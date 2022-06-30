Дилеры рассказали о нехватке новых машин, несмотря на большие запасы на складах импортёров
Дмитрий Савостьянчик
Российские автодилеры рассказали, что остро ощущают нехватку некоторых моделей новых автомобилей. Причём дефицит машин сохраняется, несмотря на большие запасы автомобилей у импортёров. На складах последних сейчас около 30 тысяч машин, сообщают «РИА Новости».
- В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» считают, что этих запасов хватит на несколько месяцев. По оценкам других представителей автобизнеса, имеющихся машин должно хватить до конца года.
- При этом часть машин из наличия у импортёров может быть уже зарезервирована под корпоративные заказы. Ещё некоторое количество хранится непосредственно у дилеров. Среди них есть машины, которые ритейлеры не выставляют в шоурумы, чтобы в будущем попробовать продать их дороже.
- Самый сильный дефицит ощущается по наиболее востребованным моделям — их запасы заканчиваются быстрее.
В ближайшее время ситуация может немного улучшиться у дилеров Lada: их склады пополнятся «антикризисными» моделями семейства Granta, а позже и внедорожниками Niva. Тем не менее многие автосборочные предприятия страны всё ещё находятся в режиме простоя — по этой причине в мае объём производства машин сократился почти на 97% по сравнению с маем-2021. Однако во многом падение усилилось из-за корпоративных каникул на ещё действующих заводах в первой половине мая.