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Стартап «Кама» хочет выпускать до 450 тысяч электрокаров в год

«Всемирный автомобиль года»: названы финалисты

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Дмитрий Елизаров

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Жюри престижного конкурса World Car of the Year озвучило шорт-лист претендентов на победу в сезоне 2022 года. Десятка финалистов представляет основные мировые регионы производства автомобилей — США, Европу, Японию и Южную Корею. Кроме того, названы автомобили, которые будут бороться за звание главного автомобиля года в пяти второстепенных номинациях, включая созданную отдельно для электрокаров.

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  • Главный титул 2022 года будут оспаривать Audi Q4 e‑tron, Cupra Formentor, Ford Mustang Mach‑E, Genesis G70, Honda Civic, Ioniq 5, Hyundai Tucson, Kia EV6, Lexus NX, а также два соплатформенных купе Toyota GR 86 и Subaru BRZ. Таким образом, среди финалистов либо присутствуют на российском рынке, либо имеют шанс появиться в нашей стране около половины.
  • В отдельной номинации для электромобилей победителя выберут из Audi e‑tron GT, BMW iX, Ford Mustang Mach‑E, Ioniq 5 и Mercedes-Benz EQS. Список претендентов на титул «Лучший дизайн 2022 года» также состоит исключительно из электромобилей и почти совпадает с предыдущей номинацией, но цвета марки Audi здесь защищает Q4 e‑tron, а вместо BMW iX участвует Kia EV6.
  • Финалистами в номинации «Лучший городской автомобиль» стали Dacia Sandero, Opel Mokka, Renault Kiger, Toyota Yaris Cross и VW Taigun. Титул лучшей премиальной машины будут оспаривать Audi Q5 Sportback, BMW iX, Genesis GV70, уже не раз упомянутый Mercedes-Benz EQS и компактный вседорожник Volvo C40 Recharge — у шведской марки это единственная номинация.
  • Наконец, за звание главного спорткара года поборются Audi e‑tron GT, BMW M3﻿/﻿M4, Porsche 911 GT3, Toyota GR86﻿/Subaru BRZ и Volkswagen Golf GTI﻿/﻿R. Марка Porsche в нынешнем сезоне также «засветилась» лишь в одной из категорий.
  • Претенденты на титул «Автомобиля года в мире» должны продаваться не менее чем 10 тысячами экземпляров ежегодно как минимум в двух главных регионах планеты и на двух разных континентах. В продаже эти модели по условиям конкурса должны появиться в период с 1 января 2021‑го по 30 марта 2022 года. Окончательные итоги нынешнего конкурса будут подведены 13 апреля.

В середине января итоги собственного конкурса подсчитали США и Канада. На победу, как и в мировом первенстве, претендовало сразу несколько электрокаров, однако все почётные звания разделили машины с ДВС.

Видите смысл в таких конкурсах?

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