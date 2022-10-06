Автомобильный дилер мечты. Фотопост, который захочется перемотать в начало и посмотреть ещё раз

Константин Новацкий
Представьте себе человека, привыкшего иметь дело с богатыми клиентами, которые любят машины и разборчивы в вопросах стиля. Так вот: этот человек решил создать собственный автоцентр — пространство, в котором суперкары и их обладатели находились бы в своей тарелке. С чего начать? С поиска подходящего мрамора? Хантинга лучших механиков? Не-а — с ремонта старого сарая!
Человека, создавшего, возможно, самый неяпонский шоурум в Японии, зовут Кадзуки Охаси. И новая штаб-квартира Madlane Welt Premiere в Окаяме действительно представляет собой переоборудованные фермерские сараи. Никакого китча — лишь переосмысленная отделка нехитрых «коробок», стёкла вместо глухих стен, а ещё луг, речка и продуктовый магазин родного дедушки неподалёку. Осталось наполнить пространство крутыми машинами!
Но и с автомобилями у Кадзуки-сан полный порядок. Во-первых, Madlane Welt Premiere работает со спорткарами вроде Ferrari, Lamborghini и Porsche, которые оживляют простоту интерьеров. Во-вторых, каждое из именитых купе, навещая центр, становится ещё лучше: полируется, настраивается и доводится до ума. На территории мастерской есть современное оборудование, а свет и чистота помещений «оголяют» любой дефект. Так что клиентам господина Охаси волноваться не о чем: броди себе по территории, изучая редкие экспонаты, пока твоя многомиллионная игрушка доходит до кондиции в соседнем боксе.
Да и вообще — дилерский центр выглядит как масштабная диорама: красиво и немного неправдоподобно. Но салон полон жизни и хлопот почти в каждом уголке: от кофейной зоны до «грязной» мастерской, где кипит работа. Смотрите сами!
Важное уточнение: Кадзуки-сан имеет дело в основном с доработанными машинами. Да-да, почти все автомобили в его салоне — все эти Ламбо и Феррари — далеко не в стоке.
Фотографии: Toby Thyer / speedhunters.com