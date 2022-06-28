Средний размер автокредита в России вырос после двух месяцев рецессии

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Кирилл Малышев
В мае средний размер автокредита в России вырос на 1,1% и достиг 1,23 миллиона рублей. До этого показатель снижался в течение марта и апреля, свидетельствует статистика Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Сумма автокредита в России в октябре 2020 года составляла всего 870 тысяч рублей. В декабре того же года он впервые достиг миллиона, а стабильно семизначным стал с марта 2021-го. Показатель увеличивается и на вторичном рынке.