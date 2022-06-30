Дилеры рассказали о нехватке новых машин, несмотря на большие запасы на складах импортёров

В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» считают, что этих запасов хватит на несколько месяцев. По оценкам других представителей автобизнеса, имеющихся машин должно хватить до конца года.

При этом часть машин из наличия у импортёров может быть уже зарезервирована под корпоративные заказы. Ещё некоторое количество хранится непосредственно у дилеров. Среди них есть машины, которые ритейлеры не выставляют в шоурумы, чтобы в будущем попробовать продать их дороже.

Самый сильный дефицит ощущается по наиболее востребованным моделям — их запасы заканчиваются быстрее.

В ближайшее время ситуация может немного улучшиться у дилеров Lada: их склады пополнятся «антикризисными» моделями семейства Granta, а позже и внедорожниками Niva. Тем не менее многие автосборочные предприятия страны всё ещё находятся в режиме простоя — по этой причине в мае объём производства машин сократился почти на 97% по сравнению с маем-2021. Однако во многом падение усилилось из-за корпоративных каникул на ещё действующих заводах в первой половине мая.