Что происходит на рынке автокредитов сейчас

Рынок автокредитования вслед за автомобильным ушёл в отрицательную зону. В первые месяцы 2023 года число выдаваемых банками кредитов в среднем снизилось примерно на треть — об этом свидетельствуют данные аналитического агентства «Автостат». Не лучше обстоит ситуация и с господдержкой: деньги на льготные займы закончились ещё в начале года.

Впрочем, снижение числа сделок компенсируется повышенными из-за цен на автомобили суммами договоров, отмечает в беседе с Авто.ру начальник управления продуктовой политики «Росбанк Авто» Алексей Бессонов. По его словам, именно по этой причине в январе 2023 года продажи автокредитов в денежном (но не количественном) эквиваленте выросли.

«Средняя цена нового автомобиля за 2022 год выросла на 20%, а автомобиля с пробегом — на 32%. В результате выросли и средние суммы кредита, примерно в том же пределе. Спрос сместился в сегмент автомобилей с пробегом. В сегменте новых машин существенно выросла доля китайских брендов, высоким спросом пользуются автомобили Lada», — объясняет Бессонов.

В банке ВТБ Журналу Авто.ру рассказали, что в январе этого года денежный объём сделок по всему рынку автокредитования составил около 74 млрд рублей — это лишь на 1 млрд рублей меньше аналогичного месяца прошлого года, но уже на 4% больше, чем в декабре. Сам банк в январе выдал займов на сумму около 7 млрд рублей — это на 6% выше итогов первого месяца 2022 года и примерно столько же, сколько в январе 2021-го. До 60% кредитов заёмщики ВТБ сейчас оформляют для покупки российских и китайских автомобилей.