Вы можете отказаться от ненужных «допов» в автосалоне: рассказываем, в каких случаях и как это сделать

В случае, если покупатель столкнулся с отказом продать ему автомобиль без опций, глава организации «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ), член общественного совета Роспотребнадзора Олег Павлов советует обращаться в суд.

«Сначала можно предъявить письменную досудебную претензию с требованием продать товар без навязанных опций. И в случае отказа смело обращаться в суд. Помимо обращения в суд, у граждан сохраняется возможность подать жалобу в Роспотребнадзор», — говорит Павлов.

По его словам, такие рекомендации применимы как к машинам, которые нужно заказывать, так и к автомобилям, которые уже имеются в наличии у дилеров: дополнительные опции могут быть установлены только по желанию потребителя.

Как добавил представитель Роспотребнадзора, если оборудование и дополнительные услуги потребителю всё же навязали, он сохраняет право в претензионном и судебном порядке потребовать компенсации убытков в полном объёме. Например, вернуть всё дополнительное оборудование продавцу и потребовать возврата его стоимости. В том числе, стоимости установки и демонтажа. Если по объективным причинам демонтаж невозможен или потребитель готов оставить оборудование, но не желает переплачивать за него огромную дилерскую наценку, можно предъявить требование о компенсации разницы между среднерыночной ценой и завышенной ценой дилера.

Но что делать, если автомобиль ввезён по параллельному импорту из другой страны и дилер самостоятельно подготовил его к продаже, добавив ряд опций? Эксперт Холодов обращает внимание, что такие предложения дилеры позиционируют как комплексные. Хочешь — бери эту, а если нет, то можно заказать другую. В более простой версии, без условных ковриков за 200 тыс. рублей, но... ждать придётся полгода. Однако и в этом случае, по мнению Холодова, есть повод для суда с дилером.

«Можно сказать, что в таком случае услуга «частично» навязана. Но выход есть: можно купить автомобиль в предлагаемом виде, а затем попробовать расторгнуть договор и вернуть часть ненужных опций. Конечно, от тонировки и различных антикоррозийных обработок отказаться не выйдет», — поясняет Холодов.

Что касается страховых продуктов, эксперты указывают на наличие так называемого «периода охлаждения». Через 14 дней после заключения договора клиент может отказаться от кредита, расторгнув договор, и закрыть свои обязательства, внеся полную стоимость автомобиля. А после этого потребовать вернуть деньги за ставшие ненужными страховые продукты. Юристы рекомендуют, что с учётом бюрократии эту схему оптимально использовать через месяц после покупки: по их опыту так банки обычно легче идут навстречу.

Однако в данном случае есть риск попасть в ловушку. Холодов предупреждает, что некоторые продавцы включают в договоры пункт, согласно которому продают автомобиль по акционной, более выгодной цене, но только при условии длительного использования кредита. В документах указывают, что досрочное закрытие кредита приведёт к тому, что за машину придётся заплатить уже полную сумму. Например, не 2 млн рублей со скидкой, а 2,5 миллиона. Холодов в такой ситуации также советует автомобилистам обращаться в суд и требовать этот пункт из договора исключить.