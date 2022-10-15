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Опрос: неизвестный автомобиль с гарантией или «серая» модель именитого бренда?

Александр Мирошкин

В ближайшие годы перед россиянами остро встанет вопрос, который последние несколько лет трудно было себе представить. Какой автомобиль взять: от малоизвестного бренда, но с гарантией и собственным сервисом или отдать предпочтение ввезённой по параллельному импорту машине от именитой марки, но остаться без гарантии и официального сервиса? Что выберете вы? Расскажите в коротком опросе!

Итак: машина малоизвестной марки с гарантией или автомобиль именитого бренда без гарантии?

Как оказался в России автомобиль, на котором вы ездите сейчас?

Вы часто возили машину на ремонт по гарантии?

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