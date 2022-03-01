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Поставки заморожены, цены уже растут: что происходит на рынке новых автомобилей

Машины уже подорожали: какие бренды повысили цены в начале марта и сколько это будет продолжаться

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Анастасия Попова

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Автобренды быстро отреагировали на резкое падение курса рубля: 1 марта установленный Центробанком курс евро к рублю составил 102,9112 рубля, доллара — 91,7457 рубля. Часть автокомпаний объявила о приостановке поставок новых машин в Россию, остальные закладывают в стоимость моделей все возможные риски и убытки, связанные с курсовой разницей валют и перебоями с поставками и производством. Рассказываем, какие марки повысили цены за последние пару дней и на сколько.

АвтоВАЗ: подорожание в среднем на 15%

С 1 марта АвтоВАЗ обновил ценники на все модели. Заметнее всего, по сравнению с февралем 2022 года, подорожала модель Vesta: рекомендованные цены на Lada Vesta теперь стартуют с 1 032 900 рублей. Хотя ещё в феврале машину можно было купить по цене от 862 900 рублей. Модель подорожала сразу на 170 тыс. рублей! Речь идёт о самой простой версии с мотором 1,6 мощностью 106 л.с. и механической коробкой передач. 

За версию со 113-сильным двигателем с «автоматом» придётся отдать от 1 223 900 рублей. Такая же ситуация с Lada Vesta SW Cross: за неё просят 1 239 900 рублей (было от 1 069 900 рублей), Lada Vesta SW стоит от 1 124 900 (было от 954 900 рублей), а за обычную Lada Vesta Cross придётся заплатить от 1 160 900 рублей (1 010 900 рублей).

Кроссовер XRay стоит от 1 009 900 рублей (ранее 826 900 рублей), Lada Xray Cross 1 152 900 рублей (был от 922 900 рублей). А новая Lada Niva Travel подорожала с 879 900 рублей до 1 003 900.

Toyota: подорожание на 350 тысяч рублей и больше

Резко подняли цены на автомобили в России вслед за падением курса рубля и в компании Toyota. Самая доступная модель бренда, Toyota Corolla, стоит теперь от 1 955 000 рублей. При этом ещё в феврале минимальная рекомендованная стартовая цена составляла 1 598 000 рублей. Столько стоит самая простая версия модели с мотором 1.6 мощностью 122 л.с. и механической коробкой передач. Для сравнения: в феврале 2021 года за эту модель просили от 1 467 000 рублей. Версию с вариатором дилеры предлагают по цене от 2 105 000 рублей. Большинство автомобилей доступны только под заказ.

Заметнее всего подорожал внедорожник Toyota Land Cruiser 300: вместо прежних 5 777 000 рублей за него просят от 7 278 000 рублей — рост составил почти полтора миллиона рублей! К тому же на сайте дилеров предлагаются только более продвинутые версии по ценам от 9 500 000 рублей. А в салонах дилеров цены на реальные машины будут вдвое выше!

Модель Toyota RAV4 стоит от 2 671 000 рублей (в феврале продавали по цене от 2 169 000 рублей, плюс 500 тысяч рублей). При этом на сайте производителя не найти комплектацию дешевле 4 200 000 рублей.

BMW и Lexus: подорожание некоторых моделей

Отдельные модели подорожали в линейке у ещё нескольких производителей. Автомобили BMW X1 из наличия в марте предлагают по цене от 3 109 000 рублей, при этом в феврале они стоили от 2 830 000 рублей. В марте повысил цены и Lexus — практически на все модели. К примеру, Lexus NX стоит уже 4 853 000 рублей (вместо 4 050 000 рублей), а Lexus LS предлагают за 9 682 000 рублей вместо прежних 7 936 000 рублей. 

Это не значит, что остальные марки не поднимали цен: они просто успели сделать это раньше, в конце февраля. К примеру, Genesis G90 с отметки 7 075 000 подорожал до 7 175 000 рублей. И как признают некоторые производители в неофициальных беседах, представленные недавно новые автомобили пока не смогут попасть в продажу даже по повышенным ценам: нужных компонентов и электроники для них просто нет.

Что будет с ценами дальше 

По оценкам аналитического агентства «Автостат», с 2014 года цены на автомобили в России к началу 2022 года выросли на 99%. Обострение конфликта на Украине привело к резкому падению курса рубля, что вынудило автопроизводителей оперативно повысить цены. О подорожании объявили в Renault, Citroen, Hyundai, Mercedes-Benz и других брендах. В феврале авторынок пережил сразу две волны переписывания ценников: сначала из-за запланированных на начало февраля изменений, а потом — по мере развития ситуации вокруг Украины. Как посчитали в Минэкономразвития, отечественные автомобили в феврале подорожали на 19,5%, а модели иностранных брендов — на 16,1%.

Автоэксперты и участники отрасли прогнозируют дальнейший рост цен на фоне падения курса рубля и сложностей с поставками автокомпонентов. Например, эксперты Банка РГС уверены, что цены на автомобили вырастут из-за обострения дефицита автомобилей, а также по причине того, что доля валютной составляющей в себестоимости автомобилей весьма значительна.

«Ухудшение геополитической ситуации может привести к уходу с рынка ряда зарубежных моделей и росту спроса на отечественные марки. Кроме этого, падение реальных доходов в связи с ослаблением рубля ещё больше сместит интерес в сторону подержанных автомобилей и подстегнёт спрос на автокредиты со стороны платёжеспособного населения. На фоне продолжающегося повышения цен на автомобили увеличится и рост среднего чека на автокредиты», — сказали в пресс-службе.

В свою очередь, заместитель гендиректора по сервису АГ «АВИЛОН» Алексей Гуляев заверил, что цены новых автомобилей автокомпании будут повышать и дальше — на фоне роста курса валют и изменения ключевой ставки.

Автомобильный эксперт и руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев уверен, что пока не появится понимания влияния санкций, курса рубля и размеров ставки автокредитов, точных прогнозов относительно цен сделать будет невозможно. Он считает, что в текущих условиях перспективы есть у китайских производителей, которые готовы инвестировать в Россию и менее подвержены санкциям. На вторичном рынке, по мнению эксперта, цены также продолжат расти.

Вы готовы купить машину по текущим ценам?

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