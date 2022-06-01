Водородные автобусы появятся в Москве уже в этом году

Материал по теме
Грузовые беспилотники и суперкары: компания Hyundai рассказала о планах по развитию водородного топлива
BMW X1 третьего поколения: изогнутый экран и много силовых установок
Дмитрий Елизаров
Минэнерго рассчитывает, что до 10% пассажирского транспорта в России к концу десятилетия будет переведено на питание от водородных силовых установок. В Москве, как пишет «Российская газета», пробная эксплуатация водоробусов может начаться уже в нынешнем году. При этом какими они окажутся, пока неизвестно.
В британской столице водоробусы в виде классических «дабл-декеров» используются с лета прошлого года. На момент запуска парк таких автобусов состоял из 20 экземпляров, каждый из которых способен проехать на одной заправке до 400 километров.