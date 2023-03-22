С прекращением поставок автомобилей европейских и японских автокомпаний перестали работать почти все фирменные кредитные программы брендов. Но сам по себе рынок автокредитования по-прежнему жив, а взять заём на машину можно почти как раньше. Мы выяснили, что происходит на рынке, под какой процент банки дают кредиты и где их выгоднее брать.
Что происходит на рынке автокредитов сейчас
Рынок автокредитования вслед за автомобильным ушёл в отрицательную зону. В первые месяцы 2023 года число выдаваемых банками кредитов в среднем снизилось примерно на треть — об этом свидетельствуют данные аналитического агентства «Автостат». Не лучше обстоит ситуация и с господдержкой: деньги на льготные займы закончились ещё в начале года.
Впрочем, снижение числа сделок компенсируется повышенными из-за цен на автомобили суммами договоров, отмечает в беседе с Авто.ру начальник управления продуктовой политики «Росбанк Авто» Алексей Бессонов. По его словам, именно по этой причине в январе 2023 года продажи автокредитов в денежном (но не количественном) эквиваленте выросли.
«Средняя цена нового автомобиля за 2022 год выросла на 20%, а автомобиля с пробегом — на 32%. В результате выросли и средние суммы кредита, примерно в том же пределе. Спрос сместился в сегмент автомобилей с пробегом. В сегменте новых машин существенно выросла доля китайских брендов, высоким спросом пользуются автомобили Lada», — объясняет Бессонов.
В банке ВТБ Журналу Авто.ру рассказали, что в январе этого года денежный объём сделок по всему рынку автокредитования составил около 74 млрд рублей — это лишь на 1 млрд рублей меньше аналогичного месяца прошлого года, но уже на 4% больше, чем в декабре. Сам банк в январе выдал займов на сумму около 7 млрд рублей — это на 6% выше итогов первого месяца 2022 года и примерно столько же, сколько в январе 2021-го. До 60% кредитов заёмщики ВТБ сейчас оформляют для покупки российских и китайских автомобилей.
Какие сейчас процентные ставки
По словам заместителя гендиректора по продажам новых автомобилей группы «Авилон» Алексея Старикова, ставки на новые автомобили сейчас варьируются от 9 до 19%, в зависимости от марки модели и истории заёмщика. Однако китайские производители используют беспроцентную рассрочку, и сейчас это основной финансовый инструмент в сегменте таких автомобилей. В некоторых случаях рассчитывать на рассрочку можно и при покупке автомобилей ушедших автокомпаний, которые пока ещё не распроданы окончательно, отметили в «Авилоне».
На фоне нехватки новых машин, завозимых официально, банки расширяют программы по работе с клиентами, покупающими машины по параллельному импорту и автомобили с пробегом. Правда, ставки на подержанные машины выше. К примеру, в ВТБ кредит на новые автомобили сейчас можно получить по ставке от 10,1%, а на машины с пробегом — от 11,1%. В «Росбанк Авто» ставки на автомобили с пробегом начинаются от 8,9%. Правда, такие предложения доступны лишь при соблюдении нескольких дополнительных условий, а ставки без обязательств колеблются в диапазоне от 15 до 19 процентов в год.
Таблица процентных ставок по автокредитам в крупных российских банках
Расчёты произведены при условии покупки нового автомобиля ценой 2,5 млн рублей с первоначальным взносом в размере 1 млн рублей без учёта фирменных программ производителей
|Банк
|Ставка
|Месячный взнос
|Сумма переплаты
|Газпромбанк
|14,9%
|52 000 руб.
|369 000 руб.
|Альфа-банк
|19%
|55 000 руб.
|479 000 руб.
|Открытие
|13,9%
|60 882 руб.
|407 878 руб.
|Уралсиб
|12,1%
|49 890 руб.
|242 040 руб.
|Союз
|17,4%
|54 000 руб.
|436 000 руб.
|АК БАРС
|16,2%
|53 000 руб.
|404 000 руб.
|Абсолют
|18%
|54 000 руб.
|452 000 руб.
|Зенит
|14,6%
|52 000 руб.
|361 000 руб.
|Тойота Банк
|14,8%
|52 000 руб.
|366 000 руб.
|Geely Росбанк
|7,8%
|47 000 руб.
|187 000 руб.
|Omoda Совкомбанк
|11,5%
|47 000 руб.
|280 000 руб.
|Lada Finance**
|14%
|33 000 руб.
|273 000 руб.
Работают ли фирменные кредиты производителей
До того, как иностранные автокомпании свернули свой бизнес в России, они активно продвигали собственные кредитные программы. Эти финансовые предложения создавались специальными аффилированными с брендами кредитными организациями — так называемыми кэптивными банками. Такие кредиты могут оказаться более выгодными при покупке машины конкретной марки, однако они чаще всего привязывают клиента к дилеру и фирменной схеме обслуживания.
Именно такую роль выполнял, например, «МС Банк Рус», который преимущественно кредитовал клиентов марки Mitsubishi. Как рассказал Журналу Авто.ру директор по развитию бизнеса банка Андрей Коченков, компания по-прежнему продолжает свою работу в России. Правда, кредиты она сейчас выдаёт только на подержанные автомобили, а ставка не самая конкурентная на рынке — от 13,5% на 5 лет. При этом для клиентов с уже действующим кредитом условия выплат и обслуживания займа не менялись. Хотя нынешний рынок автокредитования Коченков оценивает как сложный, работать в этих условиях, по мнению специалиста, можно: «Радует, что начался рост в сегменте машин с пробегом и что приходят новые бренды. Есть с чем работать».
Аналогичным образом обстоит ситуация и в BMW Bank, который работал с клиентами баварской компании в России. «BMW Bank в настоящее время обслуживает существующий кредитный портфель и предлагает кредиты на финансирование подержанных автомобилей», — сообщил официальный представитель марки BMW в России.
Директор департамента финансовых услуг группы компаний «АвтоСпецЦентр» Дмитрий Мольков в беседе с Журналом Авто.ру подтвердил, что специальные кредитные программы от автопроизводителей не исчезли с рынка. Правда, теперь их предлагают в основном китайские бренды. По словам эксперта, сейчас специальные предложения есть по всем китайским маркам в портфеле компании, включая Haval, Chery, Exeed, Omoda и Geely.
«Китайские производители в сотрудничестве с банками предлагают программы рассрочки или сниженной процентной ставки от 0% непосредственно в кредитном договоре. В целом условия кредитования для клиентов очень привлекательные — более 70% новых автомобилей продаётся по этим специальным программам. Таких результатов и предложений не было у брендов, остановивших деятельность в России», — заверил Мольков.
Эксперт подтвердил и тот факт, что по ранее выданным кредитам долговые обязательства остаются актуальными. Ведь заёмные средства клиенты должны банкам, а не автомобильным компаниям. Банковские организации производителей приостановили выдачу новых кредитов, но не обслуживание ранее выданных, подчеркнул собеседник.
Что будет со ставками дальше
Рост цен на автомобили компенсирует банкам потерю количества кредитных сделок, поэтому увеличивать ставки банкам нет смысла. В ВТБ ожидают, что при благоприятной экономической ситуации выдачи автокредитов по итогам 2023 года смогут превысить 1 трлн рублей, что на 40% превзойдёт показатели 2022 года. Начальник управления продуктовой политики «Росбанк Авто» Алексей Бессонов добавляет, что рынок кредитования будет расти за счёт появления в России новых китайских марок и расширения рынка автомобилей с пробегом.
Президент ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков тоже ждёт плавного восстановления рынка. «Горизонт этих ожиданий не превышает год, потому что дальше в нынешней ситуации сложно что-либо прогнозировать. Скорее всего, рост будет за счёт китайских производителей, которые вместе с заводами будут отстраивать и финансовые механизмы. Соответственно, эти автомобили будут попадать и под правительственные программы льготного кредитования», — заявил глава АБР.
По мнению Войлукова, ставки на автокредиты после небольшой корректировки вверх уже стабилизировались, и дальнейшие изменения если и будут происходить, то прямо пропорционально движению ключевой ставки ЦБ. Это значит, что серьёзных колебаний не будет, уверен собеседник: «Пока платежеспособность населения сохраняется на более-менее понятном уровне и нет проблем с безработицей, банки не будут менять условия для клиентов по условиям займов».