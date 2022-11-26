Команда Авто.ру
Мороз, снег и лёд, перепады температур, короткий световой день — всё это сильно усложняет эксплуатацию автомобиля. Как её облегчить при помощи современной автохимии? Подготовили подробный гид по средствам, которые пригодятся водителю зимой.
Силиконовая смазка для уплотнителей
Одна из главных зимних проблем — примёрзшие двери, крышки багажников, люки и лючки. Это создаёт массу неудобств — иногда в машину просто невозможно попасть. Такое случается при перепадах температур, когда между резиновым уплотнителем двери и металлом кузова сперва появляется влага, затем она замерзает, превращаясь в скрепляющий детали лёд. Та же проблема касается и уплотнений стёкол — особенно эта проблема актуальна для автомобилей с безрамочным остеклением (например, купе). В этом случае попытка опустить примерзшее стекло может привести к поломке его крепления в механизме или выходу из строя сервопривода.
Избежать неприятностей поможет использование смазки на силиконовой основе. Она не только сохраняет эластичность резины, но и обладает высокими водоотталкивающими свойствами. При этом хорошо держится на поверхности и не теряет смазывающих способностей даже при сильных морозах.
Удобнее всего использовать смазку в аэрозольной упаковке, просто нанеся её на уплотнитель. Но делать это нужно заранее, не дожидаясь проблем. Также следует обновлять защиту после моек.
Силиконовую смазку предлагают множество производителей. Цена — от 300 рублей за баллончик.
Антизапотеватель
Зима — это не только трескучие морозы. Нередко в зимние месяцы случаются потепления и даже оттепели. При этом резко повышается влажность воздуха — и он, попадая в тёплый салон машины, провоцирует запотевание окон. Вода конденсируется на холодном стекле мельчайшими каплями, делая его непрозрачным. Особенно тяжело климатической системе автомобиля справляться с влагой на боковых окнах и заднем стекле. Это ограничивает видимость и негативно сказывается на безопасности вождения.
Справиться с такой проблемой призван антизапотеватель. Это средство наносят тонким слоем на внутреннюю поверхность стёкол, и его специальный спиртовой компонент снижает адгезию влаги к стеклу. За счёт этого вода оседает на окнах крупными каплями, которые легко скатываются вниз и меньше мешают обзору.
Антизапотеватели после нанесения имеют длительный срок действия (до 4 недель), поэтому наносить их можно, не дожидаясь холодов. А затем просто периодически освежать обработку.
Выпускаются антизапотеватели в виде аэрозолей, спреев или во флаконах. Цена — от 250 рублей.
Антиобледенитель
Антиобледенитель или размораживатель — ещё один состав для обработки стёкол, но снаружи. Он помогает бороться с последствиями так называемых «ледяных дождей», когда стёкла автомобиля оказываются покрытыми коркой льда. Средства из аэрозольных баллончиков или ёмкостей с распылителем наносятся прямо на покрывающий стекло лёд, растапливая его. Их особенно целесообразно применять в дополнение к скребку, когда нужно аккуратно, без риска повреждения, освободить ото льда примерзшие к стеклу щётки стеклоочистителей или стёкла дверей в местах прилегания к резиновому уплотнителю. Антиобледенитель также можно применять на наружных зеркалах и фарах автомобиля.
На рынке представлены как отечественные, так и импортные антиобледенители. Цена — от 200 рублей.
Размораживатель замков
Ещё один вид размораживателей предназначен для замков дверей. Они пригодятся, когда замерзшая после морозной ночи личинка не даёт воспользоваться ключом, чтобы отпереть дверь. Это бывает актуально не только для автомобилей, не оборудованных центральным замком, но и, например, при необходимости попасть в автомобиль с севшим аккумулятором, или если нужно отпереть багажный бокс на крыше машины. От размораживателей стёкол «замковые» обычно отличаются наличием смазывающего компонента.
Упаковка таких жидкостей в первую очередь характерна наличием тонкой насадки, позволяющей впрыснуть состав внутрь замочной скважины: это могут быть как аэрозоли, так и флаконы. Цены на последние бывают весьма демократичными — менее 100 рублей.
Антигель
Антигели или депрессорные присадки — специализированные зимние составы для системы питания дизельных двигателей. Они препятствуют загущению топлива — то есть кристаллизации при низких температурах парафинов, входящих в состав солярки. Если подобное всё же происходит, топливо превращается в «кисель» и перестаёт поступать в двигатель.
В первую очередь потребность в антигеле может возникнуть в начале зимы, если с наступлением морозов в баке автомобиля останется неизрасходованное летнее дизтопливо, залитое до того, как АЗС переходят на продажу зимнего варианта, не густеющего при низких температурах. Однако, не лишним будет использовать антигель и в разгар зимы. Например, накануне особо сильных морозов или когда по каким-то причинам нет уверенности в качестве заливаемого топлива.
Цены на антигель начинаются с 200 рублей. На рынке представлена как доступная отечественная продукция, так и более дорогая импортная.
Аэрозоль для запуска двигателя
Аэрозоль для запуска — средство разового применения. Своеобразная «скорая помощь» в случае, если исправный двигатель по какой-то причине не желает запускаться в сильный мороз, а поездку нельзя отменить. Он представляет собой легковоспламеняющуюся смесь эфиросодержащих жидкостей и газов (например, петролейный или диэтиловый эфир, пропан-бутан, гептан).
Чтобы состав попал в цилиндры и создал там первые вспышки и привёл в движение поршни, его нужно распылять в течение пары секунд перед запуском двигателя, по возможности — ближе к камерам сгорания двигателя. Например, в короб за воздушным фильтром или во впускной патрубок. А для этого придётся вооружиться не только баллончиком с аэрозолью, но и инструментом, необходимым для доступа в эти места.
Состав может использоваться как в бензиновых, так и в дизельных двигателях. Однако во втором случае придётся ещё и отключать свечи накаливания, иначе аэрозоль может воспламениться от раскаленной свечи при обратном движении поршня, что повредит двигатель. Это средство обойдётся в 200-2500 рублей, в зависимости от производителя.
Жидкость для стеклоомывателя
И, конечно, перед морозами нужно не забыть залить в бачок омывателя вместо воды или летней «омывайки» жидкость, которая на холоде не превратится в лед. Такие жидкости делаются на основе этилового или изопропилового спирта (метиловые «незамерзайки» у нас запрещены). В зависимости от содержания спирта готовые составы имеют температуру замерзания от -10 до -30 градусов Цельсия и даже ниже.
Помимо этого, в продаже есть и концентрированные жидкости, с большим содержанием спирта, которые не замерзают до минус 70-80 градусов. Такие нужно разводить водой — в зависимости от пропорций воды и концентрата можно получать жидкость с любой необходимой температурой застывания. Кроме того, концентрат пригодится и в том случае, если накануне морозов в бачке стеклоомывателя окажется вода. Слить её оттуда может быть очень трудно, зато легко превратить в «зимнюю» жидкость, добавив необходимое количество концентрата прямо в бачок. Главное, затем не забыть воспользоваться омывателем, чтобы незамерзающая жидкость оказалась во всей системе, включая трубки и жиклёры.
Готовые к использованию зимние жидкости для стеклоомывателя в основном продаются в 4- или 5-литровых канистрах — они стоят в среднем от 50 рублей за литр, но можно найти и варианты дешевле. Концентраты обычно предлагают в литровых упаковках по цене от 350 рублей.
Итак, совсем коротко
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– Силиконовая смазка для уплотнителей — эффективное средство борьбы с примерзанием дверных уплотнителей к проёмам. Но применять её нужно заранее и периодически обновлять.
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– Обработка внутренней поверхности стёкол антизапотевателем позволит стеклу и при высокой влажности дольше оставаться прозрачным, улучшив видимость и безопасность вождения.
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– Антиобледенитель поможет быстрее очистить ото льда стёкла снаружи автомобиля, а также зеркала и фары. Это средство применяется не заранее, а непосредственно при очистке.
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– Размораживатели замков по действию во многом схожи с антиобледенителями, но имеют более узкую специализацию — освобождают ото льда и возвращают подвижность личинкам.
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– Антигель — специализированная присадка для дизельного топлива, позволяющая ему сохранять текучесть даже в сильный мороз.
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– Аэрозоли для быстрого запуска можно применять как в бензиновых, так и в дизельных двигателях — но лучше только в экстренных случаях.
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– Зимнюю жидкость стеклоомывателя можно использовать готовую, или развести до нужной температуры замерзания концентрат.