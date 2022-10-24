Видео: автобус в Москве устроил «паровозик» из семи легковушек

Водитель автобуса одного из столичных коммерческих перевозчиков не справился с управлением и врезался в автомобили, припаркованные на краю улицы. Пострадали семь машин.

Перед аварией водитель завершил смену и передвигался без пассажиров. В пострадавших автомобилях также никого не было. Перевозчик уже обязался возместить весь причинённый ущерб.

В конце сентября стало известно ещё об одном курьёзном происшествии — оно случилось в Калифорнии. Здесь в Range Rover забрался дикий медведь: животное было вынуждено переночевать в салоне автомобиля, который после этого пришёл в полную негодность.