Проезд по платным дорогам подорожает с 25 февраля

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Стало известно, сколько россияне не заплатили за проезд по платным дорогам
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С 25 февраля повышается стоимость проезда по платным трассам, находящимся в ведении «Автодора». Корректировка произойдёт «на уровень инфляции прошлого года», сообщается на официальном сайте госкомпании.
Осенью прошлого года Минтранс предложил довести тарифы российских платников до уровня европейских. По мнению ведомства, километр на уже построенных трассах должен стоить 5 рублей, на будущих ставка должна быть ещё выше — 8 рублей. Реакции на эту идею пока не последовало.