Опрос: неизвестный автомобиль с гарантией или «серая» модель именитого бренда?

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Опрос: где вы (теперь) ремонтируете свой автомобиль?
Что происходит с автозаводами России, каршеринг в СССР и что хочет поменять ГИБДД. Главное за день
Александр Мирошкин
В ближайшие годы перед россиянами остро встанет вопрос, который последние несколько лет трудно было себе представить. Какой автомобиль взять: от малоизвестного бренда, но с гарантией и собственным сервисом или отдать предпочтение ввезённой по параллельному импорту машине от именитой марки, но остаться без гарантии и официального сервиса? Что выберете вы? Расскажите в коротком опросе!