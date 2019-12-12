Госдума поддержала отмену штрафов за превышение средней скорости
Николай Андреев
Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете штрафов за превышение средней скорости движения. Она рассчитывается несколькими камерами с использованием времени и координат автомобиля.
По словам депутатов, понятия «средняя скорость» в ПДД нет, поэтому нельзя наказывать водителей с помощью нескольких камер. Если законопроект пройдёт два последних чтения, то в правила внесут норму, согласно которой разрешено фиксировать нарушения только в одном месте и в конкретно установленное время.
Из-заэтого под запрет попадут комплексы, регистрирующие пересечение сплошной линии на въездах и выездах из тоннелей.
В Госавтоинспекции выступили против законопроекта. В ведомстве считают, что контроль за средней скоростью дисциплинирует водителей, ведь они обязаны всегда держать предписанный скоростной режим, а не только в конкретный момент времени.
В России первые комплексы слежения за средней скоростью движения появились в 2013 году. Сейчас в стране их насчитывается около одной тысячи, а всего за соблюдением ПДД следят 10,8 тысячи стационарных и 3,9 тысячи мобильных комплексов.