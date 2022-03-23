Автобренды рассказали, что будет с запчастями и сервисом в России

ООО «ММС Рус» признаёт, что в текущих условиях существуют определённые проблемы с импортом автомобилей и запасных частей в Россию из-за рубежа в связи с перебоями в логистических цепочках и изменениями валютного курса. Тем не менее, отгрузка автомобилей и запасных частей российским дилерам производится с использованием имеющихся запасов. На сегодняшний день компания обладает достаточным количеством запасных частей, чтобы обеспечить их поставку на рынок РФ и стабильную работу всех дилерских центров.