Автомобилем декабря на Авто.ру стал итальянский спорткар

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Почти четверть участников голосования за лучшую машину декабря на Авто.ру отдали предпочтение купе Ferrari F355 выпуска 1994 года. Этот итальянский спорткар стал лидером месяца, несмотря на наличие в списке настоящих раритетов из США и России, культовых японских автомобилей и образцов немецких высоких технологий.
Лучшей машиной ноября на Авто.ру стал раритет из Германии — 60-летний Mercedes-Benz 190 SL, который всё ещё продаётся и стоит 19,5 миллиона рублей.