Кто такие брокеры и как ввозят в Россию авто из Европы

Почему без посредников не обойтись

«Россиянам сейчас закрыт сухопутный путь в Польшу, Литву и Латвию, поэтому привезти нужную машину в Белоруссию могут только посредники (белорусы, либо поляки). В моём случае это делает мой компаньон — он покупает машину в ЕС и привозит, а я её продаю», — объясняет собеседник.

На белорусской таможне автомобиль оформляется на гражданина этой страны. Идеальный вариант для перекупщиков — найти человека льготной категории (многодетные или инвалиды I-II группы), который может оформить машину с налоговой скидкой в 50%. Таких людей обычно находят по знакомым.

«Они берут комиссию за своё участие (около 300 долларов, если машина стоит до 20 тысяч), хотя это может грозить им проблемами с налоговой. Но и белорусское государство на растаможке зарабатывает большие деньги, поэтому схеме дают работать. Если не будет этой скидки, машин поедет меньше», — делится Фаротко. Самый выгодный вариант растаможки на льготника машины 3-5 лет с двухлитровым мотором специалист оценивает в 3200-3300 долларов, а без 50-процентной скидки придётся заплатить примерно на 200 тысяч российских рублей больше.

При оформлении совсем новой машины таможенная ставка в Белоруссии составляет 48% от стоимости автомобиля, а для льготника — 24%. Кроме того, чем дороже автомобиль, тем более платёжеспособным по законам страны должен быть сам льготник. Перекупщикам приходится искать людей с хорошей работой, недвижимостью и собственной машиной, говорит Фаротко. Такие люди могут растаможить машину стоимостью 70 тысяч евро, а их собственные услуги оцениваются примерно в 2 тысяч долларов.

После растаможки посредник-белорус официально может передать право собственности на машину гражданину России через договор купли-продажи в МРЭО, либо через нотариуса. Впрочем, рассказывает собеседник Журнала, официальными путями почти никто не пользуется, так как это долго и дорого. Все действуют через брокера и специальные юридические компании, которые оформляют сделку через счёт-справку, договор комиссии и договор купли-продажи. То есть льготник-белорус по документам передаёт машину на комиссию с последующей продажей в автосалоне. А россиянин по бумагам приобретает машину уже у автосалона — последний получается за посредничество около 25-30 долларов.

«Оформляется всё посредством одной встречи с брокером, машина при этом никуда не едет, это чисто бумажный вопрос. В финальном ДКП уже указываются данные клиента-россиянина. По факту машина при таком оформлении проходит три ступени смены собственника, но не съезжает с автовоза», — поясняет участник бизнеса.

С 2023 года белорусское правительство отменит счета-справки, и тогда оформлять договоры купли-продажи на россиян будут уже через белорусскую ГАИ или у нотариусов. Цель такого решения — сделать бизнес более прозрачным и легальным. По мнению перекупщиков, на деле просто увеличится число нотариусов, которые будут по своим тарифам оформлять сделки с автомобилями.