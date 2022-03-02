Автобус всегда прав! Или нет? Отвечает юрист

Согласно пункту 18.3 ПДД, водители должны уступать дорогу общественному транспорту, начинающему движение от обозначенного места остановки. При этом водители троллейбусов и автобусов могут начинать движение только после того, как убедятся, что им уступают дорогу. Но это на бумаге.

На практике в каждом конкретном случае разбираться будет инспектор ГИБДД — для установления либо обоюдной вины, либо вины водителя автомобиля. Односторонняя вина водителя автобуса практически никогда не признаётся.

Разбирая такие аварии, инспектор в первую очередь будет учитывать, в какой именно момент произошло ДТП. Если автобус уже частично занял полосу движения и автомобиль врезался в него передним правым крылом, то виновником, скорее всего, будет признан водитель легковушки — так как автобус (или троллейбус) уже начал манёвр, пользуясь своим преимуществом, и занял часть полосы.

А вот если автобус врезался автомобилю в правую часть (в дверь или правое крыло), то может быть признана обоюдная вина либо же, если сильно повезёт, единоличная вина водителя автобуса. Но в последнем случае автомобиль должен находиться в своей полосе, а автобус — явно совершить наезд на него.