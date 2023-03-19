Средства на льготные автокредиты хотят перераспределить с электрокаров на машины с ДВС

Выделенные государством средства на субсидирование покупки электрокаров могут перенаправить на льготные кредиты на машины с двигателями внутреннего сгорания. Соответствующая возможность сейчас прорабатывается в Минпромторге, сообщил глава ведомства Денис Мантуров в ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Его слова приводит ТАСС.
- Министр сообщил, что комплексная инициатива будет представлена этой весной — в конце марта или начале апреля.
- В 2023 году на льготные автокредиты из федерального бюджета выделили 5,1 миллиарда рублей — значительно меньше, чем в 2022-м, когда эта программа была возобновлена. 1,5 миллиарда из данной суммы зарезервировали под электрокары. При этом оставшуюся часть, по сведениям президента АвтоВАЗа Максима Соколова, израсходовали уже к началу февраля.
- В конце прошлого года и в этом феврале Минпромторг заявлял о возможности дофинансирования программы господдержки, однако она будет зависеть от параметров бюджета. При этом тот же Мантуров говорил, что предоставляемую скидку могут скорректировать, не уточняя — в какую сторону.
Продажи новых электромобилей в России пока что измеряются сотнями штук в месяц. Так, липецкая марка Evolute, чья продукция попадает под господдержку, в феврале реализовала 143 машины, и это составило четверть всего рынка. Батарейные «Москвичи» стали поступать к дилерам за пределами Москвы лишь в начале марта.
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Фото на обложке: Журнал Авто.ру