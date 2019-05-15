Экспорт автомобилей из России достиг рекордного с 2014 года уровня

Компания «Автодом» будет продавать автомобили Audi

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Дмитрий Савостьянчик

Компания «Автодом» пополнила портфель новым брендом — немецкой маркой Audi — и открыла автосалон «Ауди Центр Алтуфьево», расположенный в Москве на 85-м километре МКАД. Ранее он принадлежал группе компаний «Дженсер».

Новый дилерский центр является самым крупным в Восточной Европе — 5 этажей и почти 14 тысяч квадратных метров:

  • трёхуровневый шоу-рум площадью 9000 квадратных метров, где могут разместиться до 100 автомобилей;

  • сервисная зона площадью 2000 квадратных метров, оборудованная 15 рабочими постами и 2 постами диагностики;

  • продажи как новых, так и автомобилей с пробегом, сертифицированных по программе «Audi с пробегом: plus».

Компания «АВТОДОМ» основана в 1992 году и на сегодняшний день имеет 7 дилерских центров в Москве и 2 – в Санкт-Петербурге. Портфель компании включает в себя 7 автомобильных брендов — Audi, BMW, Lamborghini, Mercedes-Benz, MINI, Porsche и Smart, а также один мотоциклетный — BMW Motorrad.

В 2018 году компания реализовала 4,8 тысячи новых автомобилей — на 6% больше, чем в 2017-м. Суммарная выручка составила 26,15 миллиарда рублей (плюс 10%), сообщает «АвтоБизнесРевю».

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в апреле 2019 года продажи Audi упали на 7%, а по итогам 4 месяцев – на 1%. Общая реализация премиальных и люксовых автомобилей на российском рынке тоже не выглядит позитивно: в первом квартале в Москве и Санкт-Петербурге зарегистрировано на 11% меньше премиальных автомобилей, чем годом ранее. В целом по России за 3 месяца «люксовый» сегмент просел на 15,1%.

Дилерство Audi на фоне падения продаж — правильный ход? 

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