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Автопроизводителей могут обязать передавать данные о водителях и машинах каждые 15 минут

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Кирилл Малышев

Навигационно-телеметрическая платформа «Автодата», которую планиру­ется использовать для сбора данных в транспортной сфере, хочет получать каждые 15 минут информацию от каждой машины в России. «КоммерсантЪ» пишет, что это будут параметры движения автомобиля, данные о его исправ­ности и состоянии водителя, а также иденти­фикаци­онные параметры. Авто­произ­водители опасаются заметного роста цен на машины, если в законе пропишут обязатель­ность такого функционала.

  • Автоконцерны получили для ознакомления проект перечня сведений, которые плани­руется собирать со всех машин России в единую базу. В нём четыре блока: общественная безопас­ность, безопас­ность дорожного движения, повышение эффектив­ности движения и защита окружающей среды. Каждый подразуме­вает свои алгоритмы, приоритеты и периодич­ность обработки информации.

  • Автопроизводители ежеминутно должны отправлять в базу «Автодаты» координаты автомо­биля, направление движения, скорость, параметры ускорения, нагрузки на ось, срабаты­вания систем помощи водителю (ADAS), анти­блокиро­вочной и анти­пробуксо­вочной систем, сигнали­зации, экстренного торможения и прочих ассистентов.

  • Каждые полчаса будет собираться информация о состоянии фар и габаритных огней, медленно движущемся автомобиле, дорожных работах, снижении видимости, препят­ствиях на дороге, признаках усталости водителя, срабаты­вании индикатора Check engine, неисправ­ности тормозной системы и износе тормозных колодок.

  • Полученные данные в платформу «Автодата» станут уходить каждые 15 минут. К уже пере­численным сведениям в сообщение добавятся VIN машины, её категория, грузо­подъёмность и экологи­ческий класс.

  • Некоторые эксперты рынка и автопроиз­водители негативно восприняли инициативу НП «Глонасс» и НТИ «Автонет», разрабаты­вающих законо­проект о платформе «Автодата». По их словам, требо­вания вызовут необходи­мость дооснащать автомобили массой датчиков, что приведёт к увели­чению стоимости. Кроме того, возникают риски слежки за водителями, хотя в «Автонете» уверяют в мгновенной деперсонали­зации входящих данных. Там отрицают, что данные будут собираться с помощью ЭРА-ГЛОНАСС, а также говорят, что сведения о препят­ствиях на дороге и усталости водителя «могут пере­даваться в перс­пективе от высоко­автомати­зированных автомобилей, оборудо­ванных системами технического зрения».

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