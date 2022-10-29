Автокредит в салоне дилера: плюсы и минусы

Плюс №1: Кредит в автосалоне — это быстро

Кредитные отделы сегодня есть в большинстве крупных автосалонов. Так называемый «быстрый кредит», не требующий от заёмщика справки о доходах, можно оформить буквально за пару часов и в тот же день уехать из салона на новенькой машине. Однако проценты по таким займам самые высокие.

Что касается стандартных автокредитов с более выгодными условиями, то заявки по ним банки рассматривают в течение одного-двух рабочих дней. В любом случае, клиентам не нужно тратить время на обзвон финансовых организаций и визиты в их отделения для подписания бумаг. Несколько предложений от разных банков, с указанием сумм займа, ежемесячных платежей, а также сроков и условий погашения кредита, предоставят менеджеры автосалона. Покупателю машины останется лишь выбрать подходящий вариант.