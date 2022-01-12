Ни одного электромобиля среди победителей: в США выбрали лучшие автомобили года

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Объявлены победители ежегодного конкурса NACTOY — эквивалента европейского «Автомобиля года» для Северной Америки, в рамках которого выбирают лучшие легковой и утилитарный автомобиль, а также пикап. Несмотря на обилие электромобилей среди номинантов, в лидеры ни один из них не прорвался.
Полуфиналисты конкурса были названы в сентябре прошлого года. Из батарейных моделей в лонг-листе участвовали, к примеру, Mercedes-Benz EQS, VW ID.4 и GMC Hummer EV.