Госдума поддержала отмену штрафов за превышение средней скорости

Госдума в первом чтении приняла законо­проект о запрете штрафов за превыше­ние средней скорости движе­ния. Она рассчиты­вается несколькими камерами с использо­ванием времени и коор­динат автомобиля.

По словам депутатов, понятия «средняя скорость» в ПДД нет, поэтому нельзя наказы­вать водителей с помощью нескольких камер. Если законо­проект пройдёт два последних чтения, то в правила внесут норму, согласно которой раз­решено фикси­ровать наруше­ния только в одном месте и в конкретно установ­ленное время. Из-за этого под запрет попадут комплексы, регистрирующие пере­сечение сплошной линии на въездах и выездах из тоннелей.

В Госавтоинспекции выступили против законо­проекта. В ведомстве считают, что контроль за средней скоростью дисциплини­рует водителей, ведь они обязаны всегда держать предписанный скоростной режим, а не только в конкретный момент времени.

В России первые комплексы слежения за средней скоростью движения появились в 2013 году. Сейчас в стране их насчиты­вается около одной тысячи, а всего за соблюде­нием ПДД следят 10,8 тысячи стационарных и 3,9 тысячи мобильных комплексов.