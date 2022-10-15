Опрос: неизвестный автомобиль с гарантией или «серая» модель именитого бренда?

В ближайшие годы перед россиянами остро встанет вопрос, который последние несколько лет трудно было себе представить. Какой автомобиль взять: от малоизвестного бренда, но с гарантией и собственным сервисом или отдать предпочтение ввезённой по параллельному импорту машине от именитой марки, но остаться без гарантии и официального сервиса? Что выберете вы? Расскажите в коротком опросе!