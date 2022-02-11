Автобус, который мог заменить аэропорт: 5 сумасшедших фишек уникального Ikarus 695.01

С такими вводными в конце 1970-х был инициирован проект PALT (Passengers And Luggage Together — «Пассажиры и багаж вместе»), предусматривающий выпуск серии автобусов, которые бы доставляли группы туристов из отелей прямиком к самолёту. Конечно, какие-то проверки путешественникам всё равно пришлось бы проходить, но в условиях всеобщего доверия они были бы формальными, а проводить их можно было бы прямо в холле отеля.

Линейка PALT, созданная Ikarus, автомобильным институтом AUTÓKUT и Чепельским автомобильным заводом, насчитывала по меньшей мере шесть уникальных автобусов, но именно Ikarus 695.01 был самым ярким в этой группе. Поскольку проект был перспективным и пилотным, машины тестировали в условиях реальной жизни и какое-то время они попадались на улицах Будапешта.