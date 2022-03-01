Машины уже подорожали: какие бренды повысили цены в начале марта и сколько это будет продолжаться

АвтоВАЗ: подорожание в среднем на 15%

С 1 марта АвтоВАЗ обновил ценники на все модели. Заметнее всего, по сравнению с февралем 2022 года, подорожала модель Vesta: рекомендованные цены на Lada Vesta теперь стартуют с 1 032 900 рублей. Хотя ещё в феврале машину можно было купить по цене от 862 900 рублей. Модель подорожала сразу на 170 тыс. рублей! Речь идёт о самой простой версии с мотором 1,6 мощностью 106 л.с. и механической коробкой передач.

За версию со 113-сильным двигателем с «автоматом» придётся отдать от 1 223 900 рублей. Такая же ситуация с Lada Vesta SW Cross: за неё просят 1 239 900 рублей (было от 1 069 900 рублей), Lada Vesta SW стоит от 1 124 900 (было от 954 900 рублей), а за обычную Lada Vesta Cross придётся заплатить от 1 160 900 рублей (1 010 900 рублей).

Кроссовер XRay стоит от 1 009 900 рублей (ранее 826 900 рублей), Lada Xray Cross — 1 152 900 рублей (был от 922 900 рублей). А новая Lada Niva Travel подорожала с 879 900 рублей до 1 003 900.