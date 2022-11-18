Вы можете отказаться от ненужных «допов» в автосалоне: рассказываем, в каких случаях и как это сделать

Анастасия Попова
Официальные поставки новых автомобилей в Россию резко сократились: новые машины от производителей получают в основном дилеры Lada и китайских компаний. Остальные используют последние запасы и уже начинают предлагать машины, ввезённые из Китая, ОАЭ, Казахстана и других стран «параллельным импортом». Сложившийся дефицит и ослабевший контроль со стороны импортёров позволил автосалонам серьёзно поднять цены. Некоторые дилеры открыто признаются: без дополнительного оборудования и ряда услуг автомобили они просто не продают.
Но как быть покупателю, которому предлагаю «в довесок» совершенно ненужные и очень дорогие «допы»? Разбираемся, что навязывают дилеры, как отказаться от ненужного оснащения в автосалоне и когда это можно сделать, а когда — нет.
Элитные коврики, антикор и тонировка: что навязывают покупателям
Посетив автосалоны и изучив прайс-листы, мы нашли несколько примеров не самого необходимого оборудования, которое включено в цену автомобилей. Обнаружились коврики премиального (!) уровня, «аэродинамический» задний бампер, различные молдинги, антикоррозийное покрытие, шумопоглощающая обработка днища, тонировочная пленка и накладки на пороги и многое другое. С этими «допами» базовая стоимость автомобиля увеличивается на несколько десятков и даже сотен тысяч рублей.
За счёт таких нехитрых приёмов «официальные» Land Cruiser 300 продавали на несколько миллионов дороже заявленных 9 миллионов рублей. Впрочем, отечественная Lada в этом случае отличается от культового японского внедорожника только масштабом доплаты: дилеры признаются, что руководство стабильно включает в план продаж определённую цену «допов», которые должны быть проданы вместе с автомобилем. В среднем это 100–300 тысяч рублей.
Если автомобиль покупают в кредит, на него обязательно нужно оформить полис каско, а за этим следует ещё одна «обязаловка»: в банке от будущего владельца почти наверняка потребуют оформить страхование жизни за 20-30 тыс. рублей. Желательно — сразу на два года вперёд.
Можно ли отказаться от дополнительного оборудования на машину
Навязывание покупателю дополнительного оборудования — нарушение законодательства. С этим утверждением согласны несколько опрошенных Журналом Авто.ру экспертов. Но есть нюансы. Например, уже нанесённая тонировка или дополнительная антикоррозийная защита на автомобиле в салоне становится неотъемлемой частью машины, и отказаться от таких услуг не получится. То же самое касается сигнализацией и других технических опций. На это указал заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты Александр Холодов. В таком случае выход один — искать другие варианты. Если речь идёт о заказе новой модели или о неожиданном появлении дорогих опций уже после того, как покупатель выбрал машину, в которой их не было, от такого оборудования есть все основания отказаться. И дилер обязан продать автомобиль без него.
Статья 16 Закона о защите прав потребителей запрещает обуславливать приобретение одних товаров обязательным приобретением других.
«Отказ в заключении договора купли-продажи автомобиля по причине отказа покупателя от «допов» незаконен. Отношения, связанные с заключением розничных договоров, заключаемых предпринимателями и юридическими лицами с обычными гражданами, относятся к сфере публичных. Из этого следует, что продавец не может отказать в заключении публичного договора, если клиент не хочет покупать ненужное ему оборудование», — объясняет ведущий специалист Европейской юридической службы Орест Мацала.
Аналогичная норма прописана и в п.1 ст.426 ГК РФ: «Лицо, осуществляющее предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед другим лицом в отношении заключения публичного договора, за исключением случаев, предусмотренных законом или иными правовыми актами».
«Отказаться можно от любой дополнительной опции, которая не была изначально установлена заводом-производителем. От ковриков, тюнинга и прочего. Закон это позволяет. Пришли, увидели товар, написали заявление на заключение договора купли-продажи и у продавца есть 30 дней для заключения договора. Но у автосалонов есть свои уловки. Например, находится аналогичное ещё более раннее заявление от другого покупателя и машину на этом основании отказываются продавать», — приводит пример Мацала.
В случае, если покупатель столкнулся с отказом продать ему автомобиль без опций, глава организации «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ), член общественного совета Роспотребнадзора Олег Павлов советует обращаться в суд.
«Сначала можно предъявить письменную досудебную претензию с требованием продать товар без навязанных опций. И в случае отказа смело обращаться в суд. Помимо обращения в суд, у граждан сохраняется возможность подать жалобу в Роспотребнадзор», — говорит Павлов.
По его словам, такие рекомендации применимы как к машинам, которые нужно заказывать, так и к автомобилям, которые уже имеются в наличии у дилеров: дополнительные опции могут быть установлены только по желанию потребителя.
Как добавил представитель Роспотребнадзора, если оборудование и дополнительные услуги потребителю всё же навязали, он сохраняет право в претензионном и судебном порядке потребовать компенсации убытков в полном объёме. Например, вернуть всё дополнительное оборудование продавцу и потребовать возврата его стоимости. В том числе, стоимости установки и демонтажа. Если по объективным причинам демонтаж невозможен или потребитель готов оставить оборудование, но не желает переплачивать за него огромную дилерскую наценку, можно предъявить требование о компенсации разницы между среднерыночной ценой и завышенной ценой дилера.
Но что делать, если автомобиль ввезён по параллельному импорту из другой страны и дилер самостоятельно подготовил его к продаже, добавив ряд опций? Эксперт Холодов обращает внимание, что такие предложения дилеры позиционируют как комплексные. Хочешь — бери эту, а если нет, то можно заказать другую. В более простой версии, без условных ковриков за 200 тыс. рублей, но... ждать придётся полгода. Однако и в этом случае, по мнению Холодова, есть повод для суда с дилером.
«Можно сказать, что в таком случае услуга «частично» навязана. Но выход есть: можно купить автомобиль в предлагаемом виде, а затем попробовать расторгнуть договор и вернуть часть ненужных опций. Конечно, от тонировки и различных антикоррозийных обработок отказаться не выйдет», — поясняет Холодов.
Что касается страховых продуктов, эксперты указывают на наличие так называемого «периода охлаждения». Через 14 дней после заключения договора клиент может отказаться от кредита, расторгнув договор, и закрыть свои обязательства, внеся полную стоимость автомобиля. А после этого потребовать вернуть деньги за ставшие ненужными страховые продукты. Юристы рекомендуют, что с учётом бюрократии эту схему оптимально использовать через месяц после покупки: по их опыту так банки обычно легче идут навстречу.
Однако в данном случае есть риск попасть в ловушку. Холодов предупреждает, что некоторые продавцы включают в договоры пункт, согласно которому продают автомобиль по акционной, более выгодной цене, но только при условии длительного использования кредита. В документах указывают, что досрочное закрытие кредита приведёт к тому, что за машину придётся заплатить уже полную сумму. Например, не 2 млн рублей со скидкой, а 2,5 миллиона. Холодов в такой ситуации также советует автомобилистам обращаться в суд и требовать этот пункт из договора исключить.
Стоит ли судиться, и что можно компенсировать по суду
По словам Холодова, закон «О защите прав потребителей» предполагает жёсткие наказания в отношении недобропорядочных продавцов. Но чтобы доказать их вину, потребуются силы, время и деньги на адвокатов. Закон предполагает крупные суммы возмещения убытков для потребителей. Признанный виновным дилер-ответчик обязан будет компенсировать причинённый ущерб. В нашем случае это — стоимость навязанного оборудования. А ещё доплатить сверху штраф в размере 50 процентов от этой суммы. Кроме того, истец может потребовать и возмещение морального вреда. Но нужно понимать, что гарантий тут нет и суды могут длиться очень долго.
При этом оказать автомобилистам поддержку готовы в Роспотребнадзоре. В ответ на заявления и жалобы специалисты ведомства проводят проверки, контрольные закупки и докладывают о результатах в судах. Например, как рассказали в ведомстве, некоторое время назад водитель из Волгограда не смог купить автомобиль Lada без карты «Помощь на дорогах» ценой примерно 20 тыс. рублей. Пришедшие в этот же салон представители Роспотребнадзора попали в аналогичную ситуацию: автомобиль им не продавали в течение пяти часов. В итоге салон привлекли к ответственности по ст. 14.7 КоАП «Обман потребителей». С таким же результатом в ведомстве провели проверку ещё одного дилера в этом городе, который не продавал машины без услуги «Продлённая гарантия» стоимостью 35 тыс. рублей.
Ещё один пример в Роспотребнадзоре привели из Свердловска. Там при покупке машины дилер незаметно списал с карты клиента 160 тыс. рублей за программу «Помощь на дороге» и деньги возвращать отказался. Суд обязал дилера вернуть уплаченную сумму по договору о технической помощи на дорогах, а также заплатить неустойку, компенсацию морального вреда, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя и компенсировать судебные расходы. Всего — 196 тысяч рублей.
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