Автобус всегда прав! Или нет? Отвечает юрист

Правила требуют пропускать автобус, отъезжающий от обозначенной остановки. Но обязан ли его водитель контролировать обстановку и кто будет виноват, если случается спорное ДТП?
«Не смог разъехаться с автобусом, отъезжающим от остановки. Водитель уверял, что я обязан был уступить ему дорогу, а я утверждал, что он перед началом движения должен был убедиться в том, что ему уступают. Кто прав и как надо было поступать, если мне для остановки потребовалось бы экстренное торможение?»
Согласно пункту 18.3 ПДД, водители должны уступать дорогу общественному транспорту, начинающему движение от обозначенного места остановки. При этом водители троллейбусов и автобусов могут начинать движение только после того, как убедятся, что им уступают дорогу. Но это на бумаге.
На практике в каждом конкретном случае разбираться будет инспектор ГИБДД — для установления либо обоюдной вины, либо вины водителя автомобиля. Односторонняя вина водителя автобуса практически никогда не признаётся.
Разбирая такие аварии, инспектор в первую очередь будет учитывать, в какой именно момент произошло ДТП. Если автобус уже частично занял полосу движения и автомобиль врезался в него передним правым крылом, то виновником, скорее всего, будет признан водитель легковушки — так как автобус (или троллейбус) уже начал манёвр, пользуясь своим преимуществом, и занял часть полосы.
А вот если автобус врезался автомобилю в правую часть (в дверь или правое крыло), то может быть признана обоюдная вина либо же, если сильно повезёт, единоличная вина водителя автобуса. Но в последнем случае автомобиль должен находиться в своей полосе, а автобус — явно совершить наезд на него.