Автомобильный дилер мечты. Фотопост, который захочется перемотать в начало и посмотреть ещё раз

Представьте себе человека, привыкшего иметь дело с богатыми клиентами, которые любят машины и разборчивы в вопросах стиля. Так вот: этот человек решил создать собственный автоцентр — пространство, в котором суперкары и их обладатели находились бы в своей тарелке. С чего начать? С поиска подходящего мрамора? Хантинга лучших механиков? Не-а — с ремонта старого сарая!

Человека, создавшего, возможно, самый неяпонский шоурум в Японии, зовут Кадзуки Охаси. И новая штаб-квартира Madlane Welt Premiere в Окаяме действительно представляет собой переоборудованные фермерские сараи. Никакого китча — лишь переосмысленная отделка нехитрых «коробок», стёкла вместо глухих стен, а ещё луг, речка и продуктовый магазин родного дедушки неподалёку. Осталось наполнить пространство крутыми машинами!