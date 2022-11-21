Кто такие брокеры и как ввозят в Россию авто из Европы

Екатерина Демишева
Привезти в Россию иномарку с пробегом всё ещё можно, причём из любой европейской страны. Например, из Литвы, Польши или Германии. Конечно, через белорусскую территорию. Так везут в основном автомобили возрастом 3-5 лет с пробегом до 100 тысяч километров — наиболее интересные для россиян варианты. И для их легализации придумано множество схем! Журналу Авто.ру удалось пообщаться с одним из брокеров, который занимается ввозом и продажей европейских машин в России.
Кто такие брокеры
Брокер — это посредник между продавцом и покупателем, который помогает с подбором машины, организацией доставки и оформлением документов. Таких людей ещё часто называют перекупщиками. Брокером может быть как юридическое, так и физическое лицо. В схеме ввоза и продажи европейских иномарок в России работает целая цепочка посредников — кто-то помогает купить и довезти машину до границы, кто-то оформляет её на таможне, кто-то перегоняет, а кто-то занимается постановкой на учёт. Вся схема обычно работает под контролем одного брокера, который следит за статусом машины на каждом этапе, общается с покупателем, даёт ему гарантии и получает деньги за автомобиль.
Участники рынка говорят, что у российских клиентов есть определённое недоверие к брокерам, так как за последние десятилетия у автомобилистов сформировалась привычка покупать машины у дилеров, получая юридически чистый автомобиль со всеми документами и гарантией. Брокер занимается почти тем же самым, однако чаще всего это происходит без договора и с риском потери денег для клиента. Например, если брокер окажется недобросовестным или если геополитическая ситуация вновь резко изменится.
Как выбрать брокера
При покупке автомобиля через посредников безусловно есть риск остаться без денег или машины, так как автомобиль сначала оформляется на других людей, да ещё и как машина с пробегом по ДКП, и полноценной гарантии на машину перегонщик не даёт. Единственная бумажная связь с посредником — расписка о получении задатка. Ни в каких других документах брокер обычно не фигурирует. Поэтому к выбору посредника нужно подойти с особенной тщательностью.
Как говорят сами представители этого бизнеса, самая лучшая реклама для них — «сарафанное радио». То есть рекомендации от друзей, коллег, соседей. По словам профессионального брокера Дмитрия Фаротко (имя изменено по просьбе спикера), перед заказом машины стоит тщательно изучить схему перевозки и задать посреднику все интересующие вопросы — только так можно будет понять, что человек занимается этим бизнесом профессионально.
«Стоит узнать историю перегона автомобиля и стоимость таможенных пошлин, задать побольше вопросов: откуда и как едет автомобиль, как передают деньги, какая предоплата, как оформлять машину в России... Если в ответ вам говорят "перегон — это наша забота, не думайте об этом", это повод насторожиться. Я бы посоветовал просто закидать вопросами по существу, встретиться лично», — поясняет Дмитрий.
Конкуренция в этом бизнесе высокая. Поэтому перед тем, как выбрать брокера, стоит пообщаться с разными посредниками, сравнить цены, услуги, манеру общения, открытость. Кроме того, перед финальной оплатой машину обязательно надо отогнать в сервис — если продавец на этапе обсуждения сделки отказывается от этого, то иметь с ним дело не стоит.
Как подбирают и выкупают автомобили
Собеседник Журнала Авто.ру привозит российским клиентам автомобили из Польши и Германии не первый год, однако минувшим летом его бизнес резко вырос из-за увеличения спроса на машины с пробегом и укреплением курса рубля к доллару и евро. Пока курс держится на значениях до 100 рублей за евро, перекупщики, по его мнению, продолжат выгодно привозить европейские иномарки через Белоруссию.
«Мы возим машины преимущественно из Польши. Мой компаньон через свою официальную польскую фирму подбирает там машины, лично выезжает на их осмотр, поэтому я точно уверен в них. Выбираем не битые автомобили с небольшим пробегом. Вариантов сбыта два — мы либо выкупаем машину за свои, привозим и выставляем её на продажу через интернет-агрегаторы, либо везём сразу конкретному клиенту под заказ», — рассказывает Фаротко.
Клиенты из России предпочитают покупать в Европе 3-5-летние автомобили Audi, Mercedes-Benz, BMW, Porsche и Volkswagen. Обычно клиенты заказывают полноприводные паркетники, но особенно специалист выделяет BMW 3 серии, X3 и X5. Из России также поступает много запросов на автомобили Skoda, но белорусские брокеры с этой маркой не работают из-за негативного отношения местного правительства к чешским товарам. Чехия ввела санкции против Белоруссии, поэтому ввоз чешских товаров не одобряется: на белорусской таможне машину, скорее всего, просто не оформят и отправят обратно.
Выбор машины происходит так: клиент говорит брокеру, что именно он хочет (модель, марку, двигатель), последний присылает несколько ссылок на немецкие и польские агрегаторы. Клиент может заняться поиском и сам, но, по словам Фаротко, на европейских сайтах также встречаются недостоверные и мошеннические объявления, которые клиент может не распознать. Брокеры обычно подыскивают машины в дилерских трейд-ин центрах и проверенных площадках, где автомобиль можно посмотреть вживую, убедиться, что он обслуживался в официальных сервисах. Кроме того, у таких машин не будет проблем с документами. А покупка у европейцев-частников, как и в России, — лотерея.
Почему без посредников не обойтись
«Россиянам сейчас закрыт сухопутный путь в Польшу, Литву и Латвию, поэтому привезти нужную машину в Белоруссию могут только посредники (белорусы, либо поляки). В моём случае это делает мой компаньон — он покупает машину в ЕС и привозит, а я её продаю», — объясняет собеседник.
На белорусской таможне автомобиль оформляется на гражданина этой страны. Идеальный вариант для перекупщиков — найти человека льготной категории (многодетные или инвалиды I-II группы), который может оформить машину с налоговой скидкой в 50%. Таких людей обычно находят по знакомым.
«Они берут комиссию за своё участие (около 300 долларов, если машина стоит до 20 тысяч), хотя это может грозить им проблемами с налоговой. Но и белорусское государство на растаможке зарабатывает большие деньги, поэтому схеме дают работать. Если не будет этой скидки, машин поедет меньше», — делится Фаротко. Самый выгодный вариант растаможки на льготника машины 3-5 лет с двухлитровым мотором специалист оценивает в 3200-3300 долларов, а без 50-процентной скидки придётся заплатить примерно на 200 тысяч российских рублей больше.
При оформлении совсем новой машины таможенная ставка в Белоруссии составляет 48% от стоимости автомобиля, а для льготника — 24%. Кроме того, чем дороже автомобиль, тем более платёжеспособным по законам страны должен быть сам льготник. Перекупщикам приходится искать людей с хорошей работой, недвижимостью и собственной машиной, говорит Фаротко. Такие люди могут растаможить машину стоимостью 70 тысяч евро, а их собственные услуги оцениваются примерно в 2 тысяч долларов.
После растаможки посредник-белорус официально может передать право собственности на машину гражданину России через договор купли-продажи в МРЭО, либо через нотариуса. Впрочем, рассказывает собеседник Журнала, официальными путями почти никто не пользуется, так как это долго и дорого. Все действуют через брокера и специальные юридические компании, которые оформляют сделку через счёт-справку, договор комиссии и договор купли-продажи. То есть льготник-белорус по документам передаёт машину на комиссию с последующей продажей в автосалоне. А россиянин по бумагам приобретает машину уже у автосалона — последний получается за посредничество около 25-30 долларов.
«Оформляется всё посредством одной встречи с брокером, машина при этом никуда не едет, это чисто бумажный вопрос. В финальном ДКП уже указываются данные клиента-россиянина. По факту машина при таком оформлении проходит три ступени смены собственника, но не съезжает с автовоза», — поясняет участник бизнеса.
С 2023 года белорусское правительство отменит счета-справки, и тогда оформлять договоры купли-продажи на россиян будут уже через белорусскую ГАИ или у нотариусов. Цель такого решения — сделать бизнес более прозрачным и легальным. По мнению перекупщиков, на деле просто увеличится число нотариусов, которые будут по своим тарифам оформлять сделки с автомобилями.
Из чего складывается стоимость машины
Клиент полностью оплачивает растаможку автомобиля и услуги всех посредников, включая работу перегонщика или автовоза. Но даже с учётом этих расходов финальная стоимость автомобиля будет гораздо ниже цены аналогичной машины в России, утверждает собеседник.
«Недавно привезли BMW X5 с двухлитровым дизелем 2019 года с пробегом 60 тысяч. По сумме “под ключ” вышло 5 млн рублей. Lexus RX300 с турбированным мотором 2.0 с пробегом в 64 тысячи обошёлся клиенту в 3,6 млн рублей. На сайтах российских агрегаторов такая машина сейчас стоит 4,2 млн. Mazda6 с атмосферным мотором 2.5 в максимальной комплектации с пробегом 111 тысяч км, но в очень хорошем состоянии, обошлась клиенту в 1,8 млн рублей со всеми оформлениями. Была “тройка” BMW в кузове седан с трёхлитровым дизельным двигателем 2018 года с пробегом 47 тысяч км, она ушла за 1,28 млн рублей. У всех наших машин при этом идеальная история обслуживания у дилера и целый кузов», — рассказывает Дмитрий Фаротко.
Перевозчик-посредник получает примерно 300 долларов, если привозит машину из Варшавы в Москву за один день или 400 долларов, если за два дня. Плюс расходы на топливо (ещё около 300 долларов), либо автовоз. Цена на него зависит от маршрута. Если машина едет из Минска в Москву, то это 300-350 долларов, потому что будет обратный рейс с товаром, а если автовоз едет из Бреста в Минск, то сумма будет вдвое больше, так как обратно машина едет пустая. В цену «под ключ» вложены также расходы российских брокеров на оформление ЭПТС и регистрацию в ГИБДД.
Ключевым фактором цены является объём двигателя. Самый популярный — двухлитровый. Если мотор крупнее, то это увеличивает стоимость растаможки и финальную цену. По словам собеседника Журнала средняя цена за все услуги для машины с двухлитровым мотором составит 10-13 тысяч евро. За трёхлитровый автомобиль — 15-17 тысяч евро. Примерно такую сумму можно прибавлять к цене на европейском сайт при подборе, чтобы понимать, во сколько в итоге обойдётся покупка.
Для примера: европейский агрегатор mobile.de предлагает BMW X3 30d M Sport 2019 года с пробегом 39 тысяч км за 48 тысяч евро. Брокер сможет выкупить машину без налога (за счёт возврата НДС) в 19% (VAT), так что цена в итоге получится 40,3 тысячи евро. Для российского клиента финальная стоимость машины с учётом перегона, растаможки и других необходимых вариантов — это примерно 55 тысяч евро (3,43 млн рублей). На российских агрегаторах автомобиль с такими же характеристиками предлагают за 3,7-4,5 млн рублей.
Как привезённые машины оформляют в России
Чтобы поставить европейскую иномарку на учёт, придётся получить на неё ЭПТС (электронный паспорт транспортного средства). Для этой процедуры машину надо отогнать в лабораторию и протестировать на безопасность. Эта процедура может занять не один месяц, если владелец захочет пройти всё сам. Но продавец-брокер обещает сделать всё в течение двух недель.
Специальные организации занимаются и оформлением ЭПТС (это стоит от 40 до 80 тысяч рублей). Но если за услугу просят сумму ближе к нижней границе, есть шанс остаться с «незавершённым ЭПТС», например, без отметки об утилизационном сборе. Pа полное двухнедельное оформление клиенты платят в среднем 60-65 тысяч рублей.
После этого можно ставить машину на учёт в ГИБДД. И тут брокеры также советуют пользоваться их услугами — сами записывают машину на оформление и сопровождают владельца при визите в ГИБДД, помогая с документами и отвечая на вопросы. Участники рынка утверждают, что на практике встречаются случаи придирчивого отношения инспекторов к ввезённым из-за границы автомобилям, а посредники гарантируют чистоту и правильность оформления документов и знание всех процедур. Такая услуга стоит около 5-10 тысяч рублей. Впрочем, при правильно оформленных документах, подкованный покупатель без проблем сделает всё сам — придётся лишь потратить время на визит в ГИБДД и постоять в очередях.