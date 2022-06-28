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Средний размер автокредита в России вырос после двух месяцев рецессии

Новости

Кирилл Малышев

В мае средний размер автокредита в России вырос на 1,1% и достиг 1,23 миллиона рублей. До этого показатель снижался в течение марта и апреля, свидетельствует статистика Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

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  • По сравнению с апрелем банки выдали на 53,5% кредитов больше. Рост показателя эксперты связывают с отложенным спросом и снижением Центробанком ключевой ставки, из-за чего займы становятся доступнее.
  • По сравнению с маем 2021 года сумма кредита взлетела на 13,5% (год назад она равнялась 1,08 миллиона рублей). Пик за последний год пришёлся на «досанкционный» февраль, когда россияне в среднем брали у банков 1,35 миллиона рублей.
  • Самые крупные займы НБКИ зафиксировало в Москве (1,82 миллиона рублей), Подмосковье (1,51 миллиона), Санкт-Петербурге (1,47 миллиона), Красноярском (1,35 миллиона) и Краснодарском (1,33 миллиона) краях.
  • Средний «чек» автокредита в мае более чем на 10% вырос в Алтайском крае, Калужской, Омской и Нижегородской областях. При этом, к примеру, в Тульской области он снизился на 10,7%.

Сумма автокредита в России в октябре 2020 года составляла всего 870 тысяч рублей. В декабре того же года он впервые достиг миллиона, а стабильно семизначным стал с марта 2021-го. Показатель увеличивается и на вторичном рынке.

Вы брали когда-нибудь кредит на машину?

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