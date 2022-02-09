«Всемирный автомобиль года»: названы финалисты

Жюри престижного конкурса World Car of the Year озвучило шорт-лист претендентов на победу в сезоне 2022 года. Десятка финалистов представляет основные мировые регионы производства автомобилей — США, Европу, Японию и Южную Корею. Кроме того, названы автомобили, которые будут бороться за звание главного автомобиля года в пяти второстепенных номинациях, включая созданную отдельно для электрокаров.