans Am выпуска 1983 года. За отреставрированный американский масл-кар, дополнительно оснащённый некоторым современным оборудованием, продавец рассчитывает получить 2,5 миллиона рублей.
  • Низкие оценки по итогам голосования достались таким раритетам, как спортивный пикап ИЖ-2715 и эффектный Packard Clipper выпуска 1942 года, а также ультрасовременному электромобилю Mercedes-Benz EQS. Официально роскошные лифтбеки в нашей стране пока не продаются, но этот экземпляр уже доставили в Москву и оценили в 13,45 миллиона рублей.

Лучшей машиной ноября на Авто.ру стал раритет из Германии — 60-летний Mercedes-Benz 190 SL, который всё ещё продаётся и стоит 19,5 миллиона рублей.

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