Как расшифровать VIN Nissan

Автомобиль-двойник и поддельные документы: как обманывают покупателей на вторичке

Разбор

Анастасия Попова

Покупка автомобиля на вторичном рынке даже у собственника и с полным набором документов может обернуться потерей и денег, и только что приобретённой машины. Если тщательно не проверить историю и «чистоту» автомобиля, то даже успешная перерегистрация в ГИБДД не может служить гарантией того, что машина не находится в угоне. А ведь правоохранительные органы в таком случае имеют право конфисковать автомобиль и вернуть его владельцу. 

В подобную ситуацию попал житель Екатеринбурга. Летом 2021 года он присмотрел пятилетний внедорожник Infiniti, который продавал житель Нижнего Новгорода. Автомобиль насколько понравился покупателю, что он прилетел на самолёте в другой город и купил иномарку за 2,6 млн рублей.

Как рассказал корреспонденту Журнала Авто.ру представитель потерпевшего, юрист Кирилл Форманчук, автомобиль продавал человек, который представился владельцем машины. Клиенту он показал свой паспорт, СТС и ПТС на машину. Продавец, как потом уверял покупатель, был очень похож на фотографию человека в паспорте, а документы и состояние автомобиля вопросов не вызвали. Стороны подписали бумажный договор купли-продажи, и довольный покупатель своим ходом отправился в родной Екатеринбург. 

Дома покупатель приехал в МРЭО ГИБДД и перерегистрировал автомобиль на себя — без каких-либо проблем и вопросов со стороны сотрудников ведомства. «В ГИБДД всё оказалось в порядке. Автомобиль прошёл проверку, включая осмотр и сверку VIN-номера. Изготовленные типографским способом СТС и ПТС также вопросов не вызвали, все данные в договоре купли-продажи были верны», — рассказал юрист. Однако, как выяснилось позднее, на этом история только начиналась...

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Автомобиль-двойник обнаружился в Москве

Новый владелец успел поездить на автомобиле до наступления осени 2021 года, после чего начался настоящий детектив. В Москве инспекторы ГИБДД остановили для проверки аналогичный белый Infiniti: оказалось, что по ведомственным базам данных у этой машины другие номерные знаки и другой собственник — в Екатеринбурге. Хотя водитель московской машины утверждал, что он официально купил автомобиль новым в автосалоне несколько лет назад и с тех пор никаких сделок с ним не совершал.

Машину у недоумевающего собственника забрали на месте и отправили на спецстоянку. После чего возбудили против него уголовное дело в рамках ст. 327 УК «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».

Расследование быстро помогло выйти на след двойника из Екатеринбурга — героя нашей истории. Эту машину тоже отыскали и отправили на экспертизу. Там выяснилось, что VIN-номер у неё поддельный — новый код был мастерски вварен и заметить модификацию невооружённым глазом было невозможно. А все полученные от бывшего «владельца» из Нижнего Новгорода документы оказались подложными. 

После этого с автомобилиста из Москвы все претензии сняли — после жалобы он смог восстановить регистрацию в ГИБДД и снова начал пользоваться своей машиной. А вот с покупателем машины из Екатеринбурга всё оказалось гораздо сложнее.

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Что делают с автомобилями-двойниками, если вскрылся обман

По сути, легализовать машину с поддельными номерами в Екатеринбурге в ближайшее время вообще не получится. Как объяснил юрист, при обнаружении двойника правоохранители первым делом выясняют его реальную историю. В данном случае удалось быстро восстановить первоначальный VIN-номер: для этого экспертам пришлось изучить номерные блоки и маркировки на деталях, которыми производители защищают свои машины. Правда, в российских базах машина с этим номером не значилась, и её объявили в международный розыск через Интерпол.

«Чтобы понять, что делать дальше, нам нужен ответ из Интерпола — найдут они владельца или нет. Вариантов может быть несколько. Собственника вообще могут не найти. Или он откажется от притязаний, потому что доставить автомобиль из России слишком сложно. А ещё настоящий владелец мог получить страховую премию за угон, и все права на машину перешли к его страховщику, который находится за границей. Тогда надо будет дождаться решения этой компании», — предполагает юрист.

Если собственника удаётся найти, пояснил юрист, то ему направляют извещение. «Но из Европы забирать автомобиль к нам вряд ли поедут. В моей практике находили автомобили, угнанные в Белоруссии и Казахстане, — и оттуда владельцы точно приедут за своей машиной. Тогда обманутый покупатель точно остаётся без машины и без денег», — признаёт юрист.

Если же притязаний на машину нет, можно попробовать её сохранить и переоформить на фактического владельца. По словам Форманчука, такая возможность у добросовестных приобретателей появилась несколько лет назад. Автомобилю могут вернуть реальный VIN-номер и допустить к эксплуатации: есть организации, которые специализируются на повторной маркировке. И если раньше такой владелец в лучшем случае мог продать машину на запчасти, так как поставить её на учёт в ГИБДД было невозможно, то теперь это вполне реально.

Одновременно с этим полиция должна организовать розыск продавца-мошенника. Потерпевший написал заявление и надеется, что мошенника найдут. «Дело отправляют по месту его совершения, полиция возбуждает дело о мошенничестве и подделке документов. Если продавца найдут, должен быть суд. Если его вину докажут, то клиент имеет право требовать возмещения ущерба в полном объёме», — уверен юрист.

Пока автомобиль с поддельными номерами стоит на спецстоянке в Екатеринбурге, а его обманутый покупатель ходит пешком. И шансов на то, что машину получится легализовать, не слишком много, считает юрист. Расследование может тянуться годами, а шансы на успех невелики, говорит он.

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Как вообще появляются машины-двойники и как можно защититься от покупки такого автомобиля

Для создания двойников мошенники пользуются нелегальным доступом к базам ГИБДД, объяснил юрист. «Угонщики похищают автомобиль и уже под него выбирают по базе двойника: марку, модель, цвет, VIN-номер и личные данные владельца. Далее они перебивают VIN-номер и подделывают документы. В случае с моим клиентом всё было сделано на очень высоком уровне — в ГИБДД изучили поддельные ПТС и СТС, они были хорошего качества, изготовлены типографским способом и подозрений не вызвали. Что касается вваренного VIN-номера, то работа тоже была сделана чисто, и в ГИБДД не заметили обмана. Ведь они проводят только внешний осмотр», — объяснил схему Форманчук.

Эксперт признал, что процедура регистрации машины в ГИБДД без участия продавца не защищает покупателя от обмана. Сотрудники ведомства никакой ответственности за  постановку машины с перебитыми номерами на учёт не несут. «Мы возвращаемся к ситуации, которая была лет десять назад, — обязательно нужно приходить на перерегистрацию с продавцом. Чтобы он приносил свои документы, предъявлял паспорт. И тогда обман, если он есть, скорее всего, будет вскрыт», — говорит юрист.

Для снижения рисков при покупке автомобиля на вторичном рынке специалист по экспертным заключениям Европейской юридической службы Виктория Щербакова рекомендует проверять всю информацию о машине на официальном сайте ГИБДД. Там есть специальный сервис «Проверка автомобиля»: он позволяет проверить, числится ли автомобиль в розыске, участвовал ли он в ДТП, и не наложены ли на него ограничения. А на сайте Федеральной нотариальной палаты по идентификационному номеру можно проверить, не числится ли машина в залоге. А можно сделать всё это сразу, воспользовавшись сервисом ПроАвто от Авто.ру

Также необходимо тщательно проверить подлинность ПТС, СТС и паспорта владельца. Самым надёжным способом Щербакова считает совместный визит покупателя и продавца в ГИБДД. «При заключении договора купли-продажи стоит предусмотреть положение, в соответствии с которым денежные средства за машину будут переданы только после перерегистрации на нового владельца. Добросовестный продавец вряд ли откажет и согласится съездить в ГИБДД», — уверена Щербакова.

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