Автокредит в салоне дилера: плюсы и минусы

Андрей Колтун
Покупка автомобиля на заёмные средства — распространённая практика и в мире, и в России. Мы уже рассказывали, как купить автомобиль в кредит. Но чтобы взять займ, совсем не обязательно идти в банк: большинство автосалонов, как правило, сотрудничают сразу с несколькими финансовыми организациями. Поэтому будущий автовладелец может выбрать наиболее подходящие для себя условия кредитования там же, где приобретает машину. И это только один из плюсов оформления займа в автосалоне. Впрочем, подводные камни у автокредитов тоже есть. Разбираемся с теми и другими — и начнём с плюсов.
- Кредит в автосалоне — это быстро
- Для автокредита не нужен поручитель
- Длительный срок погашения автокредитов — до 5 лет
- При покупке в кредит не нужно изымать деньги из оборота
- Автокредит выдадут не каждому
- Из-за процентов по кредиту конечная цена автомобиля становится выше
- Кредитный автомобиль находится в залоге у банка
- Невыгодные дополнительные условия для оформления кредита
Плюс №1: Кредит в автосалоне — это быстро
Кредитные отделы сегодня есть в большинстве крупных автосалонов. Так называемый «быстрый кредит», не требующий от заёмщика справки о доходах, можно оформить буквально за пару часов и в тот же день уехать из салона на новенькой машине. Однако проценты по таким займам самые высокие.
Что касается стандартных автокредитов с более выгодными условиями, то заявки по ним банки рассматривают в течение одного-двух рабочих дней. В любом случае, клиентам не нужно тратить время на обзвон финансовых организаций и визиты в их отделения для подписания бумаг. Несколько предложений от разных банков, с указанием сумм займа, ежемесячных платежей, а также сроков и условий погашения кредита, предоставят менеджеры автосалона. Покупателю машины останется лишь выбрать подходящий вариант.
Плюс №2: Для автокредита не нужен поручитель
Тут, правда, не важно, где вы оформляете договор — в отделении банка или в автосалоне. Поручитель или созаёмщики не нужны, так как страховкой от невозврата предоставляемой в кредит суммы становится сам автомобиль. Последний остаётся в собственности банка до тех пор, пока заёмщик не возвратит долг в полном объёме.
Плюс №3: Длительный срок погашения автокредитов — до 5 лет
Сроки погашения автокредитов у разных банков могут отличаться. Тем не менее, максимальный период пользования займом может доходить до 5 лет. А чем больше по времени растянут срок возврата долга, тем меньше сумма ежемесячного платежа. Но есть и минус: чем «длиннее» кредит, тем выше процентная ставка. И, в конечном счёте, сумма переплаты за автомобиль. Так что в большинстве случаев лучше как можно скорее расплачиваться с кредиторами.
Плюс №4: При покупке в кредит не нужно платить сразу всю сумму, даже если она есть
Далеко не все люди обращаются за кредитом потому, что им не хватает полной суммы для оплаты автомобиля. Нередко необходимые деньги есть, но в данный момент они «работают», принося их владельцу больший доход, чем придётся заплатить за обслуживание кредита. В таком случае, конечно же, выгоднее купить машину в долг.
Минус №1: Автокредит дадут не каждому
Согласно 21 статьи Гражданского кодекса, граждане России могут брать кредиты, в том числе и на покупку автомобиля, с наступлением совершеннолетия — с 18 лет. Тем не менее, банки вправе устанавливать возраст заёмщиков по своему усмотрению. Кто-то прописывает в требованиях 20 лет, а кто-то и 25. Похожая ситуация и с верхней планкой. В среднем это 65 лет, в некоторых банках — до 75. Тут важно понимать, что указанный предельный возраст непосредственно привязан к прописанным в договоре срокам погашения кредита. Берёте займ на 36 месяцев — значит на момент его оформления 65 и 75 лет уже перебор, должно быть как минимум на 3 года моложе.
Впрочем, возраст — не главный критерий, который может стать причиной для отказа в предоставлении средств. На отрицательное решение банка чаще влияют наличие у заёмщика непогашенных кредитов, отсутствие подтверждённого стабильного дохода или его недостаточный размер.
Минус №2: Из-за процентов по кредиту конечная цена автомобиля становится выше
Нужно чётко осознавать, что кредит — один из самых выгодных для банков инструментов заработка. Деньги банкиры выдают не просто так, а под проценты, которые заёмщик оплачивает сверх суммы долга. Очевидная, казалось бы, вещь, однако далеко не все считают, сколько в итоге переплачивают за автомобиль. Это зависит от схемы погашения кредита и прописанных в договоре процентов. Те, в свою очередь, косвенно привязаны к ключевой ставке ЦБ РФ, но всегда отличаются от неё в большую сторону. На сколько сильно — решает конкретный банк. Сейчас ставка ЦБ — 7,5 процента, а в марте 2022 года регулятор поднимал планку до 20 процентов. В последнем случае, при оформлении кредита на 5 лет, полная сумма выплат может оказаться в два раза больше самого займа.
Минус №3: Кредитный автомобиль находится в залоге у банка
Это не значит, что владелец как-то ограничен в плане использования автомобиля. На находящейся в залоге у банка кредитной машине можно ездить сколько угодно и куда угодно. Однако продать или подарить такое транспортное средство до полного погашения кредита не получится. С одной стороны, это не представляет серьёзных проблем — если автомобиль вдруг стал не нужен, погасить долг перед банком можно попросить его будущего покупателя. Что вполне допустимо. С другой стороны, желающие приобрести кредитное авто могут найтись не сразу. Многие потенциальные покупатели попросту исключают машины с подобными обременениями из поиска.
Минус №4: Дополнительные условия и траты при оформлении кредита
В отдельной мы статье мы уже рассказывали про уловки автодилеров, среди которых есть и манипуляции с кредитом. Повторим ещё раз — займ это не только выгодный банкам продукт, но и своего рода «приманка», с помощью которой продавцы машин навязывают покупателям дополнительные продукты. Речь идёт об обязательном оформлении полиса каско, причём строго у рекомендованных банком или автосалоном компаний, дополнительной страховке от невыплат кредита из-за потери трудоспособности, а также гарантии сохранности стоимости автомобиля. Продавцы поизворотливее умудряются вдобавок продать клиентам карты помощи на дорогах и наряду с уже перечисленными «допами» включить их в тело кредита. А значит, расплачиваться за всё это придётся с процентами.
Напомним, что в статье 16 Закона о защите прав потребителей чётко обозначено, что продавец не имеет права в качестве условия приобретения нужных товара или сервиса навязывать другие услуги. Скорее всего, без каско кредит не оформят, а вот от всего остального, как показывает практика, можно при должной твёрдости (и помощи юриста) отказаться.