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Проезд по платным дорогам подорожает с 25 февраля

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Кирилл Малышев

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С 25 февраля повышается стоимость проезда по платным трассам, находящимся в ведении «Автодора». Корректировка произойдёт «на уровень инфляции прошлого года», сообщается на официальном сайте госкомпании.

  • Тарифы на магистрали М-4 «Дон» от Москвы до Краснодара вырастут на 6—6,9%. Весь путь по трассе станет дороже для водителей легковушек на 145—160 рублей.
  • На трассе М-3 «Украина» платный участок небольшой, длиной всего 70 километров. Его отрезки подорожают на 5-10 рублей, а весь он станет дороже на 15—20 рублей.
  • Ставки на магистрали М-11 «Нева» от Солнечногорска до Твери увеличатся на 30 рублей, от Санкт-Петербурга до Твери подорожание составит 140—150 рублей, а от Солнечногорска до Санкт-Петербурга нужно будет заплатить на 170—180 рублей больше.
  • ЦКАД протяжённостью 260 километров станет дороже на 135 рублей. Отдельные, самые короткие перегоны, увеличат стоимость проезда на 5—15 рублей.

Осенью прошлого года Минтранс предложил довести тарифы российских платников до уровня европейских. По мнению ведомства, километр на уже построенных трассах должен стоить 5 рублей, на будущих ставка должна быть ещё выше  8 рублей. Реакции на эту идею пока не последовало.

Платные дороги в России стоят…

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