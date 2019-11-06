В России планируют отменить штрафы за среднюю скорость

Комитет Госдумы по госстроительству поддержал законопроект, вводящий запрет на штрафы за превышение средней скорости движения с помощью нескольких камер. Как стало известно изданию «Коммерсантъ», за идею также вступились фракции «Единая Россия» и ЛДПР.

Новый документ вводит норму, согласно которой разрешено фиксировать нарушения ПДД только в одном месте и в конкретно установленное время. По словам авторов законопроекта, в правилах нет понятия «средней скорости» и такой метод слежения является некорректным. Также депутаты выступили против использования камер, которые следят за пересечением сплошной линии на въездах и выездах из тоннелей.

Против законопроекта выступили правительство и Госавтоинспекция. Представители ведомств считают, что контроль за средней скоростью дисциплинирует водителей, ведь они должны всегда соблюдать правила дорожного движения.

Первые комплексы фиксации средней скорости движения появились в России в 2013 году. На сегодняшний день в стране таких насчитывается около одной тысячи, а всего за соблюдением ПДД следят 10,8 тысячи стационарных и 3,9 тысячи мобильных комплексов.