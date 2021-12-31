Автомобилем декабря на Авто.ру стал итальянский спорткар

Почти четверть участников голосования за лучшую машину декабря на Авто.ру отдали предпочтение купе Ferrari F355 выпуска 1994 года. Этот итальянский спорткар стал лидером месяца, несмотря на наличие в списке настоящих раритетов из США и России, культовых японских автомобилей и образцов немецких высоких технологий.