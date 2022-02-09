«Всемирный автомобиль года»: названы финалисты

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Жюри престижного конкурса World Car of the Year озвучило шорт-лист претендентов на победу в сезоне 2022 года. Десятка финалистов представляет основные мировые регионы производства автомобилей — США, Европу, Японию и Южную Корею. Кроме того, названы автомобили, которые будут бороться за звание главного автомобиля года в пяти второстепенных номинациях, включая созданную отдельно для электрокаров.
В середине января итоги собственного конкурса подсчитали США и Канада. На победу, как и в мировом первенстве, претендовало сразу несколько электрокаров, однако все почётные звания разделили машины с ДВС.