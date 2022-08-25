Автодром, аэродром и ЦРУ: чем, помимо гоночных успехов, прославились братья Уиттингтоны

«Как-то раз Джон Пол-старший нарочно врезался в мою машину — так сильно, что я сломал руку. Это было уже после финиша одной из гонок: ему показалось, что я как-то не так обогнал его сына. Управляя машиной одной рукой, я кое-как доковылял до боксов. Мне хотелось его застрелить». Это воспоминания Дона Уиттингтона — одного из самых известных гонщиков американского чемпионата IMSA 1980-х. Как и Джон Пол, знаменит он был не только своими успехами на трассе. Его главной суперсилой было умение незаметно ввозить в США марихуану — так, чтобы об этом не знали не только пограничные службы, но и его коллеги на пит-лейне.

При этом, в отличие от Лютого Джона, который угрожал людям убийством направо и налево, Дон был куда более спокойным парнем. Вместе со своим младшим братом Биллом он появился на гоночной сцене конца 1970-х абсолютно из ниоткуда и тут же сделал себе имя. Через несколько лет Уиттингтонов протащат через все газетные полосы, посадят за решётку, а после освобождения ещё несколько раз будут вспоминать в связи с довольно странными событиями. И отделить в их биографии легенды от вымысла не может уже, кажется, никто.