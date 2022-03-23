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Автобренды рассказали, что будет с запчастями и сервисом в России

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Дмитрий Елизаров

Ассоциация автомобильных дилеров РОАД некоторое время назад попросила руководство девяти присутствующих в России марок прокомментировать возможный дефицит оригинальных запчастей и информацию о приостановке их поставок дилерам. В ответах, которые ассоциация опубликовала в своём Telegram-канале, о наличии некоторых проблем заявили только компании Renault, Jaguar Land Rover и Ford. В подавляющем большинстве автопроизводители утверждают, что отгрузки запчастей дилерам для гарантийного обслуживания и коммерческих ремонтов производятся в полном объёме. Мы выбрали ключевые фрагменты из ответов автобрендов.

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Lada

Временная приостановка отгрузки была связана с организационными вопросами, которые на данный момент решены. Согласно требованиям АО «АвтоВАЗ» при гарантийном обслуживании и регламентном техническом обслуживании официальные дилеры Lada должны использовать только оригинальные запасные части и расходные материалы.

Renault

Вопрос поставки запасных частей в текущих обстоятельствах носит характер операционного взаимодействия ЗАО «Рено Россия» и официальной дилерской сети в краткосрочной перспективе, который, в том числе, на регулярной основе обсуждается с Ассоциацией дилеров Renault.

Kia

На текущий момент склад ООО «Мобис Партс СНГ» обладает достаточным запасом запасных частей и обеспечивает поставки дилерам необходимых деталей для осуществления обслуживания, а также коммерческих и гарантийных ремонтов.

Subaru

Временная приостановка отгрузки запасных частей, а также иных товаров в период с 25 февраля по 10 марта была вызвана обновлением внутренних операционных процессов ООО «Субару Мотор». Несмотря на некоторые объективные сложности при доставке товаров из Европы, мы по-прежнему планируем придерживаться выбранной стратегии по предоставлению клиентам высококачественных оригинальных запасных частей, аксессуаров и иных сервисных товаров.

Mitsubishi

ООО «ММС Рус» признаёт, что в текущих условиях существуют определённые проблемы с импортом автомобилей и запасных частей в Россию из-за рубежа в связи с перебоями в логистических цепочках и изменениями валютного курса. Тем не менее, отгрузка автомобилей и запасных частей российским дилерам производится с использованием имеющихся запасов. На сегодняшний день компания обладает достаточным количеством запасных частей, чтобы обеспечить их поставку на рынок РФ и стабильную работу всех дилерских центров.

Nissan

Компания Ниссан продолжает отгрузку запасных частей в адрес официальных дилеров Ниссан.

Mercedes-Benz

Мы не можем согласиться с утверждением о невозможности осуществлять гарантийные и коммерческие ремонты, а также техническое обслуживание автомобилей Mercedes-Benz. Выполнение этих операций дилерскими предприятиями и сервисными партнёрами по марке Mercedes-Benz проводится в объёмах, соответствующих предписаниям официальной ремонтной документации Mercedes-Benz.

Jaguar Land Rover

Мы особо подчёркивали, что вынужденная приостановка отгрузок запчастей с нашего центрального склада является временной мерой. Согласно отчётам дилеров складские запасы в дилерских центрах по основным позициям, пользующимся спросом, составляют от 2,5 месяцев и более. Соответственно, мы имеем достаточно времени для выработки всех необходимых решений для продолжения поставки запасных частей с центрального склада и поэтому не поднимаем тему использования «идентичных» запчастей и горюче-смазочных материалов от альтернативных производителей. Наша компания планирует возобновить доставку запасных частей официальным дилерам в ближайшее время.

Sollers Ford

В связи со сложной экономической ситуацией в автомобильной отрасли в целях снижения сроков ремонта автомобилей марки Ford без потери качества обслуживания, а также сохранения гарантийных обязательств было принято решение снять ограничения в приобретении дилерами оригинальных запчастей только с центрального склада компании. Таким образом дилеры ООО «Соллерс Форд» могут приобретать оригинальные запасные части у любого авторизованного дилера или независимого продавца запасных частей.

Hyundai

ООО «Хендэ Мотор СНГ» не приостанавливало поставки запасных частей и аксессуаров для автомобилей марки Hyundai в адрес дилеров Hyundai и продолжает выполнять свои обязательства в соответствии с заключенными дилерскими договорами.

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