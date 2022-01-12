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Ни одного электромобиля среди победителей: в США выбрали лучшие автомобили года

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Дмитрий Елизаров

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Объявлены победители ежегодного конкурса NACTOY — эквивалента европейского «Автомобиля года» для Северной Америки, в рамках которого выбирают лучшие легковой и утилитарный автомобиль, а также пикап. Несмотря на обилие электромобилей среди номинантов, в лидеры ни один из них не прорвался.

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  • Лучшим среди легковых автомобилей жюри из 50 автомобильных журналистов США и Канады назвало Honda Civic нового, одиннадцатого по счёту поколения. За победу в этой номинации в финале также боролись VW Golf сразу в двух спортивных версиях (GTI и R) и премиальный электроседан Lucid Air. Победитель набрал 241 балл, занявший второе место Lucid Air — 170 баллов, а VW Golf только 89.
  • Среди номинантов в конкурсе пикапов также присутствовал электромобиль — Rivian R1T. Ещё одним претендентом на победу ранее был назван «легковой» Hyundai Santa Cruz, однако выиграл его непосредственный конкурент — новинка от Ford под названием Maverick. Жюри особо отметило его доступность на фоне конструктивных достоинств. Голоса распределились следующим образом: Ford Maverick — 277, Rivian R1T — 126, Hyundai Santa Cruz — 97.
  • Наконец, «утилитарным автомобилем года» был назван Ford Bronco, набравший 234 балла. Примечательно, что и в этой номинации победа могла достаться электрокару — корейскому вседорожнику Ioniq 5 (153 балла). Ещё одним финалистом был кроссовер того же происхождения Genesis GV70 (113 баллов).

Полуфиналисты конкурса были названы в сентябре прошлого года. Из батарейных моделей в лонг-листе участвовали, к примеру, Mercedes-Benz EQS, VW ID.4 и GMC Hummer EV.

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