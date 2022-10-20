Автомобиль для начинающего водителя: какой выбрать, как проверить и список из 6 моделей на разный бюджет

Какой автомобиль выбрать новичку

Наверное, у каждого человека ещё до получения водительских «прав» появляется свой автомобиль-мечта. Одних привлекает его дизайн, других — вместительный или просто уютный салон, у третьих начинает чаще биться сердце при взгляде в графу «мощность двигателя». Да и выбор машин на вторичном рынке кажется настолько огромным, что новичок не видит препятствий исполнить свою мечту — даже имея относительно скромную сумму в кармане. Но мало кто из начинающих задумывается, например, почему премиальные модели с годами дешевеют так быстро, а цены в объявлениях о продаже одинаковых вроде бы машин могут отличаться в несколько раз.

Всё дело в том, что мало купить подержанный автомобиль. Он требует ещё и затрат на эксплуатацию и содержание. Именно поэтому первый совет, который дают все и всем новичкам — нельзя покупать машину «на последние». Купленный «автомобиль-мечта» может очень скоро потребовать денег на ремонт, причём сравнимых с теми, что были потрачены на его приобретение.

При выборе первой машины лучше не поддаваться чувствам — осуществить свою мечту можно, уже набравшись опыта и трезво оценивая собственные возможности. А для начала лучше подобрать максимально беспроблемный автомобиль. Не тот, что «не жалко» — такой обычно наоборот, становится вечной головной болью владельца. Лучше найти не новый, но надёжный экземпляр, простой и удобный в эксплуатации.

Для начала — никакой экзотики. Только автомобили массовых брендов, которые широко представлены на рынке. Ведь в случае чего, их владельцы будут обеспечены недорогими запчастями, а сами машины хорошо изучены в ремонте. Пробег для подержанного автомобиля — существенный фактор, но состояние конкретного экземпляра ещё важнее. Поэтому нужен автомобиль с простой, проверенной конструкцией, который не разорит при обслуживании.

Размер тоже имеет значение. Огромный внедорожник новичку не подойдет, даже если он будет увешан камерами кругового обзора — парковаться, да и просто ездить на таком автомобиле сложнее. Лучше выбирать относительно компактные, но при этом достаточно практичные модели. Покупку спорткара также придётся отложить — познавать водительскую науку стоит на чём-то не очень мощном и безопасном. Важен и возраст — даже неплохо сохранившийся автомобиль старше десяти лет лучше оставить более продвинутым пользователям. Да и систем активной безопасности, способных помочь новичку на дороге, у него наверняка будет меньше, чем у более свежей модели.

В соответствии с этими критериями мы подобрали шесть подходящих вариантов для тех, у кого на покупку есть 600 тыс. рублей, 1 миллион или 1,5 миллиона. Но прежде, чем открывать объявления, мы дадим несколько советов о том, на что обращать внимание при покупке конкретного экземпляра.