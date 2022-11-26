Избежать неприятностей поможет использование смазки на силиконовой основе. Она не только сохраняет эластичность резины, но и обладает высокими водоотталкивающими свойствами. При этом хорошо держится на поверхности и не теряет смазывающих способностей даже при сильных морозах.

Удобнее всего использовать смазку в аэрозольной упаковке, просто нанеся её на уплотнитель. Но делать это нужно заранее, не дожидаясь проблем. Также следует обновлять защиту после моек.

Силиконовую смазку предлагают множество производителей. Цена — от 300 рублей за баллончик.