Автопроизводителей могут обязать передавать данные о водителях и машинах каждые 15 минут
Кирилл Малышев
Навигационно-телеметрическая платформа «Автодата», которую планируется использовать для сбора данных в транспортной сфере, хочет получать каждые 15 минут информацию от каждой машины в России. «КоммерсантЪ» пишет, что это будут параметры движения автомобиля, данные о его исправности и состоянии водителя, а также идентификационные параметры. Автопроизводители опасаются заметного роста цен на машины, если в законе пропишут обязательность такого функционала.
Автоконцерны получили для ознакомления проект перечня сведений, которые планируется собирать со всех машин России в единую базу. В нём четыре блока: общественная безопасность, безопасность дорожного движения, повышение эффективности движения и защита окружающей среды. Каждый подразумевает свои алгоритмы, приоритеты и периодичность обработки информации.
Автопроизводители ежеминутно должны отправлять в базу «Автодаты» координаты автомобиля, направление движения, скорость, параметры ускорения, нагрузки на ось, срабатывания систем помощи водителю (ADAS), антиблокировочной и антипробуксовочной систем, сигнализации, экстренного торможения и прочих ассистентов.
Каждые полчаса будет собираться информация о состоянии фар и габаритных огней, медленно движущемся автомобиле, дорожных работах, снижении видимости, препятствиях на дороге, признаках усталости водителя, срабатывании индикатора Check engine, неисправности тормозной системы и износе тормозных колодок.
Полученные данные в платформу «Автодата» станут уходить каждые 15 минут. К уже перечисленным сведениям в сообщение добавятся VIN машины, её категория, грузоподъёмность и экологический класс.
Некоторые эксперты рынка и автопроизводители негативно восприняли инициативу НП «Глонасс» и НТИ «Автонет», разрабатывающих законопроект о платформе «Автодата». По их словам, требования вызовут необходимость дооснащать автомобили массой датчиков, что приведёт к увеличению стоимости. Кроме того, возникают риски слежки за водителями, хотя в «Автонете» уверяют в мгновенной деперсонализации входящих данных. Там отрицают, что данные будут собираться с помощью ЭРА-ГЛОНАСС, а также говорят, что сведения о препятствиях на дороге и усталости водителя «могут передаваться в перспективе от высокоавтоматизированных автомобилей, оборудованных системами технического зрения».