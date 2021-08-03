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На платных трассах отменили скидки по транспондерам

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Кирилл Малышев

Госкомпания Автодор в минувшие выходные переписала тарифы на своих платных дорогах. Автомобилисты лишились главной привилегии — скидки по транспондерам для транспортных средств I и II категорий. Причины такого решения не уточняются.

  • Скидки за оплату по транспондеру сохранились только на ЦКАД. На магистралях М‑3, М‑4 и М‑11 тариф по транспондеру приравняли к оплате наличными. Прибавка в зависимости от участка превышает 50–70%. Теперь выгода осталась только в бесконтактной оплате и проезде без остановки. Это касается транспорта I и II категорий (легковые машины и прицепы к ним, мотоциклы, средне­габаритные транспортные средства).
  • Для дальнобойщиков скидки сохранили. Но не все. Как сообщила пресс-служба компании «Магистраль двух столиц», на трассе М‑11 отменены скидки по транспондеру для всех категорий транспортных средств, способов оплаты и маршрутов, кроме перегонов с 208‑го по 668‑й и с 208‑го по 684‑й километр в обоих направле­ниях для машин III и IV категорий. Также отменён ночной тариф на платных участках с 58-го по 97-й и с 97-го по 149-й километры.
  • Официально Автодор сообщает только о том, что стала удобнее программа лояльности. Для того, чтобы получить скидку от 3 до 15%, нужно сначала накопить определённую сумму баллов. Их начисляют за уже совершённые оплаты проезда. Зато теперь скидку можно активировать оперативнее, а при отсутствии поездок — отменить с возвратом денег.

В июне Автодор повысил до 130 км﻿/﻿ч максимально разрешённую скорость на двух отрезках трассы М‑11 «Нева». До этого момента действовал лимит в 110 км﻿/﻿ч — стандартный для авто­магистралей в России. В компании отметили, что это стало возможно благодаря высокому уровню трассы и её содержания.

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