Автомобиль для начинающего водителя: какой выбрать, как проверить и список из 6 моделей на разный бюджет

Вячеслав Залевский
Количество людей, имеющих водительское удостоверение, растёт с каждым годом. И большинство новичков получают «права» не только для того, чтобы пользоваться каршерингом или брать машину в прокат. А значит, перед ними неизбежно встаёт вопрос приобретения первого собственного автомобиля. Но процесс покупки, особенно подержанного экземпляра, невзирая на кажущуюся простоту, полон коварных нюансов. Рассказываем, как правильно выбирать автомобиль и какие модели можно посоветовать начинающему водителю.
- Какой автомобиль предпочесть новичку
- Проверьте документы продавца и автомобиля
- Сверьте VIN
- Проверьте машину по базам данных
- Определите подлинность пробега
- Оцените внешнее состояние
- Осмотрите салон
- Проверьте техническое состояние
- Что купить новичку за 600 тыс. рублей
- Что купить начинающему за 1 млн рублей
- Хороший выбор для новичков за 1,5 млн рублей
Какой автомобиль выбрать новичку
Наверное, у каждого человека ещё до получения водительских «прав» появляется свой автомобиль-мечта. Одних привлекает его дизайн, других — вместительный или просто уютный салон, у третьих начинает чаще биться сердце при взгляде в графу «мощность двигателя». Да и выбор машин на вторичном рынке кажется настолько огромным, что новичок не видит препятствий исполнить свою мечту — даже имея относительно скромную сумму в кармане. Но мало кто из начинающих задумывается, например, почему премиальные модели с годами дешевеют так быстро, а цены в объявлениях о продаже одинаковых вроде бы машин могут отличаться в несколько раз.
Всё дело в том, что мало купить подержанный автомобиль. Он требует ещё и затрат на эксплуатацию и содержание. Именно поэтому первый совет, который дают все и всем новичкам — нельзя покупать машину «на последние». Купленный «автомобиль-мечта» может очень скоро потребовать денег на ремонт, причём сравнимых с теми, что были потрачены на его приобретение.
При выборе первой машины лучше не поддаваться чувствам — осуществить свою мечту можно, уже набравшись опыта и трезво оценивая собственные возможности. А для начала лучше подобрать максимально беспроблемный автомобиль. Не тот, что «не жалко» — такой обычно наоборот, становится вечной головной болью владельца. Лучше найти не новый, но надёжный экземпляр, простой и удобный в эксплуатации.
Для начала — никакой экзотики. Только автомобили массовых брендов, которые широко представлены на рынке. Ведь в случае чего, их владельцы будут обеспечены недорогими запчастями, а сами машины хорошо изучены в ремонте. Пробег для подержанного автомобиля — существенный фактор, но состояние конкретного экземпляра ещё важнее. Поэтому нужен автомобиль с простой, проверенной конструкцией, который не разорит при обслуживании.
Размер тоже имеет значение. Огромный внедорожник новичку не подойдет, даже если он будет увешан камерами кругового обзора — парковаться, да и просто ездить на таком автомобиле сложнее. Лучше выбирать относительно компактные, но при этом достаточно практичные модели. Покупку спорткара также придётся отложить — познавать водительскую науку стоит на чём-то не очень мощном и безопасном. Важен и возраст — даже неплохо сохранившийся автомобиль старше десяти лет лучше оставить более продвинутым пользователям. Да и систем активной безопасности, способных помочь новичку на дороге, у него наверняка будет меньше, чем у более свежей модели.
В соответствии с этими критериями мы подобрали шесть подходящих вариантов для тех, у кого на покупку есть 600 тыс. рублей, 1 миллион или 1,5 миллиона. Но прежде, чем открывать объявления, мы дадим несколько советов о том, на что обращать внимание при покупке конкретного экземпляра.
Проверьте документы продавца и автомобиля
Сперва нужно установить ФИО владельца автомобиля. Именно с ним должна совершаться сделка купли-продажи и очень желательно его присутствие и участие при переоформление машины в МРЭО. Наличие у продавца нотариально заверенной доверенности от собственника автомобиля также допустимо. В противном случае продажа может оказаться мошеннической, а машина — угнанной. Подробно о том, кто должен продавать автомобиль, можно прочитать в нашем большом материале.
Данные в ПТС (цвет, год выпуска, объём и мощность двигателя) должны совпадать с реальностью. Важно количество бывших владельцев автомобиля и срок их владения машиной. Если машина часто меняет владельцев, то это, наверняка, проблемный экземпляр. Если в ПТС в качестве одного из бывших собственников значится юрлицо и это не автосалон, то данный автомобиль, возможно, работал в такси или каршеринге.
Оригинальный ПТС тоже желателен, хотя отметка «дубликат паспорта транспортного средства» — не повод сразу отказываться от покупки. Необходимо узнать причину, по которой он был выдан, она должна быть указана в документе. Среди возможных вариантов — замена утерянного или пришедшего в негодность ПТС. Для подержанного автомобиля старше 10 лет это допустимо. В других случаях — подозрительно. Возможен вариант, что автомобиль куплен в кредит, а ПТС находится в банке. Другой намёк на возможное кредитное прошлое — надпись «ТС продано по договору поручения» в графе «Особые отметки». При обычной схеме, покупка автомобиля оформляется договором купли-продажи. Как проверить ПТС мы тоже писали.
Сверьте VIN
Обязательный пункт перед покупкой — проверка VIN-номера автомобиля. Это уникальный номер состоящий из 17 символов, который позволяет узнать много подробностей о прошлом машины. VIN-номер в ПТС и СТС должен совпадать с тем, что находится внизу лобового стекла, в специальном окошке. Впрочем, это дублирующая табличка. А основной VIN всегда выбит на кузове или на раме автомобиля. Важно, чтобы на нём не было даже намёков на повреждения или изменения — в противном случае машину не зарегистрируют в ГИБДД, а могут и отобрать как угнанную.
Зная VIN-номер, с помощью интернет-сервисов (их можно найти по запросу в поиске) несложно узнать заводскую комплектацию автомобиля. Если она кардинально отличается от реальной, скажем, на автомобиле стоит другой по характеристикам двигатель, то такие переделки должны быть зафиксированы в ПТС. Мелкие доработки, например, более продвинутая мультимедийная система — вполне допустимы.
Проверьте машину по базам данных
К официальным относятся базы ГИБДД, федеральной службы судебным приставов (ФССП) и федеральной нотариальной палаты. По ним можно проверить, находится ли машина в розыске, есть ли ограничения на регистрационные действия с этим транспортным средством. Там же можно уточнить информация о том, находится ли автомобиль в залоге и возбуждено ли дело на продавца машины по причине каких-либо долгов. Инструкция по такой проверке у нас тоже есть.
Ещё один (и весьма полный) источник информации об автомобилях — коммерческие базы, вроде сервиса ПроАвто. Они частично дублируют информацию из официальных источников, но также содержат немало других полезных данных. Помимо регистраций и возможных залогов, в отчёте сервиса могут обнаружиться расчёты от страховых компаний, свидетельствующие о прошлых ДТП, данные с аукционов аварийных автомобилей. Полезной будет и информации о том, сколько раз, по какой цене и с каким пробегом автомобиль ранее продавался на интернет-площадках — она тоже есть в отчётах ПроАвто.
Определите подлинность пробега
Дистанционно узнать пробег автомобиля также можно — с помощью коммерческих баз данных: например, с помощью сервиса ПроАвто. Туда информация попадает от страховых компаний, сервисов-партнёров и пунктов техосмотра. Насчёт достоверности этих данных иногда возникают вопросы, потому что цифры пробега часто заносятся в компьютер со слов владельца. Один из способов перепроверки — «пробить» машину сразу по нескольким базам и сопоставить пробег с данными в объявлении и на одометре автомобиля.
Перед поездкой в сервис, где могут определить скрученный пробег при диагностике, можно попытаться сделать это самостоятельно, по косвенным признакам. Причём затёртый руль и водительское сидение — не самые надёжные индикаторы. Лучше ориентироваться на другие детали: накладки на педали, площадка для отдыха левой ноги, дверной подлокотник, накладки на пороги. Обилие царапин и потёртостей на этих элементах, при декларируемом пробеге до 100 тыс. км, должно сильно насторожить.
Оцените внешнее состояние
Мы отдельно писали, как понять, был ли кузовной ремонт. Внимательно осмотрите автомобиль снаружи. Безаварийный экземпляр должен иметь хорошо закрывающиеся двери, капот и крышку багажника, а также ровные, одинаковые зазоры между деталями кузова. Величина зазоров может отличаться в зависимости от производителя. Даже малейших следов ржавчины на кузове автомобиля моложе десяти лет быть не должно. Откройте капот и осмотрите места крепления крыльев — они должны быть прикручены болтами в цвет кузова и не иметь следов от инструмента.
Признаков, намекающих на некачественный перекрас кузова, может быть много. Нужно обойти автомобиль, и внимательно, под разными углами, посмотреть — все ли детали кузова имеют одинаковый оттенок. Осмотрите боковые панели кузова под острым углом. Все предметы, отражающиеся на поверхности деталей, должны быть ровными, без искажений. Заводское ЛКП имеет одинаковую структуру на всех деталях кузова. Любые дефекты краски, такие как подтёки, вкрапление мусора в лаке — явные признаки незаводского окраса. Не должно быть следов краски на стёклах, а также резиновых и пластмассовых элементах.
Осмотрите салон
Нужно проверить работоспособность абсолютно всех систем. Все кнопки и рычажки должны нажиматься, крутиться и выполнять свои функции. На приборной панели не должно гореть никаких посторонних контрольных ламп. Следы постороннего вмешательства на «приборке» означают, что панель снимали — скорее всего для скручивания пробега. Не поленитесь осмотреть пол приподняв коврики. Если есть следы влаги, то в автомобиле что-то протекает. Но главное, прочитайте, как найти признаки ДТП в салоне — и оцените по этим критериям понравившийся автомобиль.
Проверьте техническое состояние
При осмотре двигателя нужно обратить внимание на наличие подтёков и пятен. В идеале их быть не должно. Оценивать работу двигателя на слух необходимо «на холодную». Двигателю положено работать ровно, без посторонних звуков, обороты не должны «плавать». Если автомобиль имеет обычный, а не электронный щуп, то проверьте масло. По его цвету можно узнать как давно производилась замена. Откройте расширительный бачок и оцените состояние антифриза. Тут не должно быть запаха выхлопных газов и следов масла. Из выхлопной трубы не должен идти ни чёрный, ни тем более сизый дым.
Во время пробной поездки не забудьте выключить печку и музыку, чтобы исключить посторонние шумы и слушать звуки автомобиля. Стуки и скрипы подвески на неровностях, вибрации на руле, хруст при езде с вывернутым рулём и скрип колодок при торможении — намёк на предстоящий ремонт ходовой. На скорости 40-60 км/ч отпустите ненадолго руль — машина при этом должна ехать прямо. В противном случае возможны неисправности рулевого управления или нарушения в подвеске. Автоматическая коробка передач должна работать без толчков и ударов, независимо от режима движения. У исправной МКПП не бывает проблем с включением передач. Подробная инструкция по тестовой поездке в Журнале Авто.ру тоже есть.
Пора выбирать машину!
Мы собрали собрали несколько вариантов автомобилей для новичков и разбили их на три ценовые категории.
Lada Granta
Идеальная «рабочая лошадка» за скромную цену, причём вполне привлекательная внешне — особенно после рестайлинга 2018 года. У машины четыре варианта кузова на выбор, а топовая Granta Luxe имеет обогрев лобового стекла, климат- и круиз-контроль плюс современную медиасистему.
Впрочем, не лишена Lada и недостатков, которые будут очевидны и новичку. Прежде всего, это посредственная эргономика и теснота в салоне. Передние кресла неудобные, на втором ряду места мало.
Управляется Lada неважно — мало информации на руле и огромные крены в поворотах. Зато подвеска впечатляет своей энергоёмкостью. То что надо начинающему водителю, которому трудно отследить и объехать все ямы. Скромной динамики 1,6-литровых «атмосферников» ему тоже для первых опытов будет достаточно. При этом, несмотря на обилие «болячек» вроде слабого ЛКП, глюков электрики и «гремучего» салона, по-крупному Granta ломается редко, а ремонт в любом случае не будет дорогим.
Имея около 600 тыс. рублей, можно рассмотреть покупку рестайлингового седана 2018-2022 года выпуска с самым мощным мотором 1.6 (106 л.с.) и «механикой».
Альтернатива Гранте — другие модели АвтоВАЗа, но скорее всего они будут на 2–3 года старше.
Kia Rio и Hyundai Solaris
Родственные корейские седаны и хэтчбеки, широко представленные на вторичном рынке. Это компактные и комфортные автомобили, которые уверенно чувствуют себя на городских улицах и загородных трассах. Новичку может не понравится слабая шумоизоляция и теснота на втором ряду, но это особенности всего этого класса «бюджетников». При этом, корейские автомобили отличаются неплохой комплектацией, а седаны — и большим багажником, объёмом 500 литров. Можно подобрать экземпляр с «электропакетом», подогревом руля и лобового стекла. Это простые, функциональные и достаточно надёжные автомобили, который не имеют особых проблем с ремонтом или дорогостоящей заменой деталей. У нас есть подробная инструкция по подбору Kia Rio, она же подойдёт и для Hyundai.
С бюджетом около 600 тыс. рублей можно рассмотреть покупку дорестайлингового седана до 2015 года выпуска с мотором 1.6 мощностью 123 л.с. и 4-ступенчатым «автоматом».
Альтернативой Kia и Hyundai могут стать бюджетные седаны и хэтчбеки других марок.
Renault Duster
С миллионом рублей начинающий водитель может позволить себе даже кроссовер — тоже бюджетной марки. Duster, родственный седану Logan, отлично подойдёт новичку. Феноменальная энергоёмкость ходовой позволяет почти не снижая скорости ездить по любому покрытию. Впечатляют и внедорожные способности, по этому параметру Duster превосходит многие другие кроссоверы. При этом, модель отличается простой, ресурсной техникой и недорогим обслуживанием. Подробная инструкция по подбору Renault Duster тоже есть.
Но выбирая Duster придётся мириться с кондовым салоном, посредственной шумоизоляцией и эргономическими просчётами. Их особенно много у дорестайлинговых кроссоверов, поэтому в пределах 1 млн рублей лучше рассмотреть полноприводный рестайлинговый Duster 2015-2021 года выпуска с двухлитровым двигателем в паре с механической или автоматической коробкой. Таких машин на Авто.ру хватает.
А вот другие бюджетные кроссоверы, которые можно купить за миллион.
Kia Ceed SW
Универсал — отличный выбор для тех, кто получает «права», чтобы возить свою растущую семью. Kia Ceed SW ещё и стильный автомобиль, созданный с прицелом на европейский рынок, где такие машины пользуются огромной популярностью. Новичку понравится удобный и просторный салон, а также обширный список современных опций, вроде парковочного ассистента. Практичных людей порадует удобный багажник объёмом в 528 литров. Жаль, что подвеска универсала неважно себя чувствует на плохих дорогах, донимая жёсткостью и ударами. Огорчает и невысокий уровень шумоизоляции, также мелкие недочёты — например, по части электрики. Но по большому счёту это сбалансированный по своим качествам автомобиль с крепкой и надёжной конструкцией. На что обращать внимание, подбирая Kia Ceed, мы тоже писали.
В пределах 1 млн рублей можно рассмотреть покупку рестайлингового универсала 2015–2018 годов выпуска со 130-сильным мотором в паре с механической или автоматической коробкой.
Какие ещё универсалы можно подобрать новичку за 1 млн рублей.
Mitsubishi Outlander
Имея в кармане около полутора миллионов рублей, начинающий водитель уже может присмотреться к подержанному кроссоверу побольше — хотя навыки парковки и маневрирования, возможно, придётся прокачивать дополнительно. Среди них выделяется Mitsubishi Outlander — старожил рынка, который пережил множество рестайлингов, но пользуется устойчивым спросом.
Этим кроссовер обязан в первую очередь надёжным и всеядным моторам, а также выносливой трансмиссии. Хотя его дизайн и отделка интерьера, конечно, откровенно устарели. Зато новичку понравятся энергоёмкая подвеска, просторный салон с опциональным третьим рядом сидений и хорошо продуманный багажник на 591 литр.
В пределах 1,5 млн рублей можно рассмотреть покупку рестайлингового кроссовера 2015–2018 года выпуска — скорее всего, с базовым с двухлитровым мотором и вариатором. Зато и полноприводных машин в этом бюджете немало.
Не нравится Outlander? На Авто.ру хватает и других надёжных кроссоверов за 1,5 млн рублей.
Audi A3
Вообще, премиальная модель — не лучший вариант в качестве первого автомобиля. Они сложнее, дороже в обслуживании, и зачастую изрядно поношены. Но если есть деньги и очень уж тянет к прекрасному, можно обратить внимание на премиальные модели начального уровня.
Например, на Audi A3, привлекающий лаконичным дизайном и нестареющим интерьером, независимо от того, хэтчбек это или седан. Внутри довольно просторного салона царит минимализм, но к эргономике и материалам отделки — никаких претензий. Большинство А3 на нашем рынке имеют передний привод, но даже такой Audi порадует новичка сочетанием комфорта и азартной управляемости. Главный минус модели — риск столкнуться с повышенным расходом масла. К этому иногда склонны наиболее ходовые турбомоторы 1.2 и 1.4 на больших пробегах. Основная причина — износившиеся маслосъёмные колпачки. Подробнее про проблемы Audi A3 можно прочитать в отдельной статье.
В пределах 1,5 млн рублей можно рассмотреть покупку дорестайлингового седана или хэтчбека 2012-2016 года выпуска с передним приводом и турбомотором 1.2 или 1.4 в паре с роботизированной коробкой.
В качестве альтернативы Audi за 1,5 млн рублей можно рассмотреть компактные модели и других премиум-марок