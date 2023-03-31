Готовим обычный автомобиль для необычных путешествий: покупка и оформление в ГИБДД

Просыпаться с видом на горы или море. Ехать куда глаза глядят. Забираться туда, где не бывает экскурсий и нет столпотворения туристов. За возможность романтично провести отпуск, ощутив настоящую свободу, люди платят огромные деньги. Но если подойти к делу грамотно, момент исполнения мечты станет ближе, чем кажется. Журнал Авто.ру вместе с банком ВТБ запускает проект #Теперь идеально — в его рамках обычная «Нива» превратится в машину, о которой мечтает каждый любитель незаурядных и запоминающихся поездок в самые красивые уголки нашей страны. В первой статье расскажем о том, как этот самый автомобиль выбрать и приобрести.

Почему именно «Нива» и как мы её искали

Автомобиль к экспедиции должен быть готов не меньше владельца. Вот почему полный привод и повышенная проходимость — обязательные параметры для таких поездок. Однако российский авторынок сейчас на доступные внедорожники небогат. Даже архаичный УАЗ Хантер, лишённый элементарного комфорта, вплотную приблизился к планке в 1,4 миллиона рублей. Ну а за шестизначную сумму сегодня можно взять только одну подходящую модель без пробега и с заводской гарантией — Lada Niva Legend. Значит, это наш выбор.