Штрафы, которые отменили: за какие нарушения ПДД водителей больше не штрафуют

Автомобиль долго не стоял на учёте — какие будут проблемы? Отвечает юрист
Разбор

Юлия Цветкова

На регистрацию купленного автомобиля владельцу по закону отводится 10 дней, однако в этот срок можно и не уложиться — например, из-за поломки или болезни владельца. А в некоторых случаях транспортное средство не ставят на учёт годами — например, если на машине не планируют ездить, а хотят превратить её в «капсулу времени»! Говорят, что если опоздать с регистрацией, то во время визита в ГИББД можно получить сразу два штрафа, а то и лишиться прав. Это правда или нет? Отвечает юрист.

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«Купил автомобиль, который долго не стоял на учёте. Будут ли проблемы при попытке зарегистрировать его на нового владельца?»

Юлия Цветкова

Юрист, автор книги «В очереди за правосудием»

Для нового владельца важно, чтобы он сам не пропустил сроки регистрации. Покупатель обязан поставить автомобиль на учёт в течение 10 дней с момента приобретения, и если этот срок не прошёл, то никаких проблем у владельца не будет — ведь он исполнил требование закона. А вот если после покупки автомобиль простоял без учёта больше 10 дней, то владельцу выпишут штраф в размере от 1500 до 2000 рублей — вне зависимости от того, сколько времени машина не регистрировалась. Но на учёт её всё равно поставят.

Проблемы с регистрацией могут возникнуть только в том случае, если выяснится, что автомобиль числится в угоне или на него наложены какие-то запреты на регистрационные действия. При покупке машины, долго не стоявшей на учёте, эти запреты нужно проверять особенно тщательно. Но сам факт того, что предыдущий владелец не ставил машину на учёт, никак не влияет на покупателя.

Важный момент: при просроченной регистрации в отделение ГИБДД нельзя ехать своим ходом — иначе можно получить ещё и штраф за управление незарегистрированным автомобилем в размере 800 рублей. А при повторном нарушении (а машины без номеров останавливают часто) — уже 5000 рублей с возможным лишением прав на 3 месяца. Легальный вариант только один — везти машину в ГИБДД на эвакуаторе.

Достаточно ли таких штрафов за просроченную регистрацию?

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