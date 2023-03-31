Готовим обычный автомобиль для необычных путешествий: покупка и оформление в ГИБДД

Просыпаться с видом на горы или море. Ехать куда глаза глядят. Забираться туда, где не бывает экскурсий и нет столпотворения туристов. За возможность романтично провести отпуск, ощутив настоящую свободу, люди платят огромные деньги. Но если подойти к делу грамотно, момент исполнения мечты станет ближе, чем кажется. Журнал Авто.ру вместе с банком ВТБ запускает проект #Теперь идеально — в его рамках обычная «Нива» превратится в машину, о которой мечтает каждый любитель незаурядных и запоминающихся поездок в самые красивые уголки нашей страны. В первой статье расскажем о том, как этот самый автомобиль выбрать и приобрести.
Почему именно «Нива» и как мы её искали
Автомобиль к экспедиции должен быть готов не меньше владельца. Вот почему полный привод и повышенная проходимость — обязательные параметры для таких поездок. Однако российский авторынок сейчас на доступные внедорожники небогат. Даже архаичный УАЗ Хантер, лишённый элементарного комфорта, вплотную приблизился к планке в 1,4 миллиона рублей. Ну а за шестизначную сумму сегодня можно взять только одну подходящую модель без пробега и с заводской гарантией — Lada Niva Legend. Значит, это наш выбор.
Другой весомый козырь тольяттинского вездехода — высочайший уровень локализации: «импортозамещать» в его конструкции, по сути, нечего. Да, классическая трёхдверная «Нива», увы, временно лишилась ABS и системы ЭРА-ГЛОНАСС, зато АвтоВАЗ продолжает, несмотря ни на что, стабильно выпускать эти автомобили, регулярно наполняя дилерские склады. Поэтому экземпляров в наличии хватает.
Однако ажиотажный спрос (по итогам февраля продажи Niva Legend выросли на 72%, а модель возглавила рейтинг продаж кроссоверов и внедорожников в России) привёл к тому, что найти полноприводную Ладу по рекомендованной АвтоВАЗом розничной цене почти нереально. По факту, изрядно нагруженные дополнительным (и не всегда полезным) оборудованием машины легко преодолевают рубеж в миллион рублей!
И речь не только об имиджевых «городских» версиях Urban или [Black] с пластиковыми бамперами, но и даже о следующей после базовой комплектации Luxe с заявленной заводом стоимостью 872 900 рублей. В Москве и области нам удалось обнаружить лишь несколько «пустых» машин в начальном исполнении Classic, которые по телефону обещали отдать за близкие к прайсу деньги — 821 900 рублей плюс доплата за цвет.
Но это в теории, а на практике взять подобную «Ниву» у одного из крупных дилеров не вышло. В предполагаемый день покупки менеджер сообщил, что нужный экземпляр внезапно оплатили и вот-вот увезут. И тут же предложил замену — разумеется, уже сильно дороже, потому что «из другой поставки».
Подготовка к автомобильному путешествию — сложный процесс, в котором трудно сразу учесть все нюансы и расходы. Если не хватает денег на покупку машины или нужны средства на тюнинг или дополнительное оборудование, обратите внимание на кредит наличными от ВТБ. Сейчас можно оформить кредит на любые цели по ставке 0% в первый месяц. А со второго месяца минимальная ставка при подключении страхования составит всего от 4,4%. Суммы кредита хватит как на большие цели, так и на мелкие нужды, поскольку в ВТБ можно оформить кредит от 100 тысяч до 7 миллионов рублей. *
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Непростые поиски оптимального варианта завершились в другом салоне. После небольшого торга мы условились на 891 900 рублей и стали обладателями Niva Legend Classic 2023 года выпуска без кондиционера, подогрева сидений и электроприводов боковых зеркал, зато с резиновыми ковриками, антикором, шумоизоляцией днища и колёсных арок, а также защитной сеткой в радиаторной решётке.
А ещё порадовал цвет — благородный коричневый металлик «Кориандр», который сейчас большая редкость. На заводе дефицит красок, поэтому новые «Нивы» приходят в основном в скучных тёмно-зелёном, чёрном или белом цветах.
В остальном — ничего необычного. Для тех, кто не сталкивался раньше с классической «Нивой», напомним: вездеход из Тольятти по умолчанию идёт с несущим кузовом, постоянным полным приводом с принудительной блокировкой межосевого дифференциала и понижающей передачей, а также 1,7-литровой восьмиклапанной атмосферной «четвёркой» под капотом. Бензиновый мотор выдаёт 83 л.с. и 129 Н·м, сочетаясь исключительно с пятиступенчатой «механикой».
Покупка «Нивы»: оплата наличными и дорогая страховка
Сам процесс покупки автомобиля оказался предельно простым — за исключением разве что денежного вопроса. Дилеры до сих пор крайне неохотно принимают у частников банковские карты. «Сломался терминал, проблема на стороне кредитной организации, мы можем выставить счёт, но увидим оплату через два дня» — вот лишь несколько причин, по которым у вас вряд ли получится оплатить автомобиль картой. В итоге пришлось тратить время на снятие наличных, потому что не каждый банк сразу готов выдать нужную сумму — деньги надо заказывать заранее. И к этому тоже стоит быть готовым.
На подготовку пакета документов (договор, выписка из электронного ПТС, акт, накладная, сервисная книжка и так далее) ушла пара часов. Часть времени скоротали в клиентской зоне с розетками и кофе, а другую потратили на оформление страховки. Кстати, цены в салоне рыночные, никуда ехать не надо. Правда, нам потребовался полис ОСАГО без ограничения по количеству водителей, а такая «автогражданка» резко подорожала. Пришлось отдать за маломощную «Ниву» аж 35 353 рубля! Для одного, не слишком аварийного водителя с большим стажем сумма вышла бы минимум втрое меньше.
Получение недорогого российского автомобиля было обставлено не слишком торжественно. Никаких красочных бантов, цветов или тем более праздничного зала — менеджер просто выгоняет «Ниву» из сервисной зоны на улицу, передаёт ключи и желает счастливого пути. А первый маршрут у всех клиентов один — на заправку. Поскольку в топливном баке лишь пара литров бензина, а в бачке омывателя — стакан незамерзайки. И хорошо, что машину мы забирали, когда на улице потеплело: можно приоткрыть окно и не дышать ядовитым запахом свежего антикора.
Но, несмотря на не очень торжественную процедуру выдачи, первое знакомство с новой Ладой — событие всегда волнительное. Опытные люди знают: с одного конвейера в Тольятти зачастую сходят разные по характеру машины. Наша «Нива», к примеру, огорчила отвалившейся накладкой ручки открывания водительской двери (починили за секунду), высокотональным повизгиванием вентилятора отопителя и туговатой коробкой передач.
Но ничего — «механика» ещё разработается. Куда важнее другое: едет внедорожник как надо. Похоже, нам попался экземпляр с бодрым мотором и хорошо собранным шасси. Он уверенно (с поправкой на возраст конструкции, конечно же) держит прямую, адекватно поворачивает и тормозит, не вянет на разгоне. Отличный вариант для подготовки к большому путешествию, даже с учётом того, что дополнительная шумоизоляция пусть и смогла погасить дорожный гул, но с фирменным трансмиссионным подвыванием справиться не сумела.
Визит в ГИБДД: не забудьте отвёртку
Теперь нужно поставить автомобиль на учёт. В один день с покупкой это сделать не получилось. Салон за гуманные 3000 рублей готов уладить формальности сам, но для этого придётся подождать четверо суток — нам такой вариант не подошёл. А чтобы записаться в ГИБДД самостоятельно через Госуслуги, надо раздобыть выписку из электронного ПТС. К моменту её получения свободных мест в ближайших отделениях не осталось, поэтому пришлось забронировать время на следующий после покупки день. Зато можно без спешки оплатить госпошлины (суммарно 2500 рублей) за выдачу номеров и свидетельства о регистрации.
Скидку на Госуслугах с 1 января отменили, но этот способ всё равно самый удобный. Приезжаешь к назначенному времени и сразу без очереди проходишь к нужному окошку за бланком заявления (распечатанный заранее вариант не принимают). Куда именно обратиться, подсказывает вежливый консультант. Десять минут — и можно загонять машину на площадку осмотра для сверки данных из ПТС. У нас на это ушло около получаса.
А самое длительное ожидание получилось на финише процесса. Сначала инспектор придирчиво проверяет всю информацию, «пробивает» автомобиль по криминальным базам — за это время в зале скапливается очередь. Также придётся постоять за получением СТС и комплекта госномеров. В результате в отделении ГИБДД мы суммарно провели около полутора часов, что, впрочем, тоже весьма неплохо.
Важный нюанс — заранее подумайте, как будете крепить номерные таблички. Лучше захватить инструмент с собой, чем бегать по парковке в поисках тех, кто сможет одолжить отвёртку или подарить саморезы. Мы об этом позаботились заранее, поэтому долго возиться под начавшимся дождём не пришлось.
Итак, первый шаг сделан — автомобиль куплен, поставлен на учёт и готов к эксплуатации. Но пока ещё не готов к дальним выездам. Теперь «Ниву» ждёт обширная программа доработок, о которых мы, разумеется, подробно расскажем в следующих публикациях. А в конце наша Лада отправится в незабываемое путешествие. С кем и куда — пока секрет. Скоро расскажем.
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