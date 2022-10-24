Видео: автобус в Москве устроил «паровозик» из семи легковушек

Материал по теме
11 автомобилей сгорели в США из-за рассеянности болельщика
Поставщиков Hyundai в США уличили в использовании детского труда
Дмитрий Елизаров
Курьёзное ДТП произошло на Вяземской улице в Москве — видео последствий происшествия публикует телеграм-канал «Московские новости». Виновником «паровозика» из семи автомобилей по данным агентства городских новостей «Москва» оказался автобус, при этом помимо него в аварии участвовали только припаркованные автомобили.
В конце сентября стало известно ещё об одном курьёзном происшествии — оно случилось в Калифорнии. Здесь в Range Rover забрался дикий медведь: животное было вынуждено переночевать в салоне автомобиля, который после этого пришёл в полную негодность.