Просроченные права: как за них накажут и надо ли пересдавать экзамен? Отвечает юрист

Вы можете отказаться от ненужных «допов» в автосалоне: рассказываем, в каких случаях и как это сделать
Разбор

Анастасия Попова

Официальные поставки новых автомобилей в Россию резко сократились: новые машины от производителей получают в основном дилеры Lada и китайских компаний. Остальные используют последние запасы и уже начинают предлагать машины, ввезённые из Китая, ОАЭ, Казахстана и других стран «параллельным импортом». Сложившийся дефицит и ослабевший контроль со стороны импортёров позволил автосалонам серьёзно поднять цены. Некоторые дилеры открыто признаются: без дополнительного оборудования и ряда услуг автомобили они просто не продают.

Но как быть покупателю, которому предлагаю «в довесок» совершенно ненужные и очень дорогие «допы»? Разбираемся, что навязывают дилеры, как отказаться от ненужного оснащения в автосалоне и когда это можно сделать, а когда — нет.

Элитные коврики, антикор и тонировка: что навязывают покупателям

Посетив автосалоны и изучив прайс-листы, мы нашли несколько примеров не самого необходимого оборудования, которое включено в цену автомобилей. Обнаружились коврики премиального (!) уровня, «аэродинамический» задний бампер, различные молдинги, антикоррозийное покрытие, шумопоглощающая обработка днища, тонировочная пленка и накладки на пороги и многое другое. С этими «допами» базовая стоимость автомобиля увеличивается на несколько десятков и даже сотен тысяч рублей.

За счёт таких нехитрых приёмов «официальные» Land Cruiser 300 продавали на несколько миллионов дороже заявленных 9 миллионов рублей. Впрочем, отечественная Lada в этом случае отличается от культового японского внедорожника только масштабом доплаты: дилеры признаются, что руководство стабильно включает в план продаж определённую цену «допов», которые должны быть проданы вместе с автомобилем. В среднем это 100–300 тысяч рублей.

Если автомобиль покупают в кредит, на него обязательно нужно оформить полис каско, а за этим следует ещё одна «обязаловка»: в банке от будущего владельца почти наверняка потребуют оформить страхование жизни за 20-30 тыс. рублей. Желательно — сразу на два года вперёд. 

Можно ли отказаться от дополнительного оборудования на машину

Навязывание покупателю дополнительного оборудования — нарушение законодательства. С этим утверждением согласны несколько опрошенных Журналом Авто.ру экспертов. Но есть нюансы. Например, уже нанесённая тонировка или дополнительная антикоррозийная защита на автомобиле в салоне становится неотъемлемой частью машины, и отказаться от таких услуг не получится. То же самое касается сигнализацией и других технических опций. На это указал заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты Александр Холодов. В таком случае выход один  искать другие варианты. Если речь идёт о заказе новой модели или о неожиданном появлении дорогих опций уже после того, как покупатель выбрал машину, в которой их не было, от такого оборудования есть все основания отказаться. И дилер обязан продать автомобиль без него.

Статья 16 Закона о защите прав потребителей запрещает обуславливать приобретение одних товаров обязательным приобретением других.

«Отказ в заключении договора купли-продажи автомобиля по причине отказа покупателя от «допов» незаконен. Отношения, связанные с заключением розничных договоров, заключаемых предпринимателями и юридическими лицами с обычными гражданами, относятся к сфере публичных. Из этого следует, что продавец не может отказать в заключении публичного договора, если клиент не хочет покупать ненужное ему оборудование», объясняет ведущий специалист Европейской юридической службы Орест Мацала.

Аналогичная норма прописана и в п.1 ст.426 ГК РФ: «Лицо, осуществляющее предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед другим лицом в отношении заключения публичного договора, за исключением случаев, предусмотренных законом или иными правовыми актами».

«Отказаться можно от любой дополнительной опции, которая не была изначально установлена заводом-производителем. От ковриков, тюнинга и прочего. Закон это позволяет. Пришли, увидели товар, написали заявление на заключение договора купли-продажи и у продавца есть 30 дней для заключения договора. Но у автосалонов есть свои уловки. Например, находится аналогичное ещё более раннее заявление от другого покупателя и машину на этом основании отказываются продавать», приводит пример Мацала.

Фото: freepik.com

В случае, если покупатель столкнулся с отказом продать ему автомобиль без опций, глава организации «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ), член общественного совета Роспотребнадзора Олег Павлов советует обращаться в суд.

«Сначала можно предъявить письменную досудебную претензию с требованием продать товар без навязанных опций. И в случае отказа смело обращаться в суд. Помимо обращения в суд, у граждан сохраняется возможность подать жалобу в Роспотребнадзор», говорит Павлов.

По его словам, такие рекомендации применимы как к машинам, которые нужно заказывать, так и к автомобилям, которые уже имеются в наличии у дилеров: дополнительные опции могут быть установлены только по желанию потребителя. 

Как добавил представитель Роспотребнадзора, если оборудование и дополнительные услуги потребителю всё же навязали, он сохраняет право в претензионном и судебном порядке потребовать компенсации убытков в полном объёме. Например, вернуть всё дополнительное оборудование продавцу и потребовать возврата его стоимости. В том числе, стоимости установки и демонтажа. Если по объективным причинам демонтаж невозможен или потребитель готов оставить оборудование, но не желает переплачивать за него огромную дилерскую наценку, можно предъявить требование о компенсации разницы между среднерыночной ценой и завышенной ценой дилера.

Но что делать, если автомобиль ввезён по параллельному импорту из другой страны и дилер самостоятельно подготовил его к продаже, добавив ряд опций? Эксперт Холодов обращает внимание, что такие предложения дилеры позиционируют как комплексные. Хочешь — бери эту, а если нет, то можно заказать другую. В более простой версии, без условных ковриков за 200 тыс. рублей, но... ждать придётся полгода. Однако и в этом случае, по мнению Холодова, есть повод для суда с дилером.

«Можно сказать, что в таком случае услуга «частично» навязана. Но выход есть: можно купить автомобиль в предлагаемом виде, а затем попробовать расторгнуть договор и вернуть часть ненужных опций. Конечно, от тонировки и различных антикоррозийных обработок отказаться не выйдет», поясняет Холодов.

Что касается страховых продуктов, эксперты указывают на наличие так называемого «периода охлаждения». Через 14 дней после заключения договора клиент может отказаться от кредита, расторгнув договор, и закрыть свои обязательства, внеся полную стоимость автомобиля. А после этого потребовать вернуть деньги за ставшие ненужными страховые продукты. Юристы рекомендуют, что с учётом бюрократии эту схему оптимально использовать через месяц после покупки: по их опыту так банки обычно легче идут навстречу.

Однако в данном случае есть риск попасть в ловушку. Холодов предупреждает, что некоторые продавцы включают в договоры пункт, согласно которому продают автомобиль по акционной, более выгодной цене, но только при условии длительного использования кредита. В документах указывают, что досрочное закрытие кредита приведёт к тому, что за машину придётся заплатить уже полную сумму. Например, не 2 млн рублей со скидкой, а 2,5 миллиона. Холодов в такой ситуации также советует автомобилистам обращаться в суд и требовать этот пункт из договора исключить.

Стоит ли судиться, и что можно компенсировать по суду

По словам Холодова, закон «О защите прав потребителей» предполагает жёсткие наказания в отношении недобропорядочных продавцов. Но чтобы доказать их вину, потребуются силы, время и деньги на адвокатов. Закон предполагает крупные суммы возмещения убытков для потребителей. Признанный виновным дилер-ответчик обязан будет компенсировать причинённый ущерб. В нашем случае это — стоимость навязанного оборудования. А ещё доплатить сверху штраф в размере 50 процентов от этой суммы. Кроме того, истец может потребовать и возмещение морального вреда. Но нужно понимать, что гарантий тут нет и суды могут длиться очень долго.

При этом оказать автомобилистам поддержку готовы в Роспотребнадзоре. В ответ на заявления и жалобы специалисты ведомства проводят проверки, контрольные закупки и докладывают о результатах в судах. Например, как рассказали в ведомстве, некоторое время назад водитель из Волгограда не смог купить автомобиль Lada без карты «Помощь на дорогах» ценой примерно 20 тыс. рублей. Пришедшие в этот же салон представители Роспотребнадзора попали в аналогичную ситуацию: автомобиль им не продавали в течение пяти часов. В итоге салон привлекли к ответственности по ст. 14.7 КоАП «Обман потребителей». С таким же результатом в ведомстве провели проверку ещё одного дилера в этом городе, который не продавал машины без услуги «Продлённая гарантия» стоимостью 35 тыс. рублей.

Ещё один пример в Роспотребнадзоре привели из Свердловска. Там при покупке машины дилер незаметно списал с карты клиента 160 тыс. рублей за программу «Помощь на дороге» и деньги возвращать отказался. Суд обязал дилера вернуть уплаченную сумму по договору о технической помощи на дорогах, а также заплатить неустойку, компенсацию морального вреда, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя и компенсировать судебные расходы. Всего — 196 тысяч рублей.

Фото на обложке: freepik.com

Вы готовы судиться с дилером из-за дополнительного оборудования?

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