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Видео: автобус в Москве устроил «паровозик» из семи легковушек
Новости

Дмитрий Елизаров

Курьёзное ДТП произошло на Вяземской улице в Москве — видео последствий происшествия публикует телеграм-канал «Московские новости». Виновником «паровозика» из семи автомобилей по данным агентства городских новостей «Москва» оказался автобус, при этом помимо него в аварии участвовали только припаркованные автомобили.

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  • Водитель автобуса одного из столичных коммерческих перевозчиков не справился с управлением и врезался в автомобили, припаркованные на краю улицы. Пострадали семь машин.
  • Перед аварией водитель завершил смену и передвигался без пассажиров. В пострадавших автомобилях также никого не было. Перевозчик уже обязался возместить весь причинённый ущерб.

В конце сентября стало известно ещё об одном курьёзном происшествии — оно случилось в Калифорнии. Здесь в Range Rover забрался дикий медведь: животное было вынуждено переночевать в салоне автомобиля, который после этого пришёл в полную негодность.

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