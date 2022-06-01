Водородные автобусы появятся в Москве уже в этом году

Минэнерго рассчитывает, что до 10% пассажирского транспорта в России к концу десятилетия будет переведено на питание от водородных силовых установок. В Москве, как пишет «Российская газета», пробная эксплуатация водоробусов может начаться уже в нынешнем году. При этом какими они окажутся, пока неизвестно.